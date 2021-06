El Gobierno ataca de nuevo a Mercado Libre: cuánto te costará comprar y vender tras la nueva medida del BCRA

El Banco Central estipuló nuevos plazos de acreditación para las compras con tarjeta de crédito, lo que hará aumentar los costos de operar con las fintech

El mail que recibieron más de 1,5 millones de personas y Pymes que venden a través de Mercado Libre o cobran con Mercado Pago puso a prueba la resilencia que es marca registrada de los argentinos.

En un comunicado, el Banco Central informó que establecía nuevos plazos máximos para la acreditación de compras con tarjetas de crédito en las cuentas de los comercios y empresas que aceptan este medio de pago.

La razón: reducir el tiempo para las firmas chicas y alargarlo para las medianas y grandes, como una forma de "dar una mano" a las MiPymes en un contexto de bajas ventas y cierre de locales por el impacto de las restricciones impuestas por la pandemia, a saber:

8 días hábiles para micro o pequeña empresa , e individuos

, e individuos 10 días para medianas o cuya actividad sea servicio de alojamiento, turismo, gastronomía o salud

o cuya actividad sea servicio de 18 días para el esto

En efecto, antes era de 10 días para firmas de todos los tamaños, pero ahora se redujo para las pequeñas, se mantuvo para las medianas y casi se duplicó para las grandes.

Pero ¿por qué si la medida estuvo pensada para beneficiar a las empresas chicas, termina perjudicando a todo el ecosistema de Mercado Libre?

La medida

Expertos del sector afirman a iProUP que esos plazos son "máximos", es decir, el tope de tiempo en el que las entidades deberán acreditar los montos en las cuentas de los comercios.

Por lo tanto, los locales que operen con adquirientes (Lapos, de Prisma, o PosNet/Clover, de Fiserv) aprovecharán el beneficio. Pero el caso del unicornio (y otras fintech) es distinto.

"El Banco Central considera al unicornio como un gran comercio por el que pasan las transacciones", remarca una fuente del sector que prefirió el off-the-record. En efecto, Mercado Pago provee el servicio a través de un adquiriente, es lo que se denomina un "agregador" de pagos y le impone un recargo.

De esta forma, todos los cobros que se realicen por Mercado Pago tendrán un costo extra a partir del 9 de julio: desde las ventas en el marketplace, hasta los pagos con QR o Point. No sólo eso: también los comercios que usen el link de pago o plataformas como TiendaNube, que incluye a la financiera del unicornio como pasarela.

El efecto dominó no termina allí: cualquier Proveedor de Servicio de Pagos (léase fintech) que esté registrada como mediana o gran empresa correrá con los mismos costos. Entre ellos, Ualá Bis, Naranja Toque, GetNet (Santander) y servicios similares.

Así, las comisiones por retirar el dinero derivado de ventas con tarjeta de crédito aumentarán 7% por el costo financiero de recibir más tarde los fondos:

En el momento: pasó de 5,79% a 6,39%

Dos días corridos: de 5,39% a 6,03%

Se agregan o rediseñan otros plazos: 10 días a 4,29%, 18 a 3,39% y 35 a 1,79%

Sin costo: hay que esperar 70 días en lugar de 60

Según indican fuentes del sector a iProUP, esta medida se conocía desde hace tiempo. En efecto, aseguran que desde el unicornio fueron con una contrapropuesta para no cambiar las opciones del 1,5 millón de Pymes que operan con sus servicios, pero habría sido rechazada por la autoridad monetaria.

Un ejecutivo del ámbito fintech asegura que se trata de una norma fogoneada por la banca tradicional ante el avance de los nuevos medios de pago y la baja rentabilidad de las compras con tarjeta de crédito.

"Esto significa más de $2.500 palos de costo financiero que irá de los usuarios a los bancos", calcula la fuente, quien añade que todo esto terminará recalentando la inflación, ya que muchas firmas de consumo masivo, como supermercados y estaciones de servicio, "no lo podrán absorber y lo trasladarán a precios".

No sólo subirán las comisiones de Mercado Pago , sino también las de otros mPOS, como Ualá Bis, Naranja Toque y GetNet de Santander

"Esto hará no sólo hará que aumenten los precios de los productos de Mercado Libre, sino que también impactará en la cantidad de cuotas. Ya es práctica habitual que los vendedores pongan dos publicaciones, una con el precio en efectivo y otra con financiación. Los productos que acepten cuotas serán menos", completan desde el sector fintech.

Por su parte, un ejecutivo con experiencia en varios bancos de primer nivel asegura que se trata de un "aliciente" para el sector, en especial para el negocio de las tarjetas de crédito, el producto que hoy menos interesa vender a la banca.

"Cuánto hace que no te tiran una tarjeta por debajo de la puerta", plantea el directivo, en alusión a los plásticos con líneas preaprobadas que las entidades envían al domicilio a no clientes para sumarlos como usuarios.

Y responde que se debe la baja de los plazos de acreditación de 18 a 10 días y la reducción progresiva de comisiones que pagan los comercios –ambas medidas tomadas durante el gobierno de Mauricio Macri– "terminaron de matar el negocio del crédito". Y remata: "No sólo eso: con los planes Ahora, te 'obligan' a prestar por debajo de la inflación".

Por su parte, el Banco Central lanzó un comunicado indicando que las fintech no deberían subir sus comisiones, ya que cobran hasta tres veces por encima del fee que le abonan sus adquirientes –sólo existen dos en el mercado– que es del 1,8%.

"Es la más baja de la región", lamenta una alta fuente del sector financiero. Así lo indica la CEPAL: Colombia posee las más altas, con 6,8%; delante de Paraguay (5%), Uruguay (4,5%), Brasil (3,79%) y Chile (2,5%).

La noticia, además, llega algunas semanas después de otro golpe: en mayo, el Gobierno extendió el alcance del impuesto al cheque para las cuentas de las fintech, para "equipararlas" con las cuentas bancarias.

Calculadora

La pandemia multiplicó el negocio online como nunca antes: se duplicó la facturación en los primeros meses del año, con 63% más de operaciones. No sólo los comercios que tenían su operación basada principalmente en el negocio offline se volcaron a Internet, sino que casi el 40% de los usuarios realizó por primera vez una compra por la web.

"En todas las compras impactan dos tipos de impuestos: aquellos que dependen en forma directa de la comercialización y lo que son costos totales de la actividad de la empresa y forman parte de la estructura", afirma Martín Caranta, socio a cargo de impuestos del estudio Lisicki Litvin, quien desglosa:

Directos: "Se relacionan con cada unidad comercializada , como el impuesto sobre los Ingresos Brutos

"Se relacionan con , como el impuesto sobre los Indirectos: "Forman parte del costo total de la actividad, pero impactan indirectamente en cada venta, como el Impuesto a las Ganancias o los Aportes a la Seguridad Social"

De este modo, Caranta afirma que en cada compra, por impuestos que dependen directamente de la venta, el consumidor final termina pagando:

21% de IVA

5% de Ingresos Brutos en promedio

1,2% en concepto del Impuesto al Débito y al Crédito Bancario

1% de Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene y

Con respecto a los costos indirectos, Caranta afirma: "El impacto en el importe final dependerá del mercado (posibilidad de trasladarlos o no al precio) y la estructura de la empresa (si tiene mayor o menor cantidad de mano de obra)".

La Argentina es uno de los países con mayor carga fiscal del mundo

Si a esto se le suman los costos por operar en la plataforma (como el 13% de comisión por venta), por cada $100 que abona un usuario por su compra en Mercado Libre, hasta $40 corresponden a impuestos y costos que se trasladan al precio.

Claro que el monto total de gravámenes dependerá de qué artículos se comercializan. Por ejemplo, algunos bienes llevan impuestos internos, como los de electrónica, que es un tributo específico que no afecta a la generalidad del resto de los productos comercializados.

En el mundo

Cuando se amplía la geografía al resto de la región, expertos comparten que los Estados tuvieron respuestas más reactivas que de planificación y previsión sobre lo que el mercado está demandando.

"Actualmente, la tributación del comercio electrónico es un punto clave en materia fiscal. Ante la explosión de esta modalidad, las legislaciones impositivas y administraciones tributarias han reaccionado en consecuencia, es decir, están un paso atrás", opina el socio de Lisicki Litvin.

El tributarista añade que Argentina es uno de los países con la mayor carga fisca de América Latina. Al comparar los principales costos, el ranking latinoamericano se conforma de la siguiente manera:

IVA : Argentina está segunda con el 21% , sólo detrás de Uruguay (22%) y delante de Chile y Colombia (19%), Brasil (17%), México (16%) y Paraguay (10%).

: , sólo detrás de Uruguay (22%) y delante de Chile y Colombia (19%), Brasil (17%), México (16%) y Paraguay (10%). Ganancias : la alícuota máxima es del 30% para las empresas, segunda a nivel regional detrás de Brasil (34%) y delante de Uruguay (25%)

: la alícuota máxima es del detrás de Brasil (34%) y delante de Uruguay (25%) Seguridad social : los empleadores argentinos pagan casi 35% , contra el 32,2% de Brasil; 30% de Uruguay y 21,6% de Chile

: los empleadores , contra el 32,2% de Brasil; 30% de Uruguay y 21,6% de Chile Carga fiscal: Argentina lidera con el 106%, superando por amplio margen a Brasil (65%), Uruguay (42%) y Paraguay (35%)

"Cuando la transacción es efectuada entre particulares, no impactan esos impuestos. Me refiero al caso de un individuo que vende por Internet un producto electrónico que ya no usa, o el cochecito del bebé que ya creció, entre otros ejemplos", aclara Caranta.

Los impuestos (IVA, Ingresos Brutos, Ganancias) gravan la actividad o el resultado de la misma si el sujeto es "habitualista". Es decir, si se dedica a la venta de artículos. Es decir, cuando hace del comercio su profesión.

"Es por eso que la venta de bienes que habían sido adquiridos para uso personal no está alcanzada. La excepción es el impuesto al Cheque si se usa una cuenta corriente, ya que la caja de ahorros está exenta", completa.

Por lo tanto, si una persona no está inscripta en AFIP pero realiza 10 o más ventas (por más de $50.000 en Mercado Libre), la plataforma le retendrá 10,5% de IVA y 2% de Ganancias en todos los cobros. Y, desde noviembre, Mercado Pago, retendrá el impuesto al cheque por las transferencias a cuentas bancarias de terceros:

Responsables Inscriptos en IVA y Ganancias: 1,2%

Monotributistas: 0,5%

Consumidores finales: 1,2%

Mipyme: exentas

El especialista Marcos Zocaro afirma a iProUP que el impuesto a los débitos y créditos bancarios quizá sea uno de los más distorsivos de la economía. También recuerda que fue instaurado en el 2001, en medio de la crisis económica que afectaba al país.

"Si bien no fue instituido como de emergencia, se presentó como temporal y se prometía su eliminación en 2002. Sin embargo, hoy sigue existiendo", enfatiza Zocaro.

Asegura que el impuesto al cheque alcanza tanto a personas físicas como empresas, siempre que envíen dinero desde Mercado Pago a cuentas bancarias de terceros. "La transferencia desde mi caja de ahorro en Mercado Pago a una cuenta bancaria propia no paga el impuesto", precisa el experto.

La nueva Central de Transferencias de Mercado Pago retiene el impuesto al cheque para los envíos de fondos a CBU de terceros

Además, remarca que "las transferencias a cualquier CVU quedan exentas. Por ejemplo, si se manda dinero de Mercado Pago a nuestra cuenta en Ualá o cualquier fintech que posea CVU".

En tal sentido, si las dos partes tienen cuenta en Mercado Pago, conviene hacer la operación entre las cuentas del unicornio y que después el destinatario saque el dinero a su propio banco.

Así, comprar en Mercado Libre puede suponer el 40% de su precio a costo local. La Argentina saca a relucir –también en el comercio online– su chapa de "campeón" en el mundial de países más gravosos del mundo.