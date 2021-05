Tras advertencias del BCRA sobre Bitcoin, un abogado especialista responde con dureza: qué dijo

"Con semejantes desventajas pareciera que todos los argentinos que usamos Bitcoin somos tontos", expresó el abogado en su respuesta al BCRA

Ayer se conoció la postura del BCRA sobre los criptoactivos y los riesgos y desafíos que representan para sus usuarios, inversores y para el sistema financiero en su conjunto. Asimismo, el abogado, colaborador de la ONG Bitcoin Argentina y especialista en el ecosistema cripto, Camilo Jorajuría, le contestó en una carta abierta a la entidad.

"En un comunicado emitido ayer, 20/05/21 el BCRA afirma que los criptoactivos presentan riesgos (...) para el sistema financiero en su conjunto..." Nada más cierto que esto. Los bitcoiners creemos que esta tecnología financiera llegó para quedarse y que es sólo cuestión de tiempo para que el sistema financiero tradicional (legacy, fiat) quede totalmente disrumpido", señaló Jorajuría.

"La realidad de los hechos es que los usuarios confían cada vez menos en instituciones como el BCRA y los ARS. Y como contracara de la misma moneda, hay cada vez hay más confianza y adopción del protocolo Bitcoin y su token, el BTC. Además, todo indica que este camino es irreversible. Felicitaciones al BCRA por evidenciar lo efímero de su existencia", explicó el abogado.

Un peso devaluado

Por otro lado, el especialista expresó que a esta altura cabe recordar que Bitcoin se viene apreciando alrededor de 200% por año mientras que el peso argentino, el activo "protegido" por el Banco Central, se deprecia un 60% anual. A todo esto, el colmo de estas cifras es que las estamos tomando contra el dólar, como si este no se depreciara. Pero eso es otro tema.

"La estabilidad monetaria es el objetivo primordial del Banco Central de la República Argentina" reza en su sitio web. Por otro lado "Bitcoin es un medio de pago en efectivo, incensurable, descentralizado y deflacionario", reza en sitios de Bitcoin. El lector podrá ver fácilmente quién cumple con lo prometido.

El comunicado afirma que los criptoactivos tienen como desventajas que "no son dinero de curso legal".

En el mismo comunicado, que el BCRA realiza en conjunto con la CNV, se afirma que "los criptoactivos no son dinero de curso legal". A lo que el abogado expresa: "Se agradece la aclaración y vemos que mantiene su postura inicial. En esto nuevamente coincidimos los usuarios con el BCRA y resaltamos de nuestro lado que debido a que no se trata de dinero y no tiene relación con la moneda nacional cualquier intento de regulación que pretenda hacer dicho organismo sería por fuera de su mandato legal y por lo tanto nulo".

¿Ahorristas tontos?

Por otro lado, el comunicado afirma que los criptoactivos tienen como desventajas que "... no son dinero de curso legal...", que tienen "...elevada volatilidad", que podrían sufrir "...disrupciones operacionales y ciberataques", que no tienen "salvaguardas", que tienen "riesgos de lavado de activos, financiación de terrorismo y potencial incumplimiento de la normativa cambiaria" y que por su caracter "transfronterizo de las operaciones" los usuarios se encuentran perjudicados en caso de tener que accionar legalmente.

"Con semejantes desventajas pareciera que, o bien todos los argentinos que usamos Bitcoin somos tontos, o bien las mismas son un precio que estamos dispuestos a pagar para evitarnos pagar un costo mucho mayor por usar pesos", expresó.

"¿Qué podría hacer el Estado con respecto a Bitcoin entonces? Nada realmente", expresó.

"Cabe destacar que los pseudo-argumentos esgrimidos por el BCRA son fácilmente desestimados por el Juez final que todo lo decide en última instancia: la realidad. En este caso podemos ver la misma representada por el mercado. Es decir, la suma de todos los individuos interactuando voluntariamente entre ellos. Bitcoin no ha parado de apreciarse y su adopción ha ido creciendo masivamente ininterrumpidamente desde su concepción hasta el último bloque que se minó hace aproximadamente 10 minutos", agregó.

Por otro lado, el abogado expresó que el peso argentino - ARS- es el token emitido por el BCRA y no posee límite de emisión, se desconoce la cantidad real emitida, es preminado por los políticos causando un efecto Cantillion y carece de la tecnología blockchain y de Prueba de Trabajo. Si el ARS fuera una ICO no lo comprarían ni los más incrédulos degenerados y arriesgados shitcoiners traders.

Asimismo, Jorajuría explicó debido a las razones anteriores, no es llamativo que este token-gubernamental está siendo cada vez más rechazado -especialmente como reserva de valor- y su precio está continuamente a la baja.

"¿Qué podría hacer el Estado con respecto a Bitcoin entonces? Nada realmente. Correrse del medio y dejar que la gente experimente libremente en forma voluntaria que hacer con su dinero sería la opción más ética", concluyó.