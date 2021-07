Esperanza alcista: este experto asegura que el bitcoin llegará a los u$s 100.000 a fin de año

Mientras muchos aseguran que el bitcoin retomará una carrera alcista, pero volviendo a los u$s60.000, este experto apuesta por los u$s 100.000

"Compra la caída" es una de las primeras lecciones que se aprenden cuando se accede al mundo de la inversión. En un momento en que el bitcoin transita con menos volatilidad de la que le caracteriza y en el que ha llegado a perder los 30.000 dólares esta misma semana, los mayores defensores de la criptodivisa están anunciando una nueva tanda de subidas espectaculares.

La criptomoneda por excelencia y líder de capitalización se encuentra en un momento clave al remontar hasta los 35.000 dólares tras la caída de hace cinco días. Además, a nivel del análisis técnico es significativo que por primera vez en dos meses y medio su precio se haya colocado por encima de su media móvil de los últimos 50 días, lo que es una señal alcista.

A signos de este tipo se agarran los grandes creyentes del bitcoin, que continúan vaticinando fuertes subidas para la criptodivisa. Es el caso de Anthony Scaramucci, fundador de Oscar Capital Management y SkyBridge Capital. En una entrevista para la cadena CNBC, el inversor ha asegurado que el token cotizará a 100.000 dólares para final de año.

-

Para este experto el bitcoin cotizará a u$s100.000 a fin de año

"Si esto [el bitcoin] es el Amazon de 1997 a 2000, que es lo que siento que es el bitcoin, no quiero que me saquen de él o me engañen, ya que está escalando para convertirse en el gran depredador de las criptodivisas", ha señalado quien fuera durante apenas diez días director de comunicaciones de la Administración Trump.

En este sentido, ha querido reconocer la labor de tres de los grandes gurús del bitcoin: "Quiero aplaudir a Cathie Wood (ARK Invest) por su firmeza y su convicción relacionada con el bitcoin. Reunir a Elon Musk (Tesla, SpaceX) y Jack Dorsey (Twitter, Square) creo que es hacer saber a la gente que los mayores influencers del mundo van a estar involucrados en el bitcoin y en su subida, y no quiero que mis clientes se lo pierdan", ha asegurado.

El bitcoin ha llegado a ceder en las últimas semanas el 50% de su valor con respecto a los máximos históricos marcados en abril, cuando rozó los 65.000 dólares por token. Pese a ello, acumula una revalorización en lo que va de año cercana al 20%, mientras que el ethereum lo hace un 200% y el selectivo bursátil de referencia en EEUU, el S&P 500, lo hace un 17,5%.

Fuente: El Economista España