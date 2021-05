¿Vuelve el apoyo?: qué fue lo que dijo Elon Musk después de la última crisis de las criptomonedas

El CEO de Tesla, cuyo cambio de parecer respecto a la aceptación de pagos en Bitcoin para la compra de nuevos vehículos la semana pasada fue ampliamente señalado como catalizador de la caída, respondió a un usuario de Twitter que le preguntó qué piensa de las personas que están moletas con él por las criptomonedas.

En respuesta, Elon Musk pareció tener una visión a largo plazo de la situación, diciendo que el principal desafío de las criptomonedas no es la acción del precio a corto plazo, sino la batalla en curso contra el dinero fiduciario:

"La verdadera batalla es entre el dinero fiduciario y las criptomonedas. En general, apoyo a las últimas".

El empresario señaló que "apoya" a las criptomonedas en esa batalla, pero sólo por poco, señalando que la decisión era "en general".

Los tuits de Musk sobre las criptomonedas han estado en el punto de mira desde la caída del mercado, un desplome brutal que ha borrado más del 50% de los principales activos digitales y que ha desatado el temor de que la carrera alcista llegado a su fin.

Musk (quien según múltiples estudios es capaz de influir en los mercados de Dogecoin con sus tuits, aunque las monedas más grandes por capitalización de mercado han demostrado ser más resistentes) ha expresado opiniones contradictorias con respecto a su apoyo en los últimos días, y ha insistido en que las criptomonedas necesitan una forma de ser más respetuosas con el medio ambiente.

To be clear, I strongly believe in crypto, but it can’t drive a massive increase in fossil fuel use, especially coal — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2021