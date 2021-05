Carreras con "garantía de futuro": así es la nueva estrategia de u$s5.900 millones de Coursera

Durante la pandemia los ingresos de Coursera aumentaron más del doble, su CEO Jeff Maggioncalda atribuye esto a la accesibilidad de sus programas

A fines de febrero de 2020, después de que el primer ministro de Japón cerrara todas las escuelas del país debido a una nueva infección respiratoria que afectó a la región, Jeff Maggioncalda hizo una predicción.

Maggioncalda, el CEO de la plataforma de aprendizaje online Coursera, se dirigía a un aeropuerto en Texas (EEU) después de visitar la Universidad de Rice.

Pero, antes de embarcar con destino Utah, envió un correo electrónico a su plantilla. "Equipo, Japón acaba de cerrar todas las escuelas del país. Creo que esto se convertirá en una pandemia y todos los colegios del mundo van a acabar cerrando. Tenemos que empezar a trabajar en ello".

El pronóstico de Maggioncalda terminó haciéndose realidad. Durante los días siguientes, las restricciones impuestas para frenar los contagios por COVID-19 paralizaron todos los movimientos, situación que obligó a millones de personas a quedarse en sus hogares.

Coursera puso en marcha un plan para minimizar la disrupción a sus clientes en uno de los mayores desafíos para la empresa desde su fundación, en 2012. Según el informe de los últimos resultados trimestrales de la compañía, los esfuerzos dieron su fruto. Los ingresos aumentaron un 64% respecto al año anterior, hasta alcanzar los u$s88.400.000 millones.

En un reflejo del crecimiento exponencial de la educación online en este periodo, en marzo Coursera debutó en la Bolsa de Valores de Nueva York. Las acciones cerraron en u$s45 por unidad, lo que elevó la capitalización de mercado a u$s5.900 millones.

Además, el alcance de la compañía aumentó hasta los 82 millones de estudiantes en todo el mundo e incluye 10 nuevos socios universitarios en América Latina, Oriente Medio, y Asia.

Jeff Maggioncalda, CEO de la plataforma de aprendizaje online Coursera

"Creo que lo primero fue el reconocimiento, ver que algo había cambiado", remarca Maggioncalda. "Y luego ha sido la organización, asegurarnos de que todos saben cuál es su función y su objetivo. Como líder, tuve que dar un paso atrás y apoyarlos", añade.

Coursera encontró un modelo que funciona, pero quiere mejorarlo poniendo el foco en su capacidad para ayudar a los estudiantes a cambiar de carrera, de trabajos obsoletos presenciales a roles más digitales.

"Vamos a seguir haciéndolo como hasta ahora, pero nos centraremos mucho más en la empleabilidad de las personas que tal vez no tengan un título universitario pero quieran tener una carrera digital", explica.

Maggioncalda contó en una entrevista sobre cómo guiar a Coursera a través de la era del coronavirus, el crecimiento de la compañía en este periodo y su visión.

-Coursera presentó cifras sólidas en el último informe de resultados ¿Qué cree que está contribuyendo al éxito de la organización?

Jeff Maggioncalda: Gran parte de este éxito se debe al cambio estructural hacia el aprendizaje online que se produce desde hace años pero que realmente se ha visto espoleado por la pandemia.

La Unesco monitoriza el volumen de colegios y universidades que existen y estimaron en abril de 2020 que 1.600 millones de estudiantes, desde preescolar hasta la universidad, tenían sus escuelas cerradas, al igual que la mayoría de las oficinas. Ahora, todas estas personas están trabajando desde casa y estudiando desde casa, lo que realmente optimiza el aprendizaje en línea. Mucha gente no lo había probado nunca y se vio forzada a probar cosas nuevas.

Detectamos una elevada demanda en todos los ámbitos. Muchas personas están viendo que sus trabajos se automatizan, por lo que tienen que cambiar de carrera, pero no tienen experiencia en ciberseguridad o en marketing de redes sociales, o estos nuevos campos profesionales que son completamente nuevos. Por eso, vemos a mucha gente que viene a Coursera en busca de nuevas habilidades para conseguir nuevos trabajos.

-Hay muchos negocios que se han desplomado a raíz de la pandemia. ¿Qué contratiempos o desafíos supuso esta situación para Coursera?

JM: Como CEO, tienes distintos factores de los que preocuparte. Claramente, te preocupas por tus clientes y tus socios, por lo que, cuando golpea una pandemia, una cuestión importante es: ¿cómo nos aseguramos de que podamos seguir sirviendo a nuestros clientes?

Nuestros servidores trabajaban de 5 a 10 veces más en abril de 2020. Y eso se traducía en que el equipo de Coursera estaba comprando más espacio en los servidores de Amazon y asegurándose de que encontraba los cuellos de botella.

Fue una especie de simulacro de incendios. Realmente estábamos tratando de asegurarnos de que nuestros servidores se mantuvieran activos para estudiantes individuales. Y luego, muchas de las universidades que son socias nuestras tuvieron que pasarse al canal online, así que tuvimos que asegurarnos poder estar allí para ellos.

Lo primero es asegurarse de estar ahí para los clientes. Y luego están tus empleados, que también tuvieron que empezar a trabajar desde casa. Algunas personas enfermaron o lo hicieron sus familiares. Cuando piensas en una persona joven, que tal vez viva sola, te imaginas que pasar una pandemia debe ser algo muy duro. Hubo muchos problemas de salud mental.

Descubrimos que los padres que tienen hijos pequeños y trabajaban desde casa afrontaban algo caótico. Otros casos eran empleados con 4 generaciones viviendo bajo el mismo techo. Así que fue un desafío estar en contacto con nuestros trabajadores y brindarles apoyo. Fue difícil. Y estamos viendo situaciones aún entre nuestros empleados en India que las que hemos visto en EEUU. En realidad, cuando lo planteas a escala global, esto aún no ha terminado.

-¿Qué más detalles nos podrías dar sobre las necesidad que está cubriendo Coursera ahora?

JM: Nos focalizamos en la educación para adultos. Tenemos la idea preconcebida de un sistema de educación universitaria o de grado superior donde te sientas en un campus y dedicas todo tu tiempo -no cuidas a los niños, ni a una familia, no tienes un trabajo- para obtener tu título; eso funciona para algunas personas, pero no para todas. Hay personas que no tienen dinero para conseguir un título u otras que tienen un trabajo y no quieren renunciar a él. No es muy flexible ni accesible.

Lo digital resuelve ese problema. Puedes aprender desde cualquier lugar. Tenemos muchas personas que aprenden durante la pausa del almuerzo en el trabajo o se van a casa, cenan y, después de acostar a sus hijos, estudian desde su teléfono móvil, ordenador o tableta. Coursera es un modelo a demanda, mucho más asequible que la enseñanza tradicional; por lo general, cuesta aproximadamente la mitad del precio de la matrícula universitaria. Por tanto, es más flexible, asequible y accesible.

-¿Qué diferencia a Coursera de otras empresas que también se especializan en aprendizaje digital, como Pearson, Udemy o EdX?

JM: La mayor diferencia comienza con el hecho de que tenemos 160 de las mejores universidades del mundo: Duke, Stanford, Yale, Penn. Y en Europa: HEC Business School e Imperial College of London. Las universidades crean estos cursos. Por lo tanto, obtener cursos de alta calidad de las mejores instituciones es clave.

También trabajamos con Google, Microsoft, IBM, Salesforce y Facebook. Son los socios de la industria. Son muy relevantes desde el punto de vista laboral.

Coursera ofrece cursos oficiales de Google, Microsoft, IBM, Salesforce y Facebook

No es solo contenido; también son credenciales. Puedes conseguir una licenciatura, quiero decir, estos son programas de grado completo. La mayoría de los demás en el mercado solo ofrecen contenido.

El título más caro que ofrecemos es de u$s45.000, pero tenemos una amplia horquilla de precios. La mayoría de nuestros competidores solo tienen un producto que venden a una determinada tarifa.

-Parece que el modelo de Coursera está consolidado. ¿Cuál es la estrategia de crecimiento a largo plazo de la empresa?

JM: El modelo de negocio es, de alguna manera, mi producto. Tengo que diseñarlo, implementarlo y mejorarlo. Y se habla de predictibilidad: quieres que crezca rápido y que sea un modelo de negocio predictible. Seguiremos haciendo lo que hemos estado trabajando hasta ahora.

Realmente estamos presionando mucho con las oportunidades de empleo. Especialmente después de una pandemia, ha habido mucho desempleo, e incluso las personas en paro están tratando de cambiar de carrera a trabajos digitales. La gente está viendo cuánto dinero pueden ganar desde casa. Tenemos estos certificados de entrada, que asumen que no tienes un título universitario ni experiencia. Ahora tenemos 13 y se volverán mucho más comunes.

Fuente: Business Insider