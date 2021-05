Un Nobel de economía alerta de burbujas en las bolsas y sobre las criptomonedas

El destacado hombre de la Economía teme que los problemas de inflación acaben empujando a la baja a los índices que más crecieron en los últimos tiempos

El premio Nobel de Economía Robert Shiller teme que se esté formando una burbuja en algunos de los mercados más atractivos.

Entre las mayores preocupaciones, se encuentran especialmente la vivienda, las acciones y las criptodivisas, donde ve una mentalidad del "salvaje oeste" entre los inversores.

Aunque las subidas récord de las acciones y las criptomonedas se han tomado un respiro en las últimas dos semanas, Shiller está preocupado, mientras está especialmente inquieto por el último boom inmobiliario.

El Nobel de Economía teme por una burbuja en el boom inmobiliario.

Precios de viviendas, por las nubes

"En términos reales, los precios de la vivienda nunca han sido tan altos. Mis datos se remontan a más de 100 años, así que esto es algo", dijo Shiller, cofundador del índice de precios de la vivienda S&P CoreLogic Case-Shiller. "No creo que todo se explique por la política de los bancos centrales. Hay algo de la sociología de los mercados en lo que está ocurriendo".

Según Shiller, el comportamiento actual de los precios de la vivienda recuerda al de 2003, dos años antes de que comenzara la caída. Señala que los descensos se produjeron de forma gradual y finalmente se estrellaron en torno a la crisis financiera de 2008.

Shiller, experto en cómo nuestras emociones impulsan las decisiones financieras y autor de 'Narrative Economics: How Stories Go Viral and Drive Major Economic Events', también considera que la psicología de las masas desempeña un papel importante en el épico rebote de la bolsa.

Criptomonedas, otro de los temores para Schiller.

Desde los mínimos de marzo de 2020, el S&P 500 y el Dow han subido casi un 90%, mientras que el Nasdaq se ha revalorizado algo más del 100%.

Durante las últimas tres décadas, Shiller encuentra que los precios de las viviendas parecen estar impulsando la construcción de viviendas. Está viendo el patrón emerger nuevamente y lo resalta en una tabla especial.

"Ahora tenemos mucho impulso al alza. Entonces, esperar un año probablemente no hará bajar los precios de la vivienda ", dijo Shiller.

"Si sales tres o cinco años, me imagino que [los precios] serían sustancialmente más bajos de lo que son ahora, y tal vez eso sea algo bueno", agregó. "No desde el punto de vista de un propietario, sino desde el punto de vista de un posible propietario. Es algo bueno. Si tenemos más casas, estaremos mejor ".

Entre otras cosas, dijo que "desde el mínimo de marzo de 2020, el S&P 500 y el Dow han subido casi un 90%, mientras que el Nasdaq, de gran tecnología, ha subido un poco más del 100%".

Shiller, que consideraba que las acciones tenían un precio elevado a principios de año, advierte que los temores inflacionarios podrían, en última instancia, hacer bajar los activos a largo plazo.

La ‘última fuente de valor de Crypto es tan ambigua’. El mercado de las criptomonedas también está poniendo a Shiller en alerta.

"Ese es un mercado muy psicológico. Es una tecnología impresionante ", dijo Shiller. "Pero la fuente fundamental de valor es tan ambigua que tiene mucho que ver con nuestras narrativas más que con la realidad".

"Estaba pensando en comprarlos para experimentar el efecto. Mucha gente hace eso en realidad ", dijo. "Nunca compré bitcoins. Quizás debería estar activo en ese mercado ".

Según los últimos cambios salvajes de bitcoin, es posible que parte del entusiasmo se esté evaporando. Al cierre del viernes, ha bajado más del 30% en las últimas dos semanas.