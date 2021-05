Stablecoins: Tether revela la composición de sus reservas en su camino hacia la "transparencia"

Los activos consolidados de USDT superan sus pasivos consolidados, de acuerdo a la firma matriz propietaria de la stablecoin, Tether Holdings Limited

Tether (USDT) reveló la composición de sus fondos por primera vez desde su lanzamiento en 2014 y sorprende al ecosistema de las criptomonedas, en una estrategia de la firma propietaria de la moneda estable por contribuir a la "transparencia" en el mercado.

La revelación, fechada el 31 de marzo de este año y mostrada por el sitio The Block, arrojó que Tether Limited Holdings, la empresa matriz del token, posee aproximadamente el 76% de sus reservas de efectivo, activos equivalentes y otros depósitos a corto plazo como pagarés.

Estos últimos consituyen la mayor parte de la categoría de activos equivalentes al efectivo, representando el 65% en total. Por su parte, los depósitos fiduciarios representaron el 24% de la categoría, los pagarés comprometidos a la inversa el 3,60%, los pagarés del tesoro alrededor del 3% y el dinero real solo el 3,87%.

Al ser consultado sobre por qué el dinero fíat constituía sólo una pequeña parte de las reservas totales, el asesor general de Tether, Stuart Hoegner, aseguró a The Block que es "engañoso centrarse exclusivamente en el dinero" dentro de la categoría de dinero y sus equivalentes. "Los lectores no deben confundir los artículos que no están en 'dinero real' con la falta de liquidez'".

Consultado respecto a los pagarés, Hoegner negó compartir los nombres de las contrapartes "de acuerdo con la práctica comercial estándar". El otro 25% de las reservas de la compañía se dividen en tres categorías:

Préstamos de valores, ninguno de los cuales a entidades afiliadas, que forman el 12,55% de las reservas totales (emitidos por la propia Tether) Bonos corporativos, fondos y metales preciosos, que forman casi el 10% Otras inversiones, incluidos los tokens digitales, que en conjunto son el 1,64%

Respecto a la categoría de valores, fondos y metales preciosos, se negó a compartir más detalles, y en cuanto a los tokens digitales, Hoegner afirmó que la indicación se refiere exclusivamente a Bitcoin.

"Hemos visto que Bitcoin se ha convertido en un componente importante de los balances de varias corporaciones importantes en los mercados públicos y privados de Estados Unidos. Esto sirve para diversificar el riesgo", aseveró.

Y agregó: "El uso de Tether de BTC y otras formas de inversión está en línea con esta práctica".

Tether Holdings blanquea la composición de sus reservas

El camino de Tether hacia la transparencia

Cuando fue creada, originalmente se declaró que cada Tether (USDT) se respaldaba 1 a 1 con dólares estadounidenses, configurando su condición de "stablecoin" o moneda estable.

En marzo de 2019, actualizó su sitio web para indicar que "todos los tokens de Tether están respaldados al 100% por las reservas de Tether". Posteriormente, creó una página de transparencia que describe los activos y pasivos de la empresa, medidos en tres distintas monedas y oro.

Sin embargo, a pesar de dicho esfuerzos, la fiscalía general de Nueva York los acusó en 2019 de encubrir operaciones y no tener respaldo en la stablecoin.

Ahora, Tether propuso la difusión de sus reservas como parte de un acuerdo de conciliación con la Oficina del Fiscal General de Nueva York, y desde Tether se comprometen a poner esta información a disposición tanto de la Oficina del Fiscal General como del público, según Hoegner.

"La publicación de hoy refleja nuestra continua dedicación a la transparencia y al establecimiento de estándares en nuestra industria", sumó. Según Coingolive, las reservas de Tether Dollar hoy suman u$s58.190 millones, un aumento del 0,72% en las últimas 24 horas debido a la reciente caída de Bitcoin.

El volumen ajustado de la red Tether superó la marca de u$s1 billón anualmente por primera vez.

Tether (USDT) es la principal stablecoin en el mercado

Tether crece y se mantiene como la principal stablecoin

Tether marcó un record ya que su capitalización de mercado superó los $50.000 millones por primera vez, que se traduce en una racha de crecimiento de las stablecoins a lo largo del mercado alcista.

Una capitalización de mercado por esos montos sugiere que hay más de u$s50.000 millones de USDT en circulación. Hasta el jueves 13 de mayo, la capitalización de mercado de Tether era de aproximadamente u$s58.400 millones, en sitios como Coingecko.

USDT aún es la stablecoin principal para los traders de criptomonedas, que configura aproximadamente un 65% de la capitalización total del mercado. USDC, la segunda stablecoin por capitalización, representa sólo el 14%.