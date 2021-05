Aliados por la educación: Ticmas se une a Google para cambiar la enseñanza y el aprendizaje

La plataforma educativa Ticmas alcanzó la certificación como Google Partner para ofrecer a las escuelas primarias y secundarias de América Latina herramientas, recursos, contenidos y tecnología para potenciar y enriquecer las experiencias de enseñanza y aprendizaje.

Ticmas es una solución integral para la educación que acompaña a estudiantes, docentes e instituciones educativas en la transformación digital, y brinda innovadoras herramientas de aprendizaje, contenidos y capacitación a docentes.

A qué apunta

Con Google for Education y Ticmas, las escuelas podrán tener acceso a más de 60.000 recursos educativos hipermediales y 1.500 secuencias didácticas digitales creados por expertos y alineados con la currícula oficial.

Gracias a las herramientas de reportes y estadísticas, los docentes podrán conocer cómo sus estudiantes progresan y ofrecerles recorridos de aprendizaje personalizados.

Además, se brindarán talleres, cursos y mentorías para que los educadores puedan crear un impacto educativo duradero en cualquier entorno de aprendizaje.

"En Ticmas creemos que la educación es la herramienta más poderosa para transformar la vida de las personas, y por ello apostamos a la innovación tecnológica y pedagógica para desarrollar propuestas de inclusión, equidad e igualdad de oportunidades. Estamos convencidos que esta alianza nos permitirá brindar una educación de calidad a muchísimos niños y jóvenes", explicó Viviana Zocco, CEO de Ticmas.

Por su parte, Fernanda Montes de Oca, Education Ecosystem Sales Manager de Google for Education, sostuvo que "Google for Education reconoce como partners a las empresas que desarrollan soluciones innovadoras enfocadas en educación, las cuales además se integran con nuestros productos, como es el caso de Google Workspace for Education, Google Classroom, Meet y Chromebooks".

"Nuestros partners nos ayudan a acercar tecnología, contenidos y soluciones a escuelas y universidades en la región para ayudarlos a aprovechar al máximo nuestros productos y programas, por lo que son grandes aliados con los que trabajamos de la mano", añadió Montes de Oca.

Google apuesta en la Argentina

Actualmente, "la nube" es el lugar que muchos eligen para guardar sus datos, pero no es solo un sitio de acopio de información: también es una plataforma de innovación con servicios múltiples de inteligencia artificial.

Por tal motivo, el gigante estadounidense Google decidió abrir en la Argentina un nuevo Centro de Ingeniería y Servicios para clientes locales y globales para Google Cloud, su plataforma de servicios en la nube que compite con Amazon Web Services y Microsoft Azure.

Además, la firma adelantó que contratará talento local en diferentes áreas de servicios.

Las nuevas posiciones para el Cloud Delivery Center se pueden consultar aquí y están orientadas a brindar soporte de ingeniería tanto a clientes locales como globales con el objetivo de ofrecer soluciones de migración de data centers, Big Data, Analytics e inteligencia artificial.

Hace casi dos años que Eduardo López, presidente de Google Cloud para a América Latina, se mudó de la Argentina a Brasil para construir el departamento de Google Cloud para América Latina: "vine con la misión de construir un equipo en la región".

"Empezamos a invertir en recursos en distintos países como la Argentina, Chile, Colombia, Perú, Brasil y México para entender la cultura de cada país", agregó.

Además, explicó que, pandemia mediante, llegaron a una segunda etapa: "estamos anunciando dos centros regionales. Uno en la Argentina y otro en México, con diferentes perfiles. Ambos serán centros de delivery de servicios para ayudar a nuestros clientes a migrar a la nube".

Eduardo López y Rodrigo Ponce, ejecutivos de Google Cloud

Rodrigo Ponce, director general de Google Cloud Argentina y Uruguay, será el encargado de armar el centro de ingeniería en las oficinas de Buenos Aires en Puerto Madero, aunque por el momento todos continuarán trabajando de manera virtual.

Si bien se niegan a informar la cantidad de personal que contratarán o su porcentaje, afirman que es una cantidad "importante", y menciona a tres de sus clientes: Mercado Libre, OSDE y Telecom.

Justamente, pertenecientes a tres de las industrias que más necesitaron acelerar sus procesos de digitalización a raíz de las necesidades de la cuarentena.

El crecimiento de Google Cloud se deja ver en un incremento de 46% interanual, según informan desde la empresa. En 2020, de hecho, todo el mercado de servicios en la nube creció 33% respecto de 2019; en el último trimestre del año el líder era Amazon con 31% del mercado, seguido de Microsoft (20%) y Google (7%), según estimaciones de Canalys.

Según una encuesta de SADA Systems, el 84% de los gerentes de TI encuestados utilizan la infraestructura de nube pública, en lugar de los centros de datos corporativos.

Fuente: Ámbito