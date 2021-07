Boom de créditos 4.0: cuánta plata ya prestaron las fintech y cuál es el uso que le dan los argentinos

Estos proveedores no financieros crecen a pasos agigantados en la Argentina por su papel clave para las personas desatendidas por el sistema tradicional.

Mucho se habló en este 2021 acerca de la ola cripto que se generó en el país, con miles de personas que apuestan cada día por estos activos digitales –pese a las últimas caídas en sus cotizaciones– para dolarizar sus posiciones y escaparse del riesgo local.

Pero en paralelo –y sin tantos "flashes"– en los últimos años también otro sector está atravesando un auténtico boom. Se trata de los Otros Proveedores No Financieros de Crédito (OPNFC), segmento donde se destacan las firmas fintechs, que debido a la enorme subbancarización registrada en la Argentina, cada día son utilizadas por más personas para obtener préstamos.

El informe emitido por el Banco Central en abril acerca del desempeño de los OPNFC es una clara muestra de esta tendencia. En un punteo por los datos brindados por la investigación del organismo monetario se destacan:

La cantidad de personas que tomaron crédito de estas firmas alcanzó 6,1 millones en octubre de 2020, siendo casi en su totalidad personas humanas

de 2020, siendo casi en su totalidad El saldo de las financiaciones de los OPNFC promedió 8,5% del total de préstamos en pesos del sistema tradicional a personas humanas y Pymes, sin contar planes con tarjetas

a personas humanas y Pymes, sin contar planes con tarjetas Con respecto a las fintech, prestaron $6.965 millones en 2019 y $8.519 millones (casi 23% de aumento ) en 2020, mientras que el monto de los bancos se mantuvo estable

En diálogo con iProUP, Salvador Calogero, director de expansión de Wenance, una de las fintech prestamistas con mayor éxito a nivel local y presencia en diferentes países de habla hispana, destaca que estas estadísticas son el reflejo del gran trabajo que está realizando el sector en general, junto con la premisa de brindar información clara a los usuarios y ayudar en su educación financiera.

"Pongo un ejemplo: muchas veces las personas que no son atendidas por la banca tradicional recurren a una fintech. Así empiezan a tener un historial financiero y esto les servirá para que luego la industria tradicional pueda captarlos", señala el directivo.

Y completa: "De esta forma, muchos clientes que están afuera, después pueden ingresar. El usuario que viene a nosotros, nos pide un préstamo y el 40% termina abriendo un producto bancario más adelante", explica el especialista.

Por su parte, Julián Sanclemente, CEO de Alprestamo, el primer marketplace de servicios financieros de Argentina y uno de los más importantes de América, enfatiza a iProUP que el grupo de la industria fintech es uno de los grandes impulsores dentro del sector OPNFC, especialmente por brindar acceso al crédito a una gran cantidad de población, impulsando de esta manera la inclusión financiera.

En este sentido, respecto Sanclemente destaca un factor clave: la baja del costo de la tecnología y del procesamiento, los cuales fueron condiciones necesarias para que este avance se produzca.

"Cuando empezaron a nacer las primeras fintech, era fácil tomarlas como algo irrelevante, sin peso en la industria tecnológica. Pero ha quedado demostrado que los servicios financieros digitales son fundamentales para el buen funcionamiento de la economía y se pasó de ser un sector emergente a uno consolidado que se está moviendo hacia un rol protagónico", subraya el experto.

Números para tener en cuenta

Al ser consultados acerca del avance que experimentó el sector en los últimos años y el aumento en el porcentaje de personas que recurrieron a los préstamos brindados por las OPNFC, los profesionales coincidieron en que el diferencial se ubicó en dónde colocó el foco cada segmento.

"Entiendo que los bancos no están prestando efusivamente y se encuentran muy atados al negocio tradicional, mientras que nosotros nos la jugamos por el cambio", resalta el director de expansión de Wenance.

Y agrega que en la escena nacional "se produjo una explosión de la industria. Los últimos números de la cámara fintech revelan que son más de 300 las empresas ya creadas y forman parte de la entidad, con más de 15 mil personas trabajando en el sector".

Salvador Calógero (Wenance)

Para quienes soliciten un préstamo, Wenance tiene una Tasa Nominal Anual (TNA) mínima de 100% y máxima de 120%, mientras que su Costo Financiero Total Nominal Anual (CFTNA) es del 121% y máximo de 145%. Además utiliza el sistema de amortización francés con cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

Otro gran jugador del sector es Mercado Pago que también otorga préstamos mediante Mercado Crédito.

Desde la firma explican a este medio que el objetivo de la herramienta "es complementar a los bancos y no competir contra ellos", ya que destacan que en Argentina la mayoría de las operaciones aún se hacen en efectivo: el 2020 cerró con un número cercano al 80%.

Cabe destacar que los usuarios que tienen este servicio disponible reciben una notificación en la que se les brindan los detalles acerca del monto al cual pueden acceder y si estos lo aceptan, luego el dinero es depositado en la cuenta de manera inmediata.

Al respecto de las tasas que se deben abonar al momento de devolverlo, explican desde el unicornio que éstas varían de acuerdo a cada perfil, pero destacan que "siempre se podrá ver el monto final de las cuotas y los costos financieros aplicables al momento de comprar o pagar".

Las cifras que informa la compañía desde su web para "Línea de Consumo" y "Préstamos Personales", tienen una Tasa Nominal Anual Fija que va del 40 al 140% y un Costo Financiero Total Efectivo Anual que arranca en 61% y puede trepar hasta 388%.

En el caso de Alprestamo, los clientes con un solo clic están en condiciones de encontrar diferentes ofertas disponibles según su perfil crediticio.

"Una vez completado el formulario con sus datos, un motor de evaluación que opera con herramientas de inteligencia artificial realiza una primera evaluación, que luego se le envía a los lenders (proveedores de crédito) seleccionados por el modelo de decisión, quienes hacen las ofertas y son las personas las que pueden elegir cuál es la que más les conviene", detalla Sanclemente.

El último informe de la Cámara Fintech Argentina revela los subrubros de crédito al que se dedican las fintech y representan los principales usos de la financiación por parte de los usuarios. Así, las 56 compañías se dividen en:

Pago de obligaciones: 16 empresas

Compras para el hogar: 15

Urgencias: 13

Salud: 4

Capital de trabajo: 3

Viajes: 3

Compra de activos fijos: 2

De esta forma, casi 8 de cada 10 destinos corresponden a compras de último momento, por lo que las fintech se convirtieron en verdaderos "salvavidas" de los argentinos.

Complementarse, la clave

Marcos Galperin, en una entrevista brindada a Bloomberg, quitó peso al enfrentamiento entre banca tradicional y fintechs y abogó por un trabajo coordinado entre ambos sectores para brindar soluciones a más personas en la región.

El CEO de Mercado Libre remarcó que, en diferentes países donde opera la firma, apenas el 50% de las personas están bancarizadas y por tal motivo, la mayoría de las transacciones aún se concretan en efectivo, por lo cual los esfuerzos deberían centrarse en cómo reemplazar el uso del cash y no en replicar la utilización de las tarjetas.

Al respecto, Calogero compara al sistema financiero convencional como una autopista, y a las fintech como vehículos que se montan en ella para poder canalizar su operación. "No hay manera de que una exista sin la otra, porque las fintechs llevan negocios a la industria tradicional", remarca.

Cómo puede ser más barato para el usuario

Santiago Mora, socio de GPG Advisory Partners, y director de cursos sobre fintech y criptoactivos en la UBA, UDESA y UTDT, destaca en diálogo con iProUP que las nuevas herramientas tecnológicas pueden favorecer al sector de las OPNFC, pero falta un empujón clave: el del Estado.

Mora manifiesta que, si bien "hay una connotación general en todos lados de que hay gente que se abusa al prestar plata", lamenta que no exista "una valoración o una ayuda a la empresa que quiere hacerlo, con una tasa baja y a su vez rentable para que no pierda capital al prestarlo".

Para el experto, "no se puede dejar de ver que Argentina es uno de los países en el mundo donde menos créditos se otorgan. Y las fintech pusieron el foco en el segmento de quienes estaban fuera del sistema y enfocaron la tecnología para hacer nuevos scorings que midan el riesgo, algo que antes no ocurría porque no interesaba cubrir ese segmento".

Pero el especialista también remarca la labor del Banco Central, como organismo responsable para favorecer que más argentinos puedan acceder al crédito.

"El BCRA tendría que generar las condiciones para que existan más fintechs o empresas que den préstamos porque hoy la normativa hace muy complicado que los créditos online puedan ser recuperados en caso de incumplimientos del cliente y eso debería cambiar, para que todo aquel que preste dinero pueda recuperarlo fácilmente y así se generarían tasas más bajas", advierte Mora, quien suma la importancia de contar con herramientas como el DEBIN Recurrente o los pagaré digitales.

Por su parte Juan Pablo Bruzzo, CEO de la billetera digital Moni, destaca en diálogo con este medio que el sector tiene un enorme potencial para impulsar el desarrollo del mercado de crédito en Argentina y su consecuente impacto directo en el crecimiento económico.

"Son muchos los beneficios si logramos que el país pase de una penetración del crédito menor al 16% del PBI como la que tiene actualmente, a una más cercana a la de los países de la OCDE, situada en el 143% del Producto Bruto Interno", afirma.

En este punto, el directivo subraya que "una buena medida sería fortalecer y ampliar el rol de la CENDEU (Central de Deudores del BCRA), consolidando allí la información crediticia de otros actores, como compañías de servicios públicos, telefónicas, retailers y otras firmas que ofrecen habitualmente financiación al cliente".

Juan Pablo Bruzzo (Moni)

Esto permitiría potenciar aún más los sistemas de scoring a partir de una serie de casi 200 factores alternativos para analizar y predecir en tiempo real el perfil de riesgo de cada solicitud de crédito.

"Las altísimas tasas de inflación que tenemos dejan poco margen de maniobra, pero hay políticas públicas que pueden implementarse para impulsar el desarrollo del mercado de capitales para que haya fondeo disponible a buenas tasas", agrega Bruzzo.

Según el directivo, la tecnología blockchain y la tokenización de activos "puede ser muy buenos vehículos" para que las fintech y otros originadores no tradicionales de crédito al consumo puedan brindar capital de trabajo a tasas accesibles.