¿Está siendo Binance atacado en forma puntual o hay otra razón detrás de escena con las criptomonedas?

Binance es objetivo de la acción reguladora en todo el mundo, pero ¿es el exchange el target o lo es el ecosistema de las criptomonedas en general?

¿Es Binance el nuevo chico de las criptomonedas? Los reguladores de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Japón, Tailandia y las Islas Caimán han emitido recientemente advertencias e incluso denuncias penales contra el exchange de criptomonedas. Incluso Polonia ha entrado en escena, ya que su regulador financiero ha advertido a los ciudadanos de que tengan "especial precaución" al utilizar los servicios de trading de Binance.

Algunos han opinado que la empresa es la única culpable de este reciente estallido de calor regulatorio, pero otros temen que el exchange sea el chivo expiatorio de todo el sector de las criptomonedas, que ha crecido demasiado rápido a los ojos de algunas autoridades. Por otra parte, el CEO de Binance, Changpeng Zhao, conocido como CZ, se sintió obligado a abordar el "reciente hiperenfoque en la regulación cuando se trata de Binance" en una carta pública.

Binance -fundada en Shanghái en 2017 pero sin sede reconocida públicamente en la actualidad- nunca ha sido un ejemplo de cumplimiento. "Binance tiene un historial de intentar evitar la regulación, mientras que también hace declaraciones falsas sobre estar regulado en algunas de estas jurisdicciones", dijo Dan Awrey, profesor de derecho en la Escuela de Derecho de Cornell, a Cointelegraph, y agregó: "Binance, por lo tanto, ha colocado el objetivo firmemente en su propia espalda."

Markus Hammer, abogado y director de la consultora Hammer Execution, dijo que los reguladores se limitan a reiterar las advertencias anteriores, pero ahora se notan de forma más amplia.

"Las advertencias suelen ser un paso previo a la adopción de medidas reales", como la prohibición de que los clientes utilicen una determinada plataforma, explicó Hammer. "La otra razón podría ser que ahora están tratando de distanciarse, ya que los inversores se están preparando para emprender acciones legales sobre Binance Leveraged Tokens (BLVTs)", que describió como un producto financiero "defectuoso". Y añadió: "Una advertencia reiterada de que Binance no está regulada les libraría de las acusaciones de haber sido ciegos o inactivos antes".

Hay quienes piensan que el ensañamiento contra Binance en realidad responde a un sentimiento negativo sobre las criptomonedas

Sin embargo, las advertencias por sí solas pueden tener consecuencias. Cuando los reguladores del Reino Unido advirtieron a finales de junio que Binance operaba sin licencia comercial, el gigante bancario Barclays anunció que dejaría de facilitar los pagos de los clientes al exchange, y el Santander siguió su ejemplo unos días después.

Pocas retiradas

Pero, ¿quizás no sea necesario reaccionar de forma exagerada? "A pesar de las acciones regulatorias en todas las jurisdicciones, no hay un éxodo masivo de tokens de Binance como sucedió en 2017 en relación con la anterior represión del exchange en tierra de China", dijo Winston Ma, profesor adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y autor de The Digital War: How China's Tech Power Shapes the Future of AI, Blockchain and Cyberspace, y agregó: "Esto demuestra que Binance tiene un negocio global y una operación descentralizada, y el mercado no estaba demasiado preocupado por las recientes acciones de esos países".

Los exchanges de criptomonedas no regulados como Binance han sido vistos durante mucho tiempo como rampas de salida para el lavado de dinero y otras actividades criminales. En el transcurso de 2019, Chainalysis rastreó 2.800 millones de dólares en Bitcoin (BTC) que se movieron desde entidades criminales a exchanges, esbozando que "un poco más del 50% fue a los dos principales: Binance y Huobi", dijo la firma, con sólo Binance representando el 27,5%, la mayor parte.

Zhao sugirió en su carta del 6 de julio que la regulación a menudo va a la zaga de la innovación, especialmente con tecnologías revolucionarias como las criptomonedas: "La adopción y el desarrollo de las criptomonedas tiene muchos paralelismos con el del automóvil. Cuando se inventó el coche, no había leyes de tráfico, semáforos ni siquiera cinturones de seguridad". Esos vinieron después. "Con las criptomonedas es similar en el sentido de que puede ser accesible para todo el mundo, pero se necesitan marcos para evitar el mal uso y los malos actores. [...] Binance quiere ser un contribuyente positivo".

Los reguladores financieros no buscan necesariamente ir detrás de todas las cripto-empresas, dijo Awrey. "El verdadero problema es que muchos exchanges de criptomonedas no se toman muy en serio la protección del cliente o el cumplimiento legal." La mayoría de los exchanges no ofrecen ni siquiera protecciones básicas de derecho privado, como documenta en un próximo libro: "Con este telón de fondo, no es realista pensar que los reguladores se sentarán y no harán nada".

Tampoco es necesariamente malo para el sector de las criptomonedas. "Todo lo contrario", dijo a Cointelegraph Carol Alexander, profesora de finanzas en la Escuela de Negocios de la Universidad de Sussex, y agregó: "Todos estamos esperando que el espacio se limpie del fraude y la manipulación para que podamos darnos cuenta del verdadero valor de las monedas que se necesitan como gas para los contratos inteligentes, por ejemplo, Ether, DOT, Cardano." Además, ha señalado para Cointelegraph: "El verdadero problema de las criptomonedas no es la falta de valor fundamental de Bitcoin, sino Binance y Tether [USDT]. Estas dos empresas están intrínsecamente vinculadas porque la mayoría de las entradas a Binance son en USDT. Sin Binance, la capitalización de mercado de Tether sería mucho menor que 62.500 millones de dólares".

Y son variados los países que han tomado acciones contra Binance

La razón más inmediata para la represión de Binance, en opinión de Alexander, es la avalancha de demandas colectivas en nombre de los usuarios "que lo perdieron todo el 19 de mayo a través de las auto-liquidaciones durante la interrupción de la plataforma de futuros", así como el "largo modo de mantenimiento de BLVT tras las salvajes oscilaciones de precios, después de lo cual los tokens abrieron enormemente a la baja en lugar de subir de precio".

¿Movida proteccionista?

En un reciente post de LinkedIn, Hammer señaló que muchos exchanges de criptomonedas operan en todo el mundo sin licencias - pero no se enfrentan a los tipos de medidas regulatorias como Binance. "Por lo tanto, se podría argumentar que las medidas no especificadas contra Binance nacen de simples razones proteccionistas anti cripto" - en lugar de "causas legítimas" como los BLVT, por ejemplo.

Por lo tanto, llamar la atención sobre Binance podría "percibirse como un poco arbitrario", ya que los reguladores están eligiendo "la mayor de las ovejas negras", dijo. Dos países que Hammer citó como posibles encarnadores de este sentimiento proteccionista fueron Japón y el Reino Unido.

El calor regulatorio de países como Tailandia y las Islas Caimán probablemente no inquietará demasiado a Binance, pero lo que ocurra en China y Estados Unidos podría ser otra historia. "Lo que más importa a Binance en términos de regulación será China y Estados Unidos, los dos mayores mercados de criptomonedas y también los dos más poderosos organismos reguladores", dijo Ma.

¿Qué pasaría si Estados Unidos tomara medidas legales sustanciales contra Binance o si China cortara por completo el vínculo entre sus criptocomerciantes en línea y los exchanges en el extranjero como Binance? "Estos son los puntos centrales de la represión mundial contra Binance", añadió Ma.

En otros lugares, "creo que Singapur será iluminado porque el MAS ha estado señalando que quiere convertirse en un hub de criptomonedas", dijo Awrey refiriéndose a la Autoridad Monetaria de Singapur, el banco central de la ciudad-estado de la isla. En consecuencia, si la MAS rechaza la reciente solicitud de Binance para operar en Singapur, "esto puede considerarse como una revelación de información privada sobre el perfil de riesgo de la firma."

Binance parece ser consciente de lo que está en juego. En la carta de CZ, señala además que "hemos aumentado nuestro equipo de cumplimiento internacional y nuestro consejo asesor en un 500% desde el año pasado", incluyendo la incorporación del ex secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera, Rick McDonell, como asesor de cumplimiento y regulación, así como del ex senador y embajador de Estados Unidos en China, Max Baucus.

¿Debe tomarse esto como una señal de buenas intenciones? "Sí, en efecto, debería", respondió Hammer. "Se lo están tomando en serio: los riesgos son muy altos. El problema realmente parece ser la falta de un marco regulador, aunque yo también tendría cuidado con las cifras." Es decir, Binance puede afirmar que ha crecido un 500% en cumplimiento de la normativa desde el año pasado, pero ¿cuál es su punto de partida, un único asesor de cumplimiento? Esto no se especifica.

Pensar en nuevos enfoques reguladores

Otros han sugerido que los estados-nación no están realmente a la altura de la tarea de vigilar a las empresas descentralizadas y sin fronteras, aunque la mayoría considera a Binance un exchange centralizado, aunque su sede sea difícil de localizar. Sobre esto, Awrey dijo: "Aunque muchas de las empresas pueden ser sin fronteras y descentralizadas, la mayoría de sus clientes no lo son. Esto teóricamente abre la puerta a formas de regulación y aplicación que muchos en la comunidad de criptomonedas parecen descartar."

Hasta Changpeng Zhao tuvo que salir a explicar su posición con todo lo acontecido en las últimas semanas

"El problema no es que haya muy poca regulación ahí fuera, sino que -sobre todo en Estados Unidos- falta una taxonomía con respecto a las criptomonedas y los tokens, sobre qué autoridad reguladora y qué regulación debe aplicarse para cada caso y situación", dijo Hammer.

Europa, en comparación, está "bastante avanzada con la codificación de blockchain, DLT y tokens, particularmente Suiza y Liechtenstein", que tienen excelentes marcos legales y regulatorios, dijo Hammer, mientras que según Alexander: "Necesitamos establecer un comité internacional de mercados de criptomonedas que se reúna cada mes y haga recomendaciones para su aplicación en las normas y regulaciones locales - como hace el Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria con los Acuerdos de Basilea."

Sin embargo, esto puede llevar algún tiempo, permitió, "y no hay nada que obligue a los países que están prosperando económicamente con el trading de criptoactivos y derivados -por ejemplo, Malta- a adoptar estas recomendaciones." En resumen, la ruta está clara, pero llegar al punto final podría ser todavía arduo, como dijo Alexander.

