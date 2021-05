Esta es la razón que esgrime Mark Cuban para sustentar el precio actual de las criptomonedas

El multimillonario inversor cripto es optimista respecto a la participación de las DAO, las redes con uso real y la adopción masiva en el horizonte

En un hilo de Twitter, el inversor multimillonario Mark Cuban opinó sobre el estado actual y el futuro de la tecnología blockchain y la inversión, y en última instancia, llegó a la conclusión de que si bien hay obstáculos reales para la adopción, los precios de los activos son cada vez más reflejo de la "utilidad" real y la "demanda", y que finalmente llegará el día en que las criptomonedas estén "maduras hasta el punto de que nos preguntemos cómo hemos vivido sin ellas".

Cuban publicó el hilo de 10 Tuits por la mañana, señalando que si bien la clase de activos hace madurar los precios de las criptomonedas, ahora son un subproducto del uso actual, a diferencia de la eventual utilidad especulativa.

Crypto and each implementation is evolving in real time from "what is the potential utility" to "What is the current utility and how many users does it have". Tokens/Coin prices are now less a bet on the future and more a reflection of real demand. — Mark Cuban (@mcuban) May 15, 2021

"Las criptomonedas y cada implementación están evolucionando en tiempo real desde "cuál es la utilidad potencial" hasta "cuál es la utilidad actual y cuántos usuarios tiene". Los precios de los tokens/monedas son ahora menos una apuesta por el futuro y más un reflejo de la demanda real".

"Tener más transacciones por segundo (TPS) y tarifas de gas más bajas no es suficiente", escribió, probablemente refiriéndose a las afirmaciones a menudo grandiosas de varias cadenas de una capa con poca actividad, "Debe haber un efecto de red ACTUAL y un crecimiento significativo de usuarios. Esto es un desafío para la mayoría de las L1 y L2 (1 y 2 capas) porque, con pocas excepciones, el marketing en el universo de las criptomonedas es más que horrible."

Señaló que suele dejar a los equipos "confundidos" cuando les pregunta por "sus productos, ventas, dólares de margen bruto y beneficios", pero que estas métricas son enormemente importantes en lo que caracterizó como un campo tremendamente competitivo.

"Sin usuarios, ¿qué valor tiene una blockchain o una solución L2? Pero aún no han descubierto cómo vender. Pagan primas a los desarrolladores y por la liquidez y los validadores. Pero invierten poco Marketing para atraer usuarios".

Además de los problemas de marketing, el propietario de los Dallas Mavericks dijo que la falta de comprensión generalizada sobre mecánicas clave como la gobernanza del protocolo está obstaculizando el crecimiento. No se está haciendo lo suficiente, argumentó, para "enfatizar el impacto que la gobernanza puede tener en las plataformas, y sus productos/servicios."

Sin embargo, opina que la participación en la gobernanza —que en sus mejores momentos puede ser "algo bello"— acabará siendo un estándar:

"Creo que, con el tiempo, se esperará que todos los usuarios participen en la gobernanza y la mayoría contribuirá, al menos, votando. Pero hoy se entiende poco y eso está frenando el crecimiento de algunas plataformas".

Una vez que las criptomonedas superen su fase actual —en la que los usuarios necesitan "ser educados y los productos y servicios tienen que venderse y cumplir sus promesas iniciales"— los activos digitales "podrán madurar hasta el punto en que nos preguntemos cómo hemos podido vivir sin ellos", indicó Cointelegraph.

Cuban ha sido especialmente optimista en sus comentarios sobre las criptomonedas en los últimos tiempos, sobre todo reiterando su apoyo a Bitcoin y Dogecoin como opciones de pago tras los comentarios despectivos de su colega multimillonario Elon Musk que bien podrían haber hecho caer los mercados:

We at https://t.co/VUydpLFzGh will continue to accept BTC/Eth/Doge because we know that replacing Gold as a store of value will help the environment https://t.co/bs7NvnJY8A and https://t.co/ELhbuLOBRV shrinking big bank and coin usage will benefit society and the environment https://t.co/zu08F0STEQ — Mark Cuban (@mcuban) May 12, 2021

"Nosotros seguiremos aceptando BTC/Eth/Dogecoin porque sabemos que reemplazar el oro como reserva de valor ayudará al medio ambiente y la reducción del uso de grandes bancos y monedas beneficiará a la sociedad y al medio ambiente".