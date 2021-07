Este experto de Bloomberg asegura que el bitcoin no caerá y que regresará a los u$s 60.000

Para Mike McGlone, experto de Bloomberg, es mucho más probable que Bitcoin regrese a los u$s 60.000 a que caiga bajo los u$s 20.000 en el futuro

El analista y estratega senior de materias primas para Bloomberg, Mike McGlone, declaró que Bitcoin tiene más probabilidades de recuperarse y volver a los u$s 60.000 que a registrar una caída e ir hacia los u$s 20.000.

Así lo indicó McGlone en uno de sus análisis más recientes sobre el mercado de la moneda digital, donde también señaló que el precio de Bitcoin se ha estado consolidando en torno a los u$s 30.000 desde mayo de este año, por lo que no sería sorpresa que en algún momento registre un repunte destacable en su camino hacia los u$s 60.000.

Para el experto de Bloomberg el bitcoin no caerá a los u$s 20.000 sino que retomará la senda de los u$s 60.000

Al respecto, McGlone comentó: "Los osos más orientados al comercio táctico parecen proligerar cuando Bitcoin se mantiene en un umbral del 30% por debajo de su promedio móvil de 20 semanas… esto permite que los tipos de compra y retención acumulen con el paso del tiempo".

Bitcoin y China

El análisis de McGlone toma base sobre los promedios de media móvil, los cuales se han trazado a lapsos de 20 semanas, 50 semanas y 200 semanas

Al cotejar estos indicadores, el analista de Bloomberg destacó que los precios de Bitcoin generalmente se mantienen sobre las tres medias móviles en períodos alcistas, pero cuando van a la baja se sitúan por debajo de las establecidas a 20 y 50 semanas. Antes de llegar a la proyección de las 200 semanas, McGlone señaló que hay muchas probabilidades de un eventual rebote, el cual podría venir a lugar cuando ya pierda peso mediático la prohibición aplicada por el gobierno de China en contra de la minería y comercialización de criptomonedas en su país.

La prohibición de la minería en varios lugares de China ha tenido un gran impacto, que se disolverá con el pasar del tiempo

A pesar de que el mercado chino es muy grande y bastante codiciado por empresas dentro del sector, el hecho de que los mineros estén saliendo de la nación asiática podría verse como un período de transición para Bitcoin y las principales monedas digitales, el cual una vez concluya, podría derivar en un aumento del precio de los principales exponentes de este mercado.

Al respecto, McGlone comentó: "El rechazo de China a los criptoactivos de código abierto puede marcar una meseta en el ascenso económico del país, creemos mientras ensalzamos el valor del dólar estadounidense y Bitcoin".

Fuente: Diario Bitcoin