¿Querés tener HBO Max? si usás Mercado Libre podés tener estos interesantes descuentos

El streaming de HBO llegó a la Argentina y ofrece varios descuentos en su suscripción para los usuarios de Mercado Libre y Mercado Pago

Los usuarios de Mercado Libre y Mercado Pago puede acceder a un descuento de hasta un 40% off en su suscripción a HBO Max, la nueva plataforma de streaming de WarnerMedia. Los beneficios disponibles varían según el nivel de cada usuario en Mercado Puntos.

Descuentos

Los usuarios de Mercado Libre y Mercado Pago tendrán descuentos de hasta el 40% en su suscripción a HBO Max. A medida que los clientes compran y efectúan pagos a través de Mercado Libre o Mercado Pago, acumulan puntos y avanzan de nivel, y obtenien así mayores beneficios y descuentos exclusivos mes a mes.

Otro streaming se suma a la competencia del mercado argentino

La nueva plataforma de WarnerMedia no solo ofrece icónicas series y películas de Cartoon Network, Warner Bros y el Universo DC, sino que también cuenta con contenidos de HBO como The White Lotus, House of The Dragon (a estrenarse en 2022) y producciones originales como la serie documental Bilardo, el doctor del fútbol a estrenarse en un futuro.

Los usuarios de Mercado Libre y Mercado Pago podrán registrarse y elegir entre tres formas de pago diferentes:

tarjeta de crédito o débito

abonando en efectivo en la red de puntos físicos afiliados a la plataforma

con dinero disponible en su cuenta de Mercado Pago

"Desde Mercado Libre trabajamos para ofrecerles a nuestros usuarios una propuesta integral que incluya los mejores beneficios. Es por eso que esta nueva alianza con HBO Max nos permite continuar mejorando nuestra propuesta de valor y completar la oferta de streaming que existe hoy en la Argentina, acercando nuevas experiencias para disfrutar en familia", aseguró Sean Summers, CMO de Mercado Libre.

Contenidos

El catálogo de HBO Max es realmente muy atractivo. En él se destacan series como The Big Bang Theory, Friends, y Game of Thrones, y las sagas de películas de El Señor de los Anillos, Harry Potter y Matrix.

HBO posee contenidos muy variados e interesantes

A primera vista, la variedad de producciones que pondrá HBO Max a disposición de los usuarios promete ser muy variada, por lo cual supondrá una seria competencia para plataformas del sector como Netflix, Disney+, Amazon Prime, y Paramount+, por citar algunos ejemplos.

HBO Max estará disponible en diferentes soportes, de entre los que se destacan los televisores inteligentes, smartphones y HBOMax.com. Además en su primera etapa tendrá dos planes de suscripción: el primer de ellos es el Estándar, que ofrece la posibilidad de ser utilizado por hasta 3 usuarios en simultáneo.

Quienes opten por esta opción podrán crear hasta 5 perfiles personalizados y descargar contenido en alta definición por un precio final con impuestos incluidos de $ 529 al mes.

La segunda elección disponible es el plan Móvil ofrece, que brinda acceso al mismo catálogo de contenido, pero para smartphones y tablets y en una calidad de imagen optimizada. Este plan tendrá un precio final de $ 359 al mes.