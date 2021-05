¿Por qué este gigante del e-commerce se suma a la "tendencia NFT"?

eBay tomó la decisión de transformarse en el primer negocio del rubro con opciones de este tipo, reuniendo diversos tipos de coleccionables digitales

Se convirtieron en la nueva "fiebre" dentro del mundo cripto. Luego del frenesí por Bitcoin (BTC), ahora los token no fungibles o NFT están en la boca de todos los que siguen las monedas virtuales.

En un contexto de auge de estos tipos de activos digitales, Jordan Sweetnam, vicepresidente senior de eBay para Norteamérica, aseguró que "la plataforma agregará nuevas capacidades que traerán coleccionables impulsados por blockchain", al referirse a la subasta de tokens no fungibles como una de las más recientes novedades que implementará la firma.

Según la agencia Reuters, los usuarios de eBay que cumplan con ciertos parámetros podrán publicar, comprar y vender una serie de NFT como obras de arte digital, artículos de colección, imágenes y videoclips.

eBay, el gigante de comercio electrónico, se suma al boom de los NFT

La decisión ocurre en un momento en donde la facturación por ventas de estos tokens sobrepasa los u$s53 millones, mientras que a nivel mensual, superan los u$s303 millones, según cifras brindadas por el sitio especializado NonFungible.com.

De esta forma, con el objetivo de lograr su óptima implementación, la firma destacó que ampliará próximamente sus políticas y herramientas en torno a los activos de caractér cripto, entre los que se incluyen los coleccionables digitales.

Los próximos pasos

No solo se baraja la opción en torno a los NFT en la cupúla ejecutiva de eBay. Sino que los planes de está para consagrarse como una de las marcas de e-commerce más novedosas del mercado podría extenderse a los pagos criptográficos, funcionalidad que anteriormente se planteó incluir.

La idea surgió por primera vez hace tres años cuando un directivo de la empresa aseguró que eBay "consideraba seriamente" integrar a Bitcoin, la principal criptomoneda del mercado, la cual acumula un crecimiento interanual de 94,93%.

Tras un largo periodo sin mayores novedades al respecto, la iniciativa volvió a tomar fuerza recientemente. La semana pasada, el CEO de la compañía, Jamie Iannone, comentó que, junto con los NFT, eBay estaba estaba abierto a la posibilidad de aceptar criptoactivos como método de pago en el futuro.

Ahora que una de las dos metas se cumplió, los usuarios del gigante de comercio electrónico esperan atentos próximos anuncios respecto a la incursión cripto de eBay.

¿Que son los NFT?

A la par del boom de las criptomonedas, los tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés) hoy están en boca de todos por los millones de dólares que movilizan.

No fueron concebidos como monedas (como el caso de Bitcoin o Ether). Por eso son "no fungibles", es decir, no es posible intercambiarlos (o gastarlos) por un bien de otra índole y de valor económico equiparable. Por el contrario:

Guardan información en la red (blockchain)

Representan un bien único e irrepetible

Puede ser un archivo digital que contiene un texto original, audio, imágenes, o un video

Los NFT transforman el trabajo digital en una obra de arte, fácilmente de comercializar el mundo cripto. Por ello, artistas, músicos e influencers se están volcando a ellos como una forma de lograr que los inversores apuesten a sus proyectos.

Pero también las personalidades de la tecnología están incurriendo en este mercado: Jack Dorsey, CEO de Twitter, vendió en u$s2,5 millones el primer mensaje que escribió en la plataforma. Los ejemplos abundan:

Una subasta de 21 obras de arte por u$s3,5 millones del artista Beeple

Una foto de la actriz Lindsay Lohan por u$s15.000

Zapatillas virtuales Gucci a u$s12 millones (que pueden usarse en personajes de videojuegos)

LeBron James: el basquetbolista de Los Ángeles Lakers recibió 200.000, 125.000 y 80.000 dólares por tokens de videos con sus mejores jugadas

el basquetbolista de Los Ángeles Lakers recibió Maradona y Gimnasia de La Plata, y recientemente Racing Club, ya tienen sus NFT en la platorma Sorare

¿Cómo funcionan los NTF?

Ignacio Giménez, especialista de Lemon Cash, señala a iProUP que son la última tendencia en el ecosistema cripto y los describe como un "activo digital único –del mundo virtual o del físico– con información contenida sobre tecnología blockchain".

Por su parte, Maximiliano Hinz, Latam Operations Director de Binance, puntualiza a iProUP que es una nueva forma de certificar que alguien es dueño de una obra. "Hasta hoy, la propiedad debía estar inscripta, pero gracias a los NFT podemos respaldar nuestra propiedad de algo", precisa.

Emiliano Limia, experto de Buenbit, define a iProUP que "la idea de fungibilidad refiere a que una cosa puede ser replicada, tiene exactamente el mismo valor y la podemos intercambiar. Pero un non-fungible token es totalmente distinto: cada uno tiene características únicas y representa algo diferente".

"Es opuesto al caso de Bitcoin, en el que cada token es igual al otro y valen lo mismo –aporta a iProUP Manuel Beaudroit, CEO de la billetera virtual Belo–, los NTF no pueden ser divididos".

Arte cripto para todos los publicos

"Puedo pintar un cuadro y representarlo en un token no fungible, el cual pasa a ser un derivado de esa obra. Y lo puedo vender después", acota a iProUP Leo Elduayen, cofounder de Koibanx.

Matías Bari, cofundador de la exchange SatoshiTango, acerca un ejemplo sobre los NFT: "Ahora la FIFA puede enviar una entrada para el Mundial y la podés guardar en tu wallet. Sabés que es original. En cambio, si tenías un ticket en formato PDF y alguien lo usaba antes, ya no servía".

"Con los NTF sabés que conservás algo original. Por eso este tipo de aplicación es el futuro", agrega. "El objetivo por el que fueron creados es para experimentar lo que se llama 'escasez digital', es decir, registrar en las redes blockchain un bien que es único y no se puede reemplazar", cierra Limia.