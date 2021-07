¿Querés trabajar en Tesla o Space X? Deberás responder antes esta compleja pregunta de Elon Musk

Como es de esperar de un excéntrico multimillonario como él, Musk plantea un complejo acertijo a los candidatos que buscan trabajar en su empresa

Las excentricidades de Elon Musk siempre son noticias, tanto como las innovaciones que sus empresas lanzan o el "sismo" que genera en el mundo cripto cada vez que habla bien o mal de tal o cual moneda digital.

En esta ocasión, Musk vuelve a ser noticia en las redes sociales luego de que alguien en TikTok comentó cómo fue su entrevista de trabajo para una de las empresas del millonario sudafricano.

La pregunta

Parece ser que Elon aparece de forma aleatoria en algunos procesos de entrevistas laborales y les hace a los candidatos una sola pregunta. Todo esto está pensado para poner a los mismos bajo presión y ver cómo reaccionan, sumado al hecho de tener al "superjefe" en forma presencial frente a ellos.

La usuaria de TikTok llamada Pink Pencil contó que "Elon Musk hace esta pregunta a la gente que entrevista para SpaceX y Tesla. Estás de pie en la superficie de la Tierra. Das un paseo, una milla hacia el sur, una milla al oeste y una milla hacia el norte. Acabas exactamente donde has empezado. ¿Dónde estás?".

Como era de esperar, una catarata de usuarios trataron de resolver el enigma dando respuestas de las más diversas, con gente que dijo que estaban en el Ecuador hasta otros que dijeron que se encontraban en el Triángulo de las Bermudas. Sin embargo la pregunta tiene dos posibles respuestas.

La primera solución es que uno estaría ubicado en el Polo Norte, la respuesta que dan la mayoría de los candidatos. Para los que logran ser tan rápidos para responder, Musk hace otra pregunta para ponerlos aún más tensos: "¿dónde más podrías encontrarte?". Y la solución es el Polo Sur, donde la circunferencia de la Tierra se convierte en una milla.

Según contó Ashlee Vance, biógrafa de Elon Musk, fueron muy pocos los candidatos que logran dar la segunda respuesta.

Sin embargo, el objetivo del millonario no es descartar a los posibles candidatos por eso, sino usarlo como pie para explicarles el por qué y cuáles son las ecuaciones que intervienen en la respuesta.

Esto sirve para dar otro punto de vista para ver como los posibles trabajadores de Space X y Tesla pueden actuar ante la resolución de problemas y cuál es el proceso de información de forma efectiva.

Qué perfiles buscan en Tesla y Space X

El año pasado, un equipo de desarrolladores de software de Space X participó en una sesión denominada "Ask Me Anything" organizada por la red social Reddit. Muchos usuarios preguntaron sobre los requerimientos para entrar a trabajar a la innovadora empresa y estas fueron las respuestas, según pudo recopilar la revista Entrepreneur.

Space X quiere llegar a otros mundos