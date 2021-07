Binance sigue en racha: China impulsa un nuevo bloqueo y sufre dificultades para operar en Europa

Esto se suma a las restricciones que ya venían teniendo de parte de la Unión Europea. Habrá que ver de qué forma sigue operando.

Binance continúa con su mala racha. Desde el Reino Unido confirmaron que no se podrá operar con la plataforma. Así lo estableció el Banco Santader que interrumpió todas las transferencias de sus clientes. Además, China la acaba de poner en su lista negra de páginas web a la cuál no se puede acceder en ese territorio.

El bloqueo de la plataforma fue confirmado a través del portal chinafirewalltest.com, que rastrea todos los sitios prohibidos a los que el 'Gran Firewall' chino corta el acceso.

¿Qué pasa con Binance?

Los usuarios de Binance se percataron del bloqueo y tuvieron que utilizar VPN para acceder a la plataforma.

Binance también tiene problemas para operar en Reino Unido, donde abandonó sus esfuerzos para obtener la aprobación del regulador financiero británico que supervisa el cumplimiento de las leyes contra el lavado de fondos y la financiación del terrorismo.

Según las nuevas reglas, las entidades del gigante asiático no deben prestar servicios de ahorro, fideicomiso o pignoración de 'tokens', ni emitir productos financieros relacionados con ellos. Al mismo tiempo, aunque se prohibieron los intercambios y las ofertas iniciales de criptomonedas, Pekín no restringió que los particulares puedan poseerlas.

El recorte incluye cualquier transferencia de clientes a sus cuentas en Binance, con todas las entidades vinculadas al Grupo Binance, no solo Binanec Markets, el target final de la alerta de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), informó el sitio beincrypto.com.

Esta noticia se suma a una semana que viene siendo poco favorable para la plataforma. Desde la semana pasada, los usuarios de la plataforma de compraventa de criptoactivos ya no podían hacer depósitos a través de la Zona Única de Pagos en euros, (SEPA, por sus sigla en inglés). Según un comunicado remitido a sus clientes el martes pasado y recogido por el medio Financial Times, esta medida se da debido a "eventos fuera de nuestro control".

La SEPA es la red de pagos de la UE que permite a los clientes mandar pagos en euros a través de todos los distintos países miembros. Binance, que habitualmente accedía a SEPA a través de intermediarios, describió esta medida como un factor "temporal".

Enfrentando el bloqueo

Asimismo, parece que la plataforma, basada en las Islas Caimán, está sumida en una oleada de restricciones. También la semana pasada, los pagos a través de Reino Unido, regulados a su vez por Faster Payments, quedaron suspendidos en la plataforma.

A su vez, los Estados Unidos y Alemania también pusieron el foco en esta entidad, después de que la compañía anunciara esta semana el cierre de su actividad en Ontario, Canadá, según publicó el sitio de El Confidencial.

Binance es una de las empresas de criptomonedas más importantes del mercado. Ofrece servicios a clientes internacionales en docenas de monedas digitales, 'tokens' de acciones, cuentas de ahorro y préstamos, entre otros. La empresa, que no tiene una sede oficial, registró más de u$s5 billones.

El organismo de control también emitió una advertencia a los posibles inversores en criptomonedas. "Tenga cuidado con los anuncios en línea y en las redes sociales que prometen altos rendimientos de las inversiones en criptoactivos o productos relacionados con criptoactivos", aconsejó.

"Binance Markets Limited no tiene permitido emprender ninguna actividad regulada en el Reino Unido", dijo en un comunicado la Financial Conduct Authority (FCA) y agregó que "ninguna otra entidad del Grupo Binance tiene autorización, registro o licencia para llevar a cabo actividades reguladas" en territorio británico.

Por su parte, Binance Markets Ltd había pedido ser registrada, pero según fuentes citadas por el diario británico Financial Times, retiró recientemente su aplicación, lo que fue confirmado por la FCA, que revisó exhaustivamente la plataforma en las últimas semanas aunque declinó precisar si decidió no aprobarla para prevenir operaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

"Si bien no regulamos los criptoactivos como Bitcoin o Ether, sí regulamos ciertos derivados de criptoactivos (como contratos de futuros, contratos por diferencias y opciones), así como aquellos criptoactivos que consideraríamos 'valores'", dice el comunicado de la FCA. "Una empresa debe estar autorizada por nosotros para anunciar o vender estos productos en el Reino Unido".

La decisión es un duro golpe para el exchange de criptomonedas más grande del planeta, dirigido por Changpeng Zhao

La plataforma está siendo investigada también en EEUU y en Japón, cuyo regulador financiero emitió recientemente alertas diciendo que Binance estaba ofreciendo servicios en el país, sin tener autorización para hacerlo.