Llegó cuando era una startup y hoy es "pieza clave": quién es Wanda Weigert, la mujer que ayudó a crear Globant

Wanda Weigert, Chief Brand Officer de Globant, conversa sobre su carrera y los desafíos de ser parte de una de las compañías IT más importantes

Cuando Wanda Weigert llegó a Globant apenas rozaba los 25 años. Se había recibido hacía poco tiempo de la carrera de Comunicación y había incursionado como primer trabajo en una editorial.

Oriunda del barrio de Caballito, cuenta que cuando le ofrecieron sumarse al equipo de global para hacer Internet Marketing en Globant eran 100 personas, que se conocían, almorzaban juntos. Era, en resumidas palabras, una startup.

Una de las primeras empleadas

"Una tarde fui a ver a Martín Migoya, uno de los cuatro fundadores. Le dije que me encantaría armar el área de comunicación, que creía que era muy necesario. '¿Martín, me das la oportunidad de hacerlo?'. 'Claro', me dijo. 'No sé muy bien de quién debiera depender', le aclaré. 'De mí', respondió sin dudarlo. Martín siempre fue un convencido de que la comunicación y el marketing son estratégicos para el negocio. Tener la confianza del CEO fue clave para todo el crecimiento que vino después", le cuenta a iProUP.

En más de una década, cambiaron muchas cosas: procesos, equipos, escala e impacto. "Pero lo que destaco más es lo que no cambió, porque nuestra cultura sigue intacta. El espíritu emprendedor que nos define nos hace estar constantemente desafiando nuestros propios límites. Por ejemplo, llegar a convertirnos en la primera empresa de IT de América Latina en hacer un IPO en Estados Unidos. O incluso llegar a la Antártida, desde donde estuvimos desarrollando soluciones algunos meses en el 2008", menciona.

Inicios

En ese momento, todo estaba por crearse. Y Weigert tenía la sensación de estar frente a una hoja en blanco, con lo aterrador y maravilloso que esto puede significar. Lo primero que hizo fue centrarse en la comunicación interna, realizando un newsletter para poder, estar conectados con los primeros empleados que comenzaban a trabajar fuera del país.

"Luego, la visión fue construir una marca que sea disruptiva. El objetivo fue mostrar hacia afuera la cultura de innovación que vivíamos adentro", rememora. Por eso, la primera acción que realizaron fue una campaña de brand awareness (o conocimiento de marca) para talento a la que llamaron Campaña X.

Publicaron una serie de avisos en el diario con un problema a resolver, matemático o de lógica. Solo aquellos que resolvían la incógnita podían descubrir el email donde enviar su CV, sin nombrar a la empresa en ningún momento.

"Recibimos un aluvión de CVs de personas que no sabían dónde se estaban postulando. Esto generó muchísima conversación. Para concluir la campaña, en el último aviso publicamos quiénes éramos, y agradecimos a los participantes. Esta manera de hacer las cosas de manera diferente dio el puntapié para muchas acciones de marketing que vinieron después", cuenta.

Un unicornio alado

Enfatiza que uno de los mayores logros que pudieron tener, hasta la actualidad, es el haber logrado construir la marca desde cero y que ese ADN hoy se mantenga intacto. Todo en simultáneo a tener una visión clara, empezar a ejecutarla y adaptarla a nuevos desafíos a medida que fueron creciendo.

"A lo largo de los años, en Globant fuimos creciendo orgánicamente, apalancándonos en nuestro trabajo para que los mismos clientes nos refieran a otras organizaciones. Y nuestras acciones de marketing apuntaban a afianzar estas relaciones personales de confianza. Pero la pandemia fue un punto de inflexión. Sin el cara a cara, necesitábamos llegar a nuestras audiencias de manera diferente. Nos enfocamos en profundizar las prácticas de marketing digital, darles contenido, y buscar personalizar la relación a través de lo virtual para cuidarlos más", cuenta.

Weigert recuerda que unos de los grandes cambios fue la disponibilidad de datos. "Antes, una campaña digital se hacía con muy poca información. No se podía personalizar todo lo que se puede ahora. Gracias a esos datos, cada vez más se puede generar una experiencia y una relación casi uno a uno con las audiencias", dice.

Hoy es necesario que las empresas que ya trabajan bajo esquemas de comercio electrónico conozcan mejor a sus consumidores y tomen sus decisiones de marketing basadas en datos, desbloqueando nuevas capacidades de inteligencia artificial (IA).

"El desafío está en reaccionar en tiempo real a las demandas de los consumidores y esta correspondencia solo se puede realizar a través de un acceso rápido a los datos y poseer las capacidades para interpretarlos y aplicarlos", aconseja.

Weigert dirige hoy uno de los departamentos más importantes de la compañía denominado Stay Relevant, que se enfoca en retroalimentar lo que se hace desde comunicación y marketing. La generación de contenido y se ocupa de lograr un menor posicionamiento.

Globant es una de las compañías que más creció no solo a nivel local, sino también de manera internacional, la ejecutiva cuenta que aún hay mucho por hacer.

"En lo que queda de este año vamos a seguir profundizando nuestra presencia en el país donde para 2021 contrataremos más de 2500 profesionales. Recientemente anunciamos un plan de expansión en Chaco y presentamos nuestro desembarco en Tierra del Fuego y Bariloche. Seguiremos apostando por llevar oportunidades a donde está el talento, como fue nuestro sueño desde los inicios", adelanta.

Dentro de las iniciativas, acaban de lanzar Be One of a Kind: una plataforma de contenidos donde personas de todas las edades, religiones, etnias, culturas, habilidades e identidades, puedan apoyar iniciativas y conectarse con personas que están liderando el cambio. "Este es un espacio para compartir diferentes perspectivas con el objetivo de reducir las desigualdades y hacer del mundo un lugar más conectado", cierra.