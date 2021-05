Verdad del Bitcoin #6: ¡Carpe Diem!

El experto analiza un error común de los bitcoiners novatos: sólo especular con su cotización hace perder de vista el verdadero propósito del activo

¿Qué persona que ronde los 40 años no sabe qué significa Carpe diem? Una frase inmortalizada por el entrañable Robin Williams en la película "La Sociedad de los Poetas Muertos", en la que encarnaba al profesor John Keating o "Oh captain, my captain". Bueno, si no sabe de qué hablo, vaya corriendo al Blockbuster más cercano y alquílese ese VHS o vea un fragmento en este link.

Carpe Diem del latín significa aprovecha el día, pero en esta verdad, seguramente escrita antaño durante algunas de las tantos subidones de bitcoin, nos referimos a disfrutar del viaje.

Siendo esta la sexta verdad que les comparto, no se si considerarlo ya un íntimo amigo, pero permítame compartirle una breve historia personal para ilustrar mejor lo que le justificaré después.

En un viaje familiar a algún lugar de Argentina, decidimos hacer una travesía de 4x4 a una de las montañas más altas con la promesa de una vista inigualable. Inexperto yo en semejante aventura, iniciamos con mi familia el adrenalínico ascenso a eso de las 4 de la tarde. El camino nos ofrecía unos paisajes im-pre-sio-nan-tes, que yo como conductor no podía apreciar, por otro lado las curvas y contracurvas meritaban pequeñas paradas en miradores para respirar el bello paisaje que iba regalando el ascenso.

A pesar de ellos, estaba yo convencido que si eso ya era lindo, nada se compararía con la belleza del paisaje en la cima absoluta, y por eso negaba frenar. El viaje se extendió durante exactas dos intensas horas. Al llegar a las cima la sorpresa fue tamaña. Un violento viento y una densa nube no nos permitió ver ni apreciar nada. Y en el retorno, la inseguridad de la noche y tortuosidad del sendero sin luz no nos permitió frenar a ver los paisajes tampoco.

La moraleja de esta historia es que, la convicción puesta en un futuro mejor, a veces no nos permite disfrutar del viaje presente. Y esto, es lo que le pasa a varios de los HODLERS de criptomonedas.

Durante el ascenso del precio se olvidan de disfrutarlo, se olvidan que no todo es plata. Y que la plata no se come, sino que se disfruta consigo o con la familia. Que el futuro y la cima es siempre incierta y. por más hermosa que una crea que sea, el presente les regala un montón de oportunidades. Si no se detienen a gozarlas, cuando caiga la noche solo quedará el remordimiento.

Pienselo así, los más probable es que si su convicción es tal sobre su apreciación futura, lo que gaste hoy de su dinero lo recuperará con la apreciación de su saldo restante el día de mañana. Un ejemplo claro fue en el 2017, cuando las tarjetas Xapo, con saldos en BTC, te permitía gastar, pero a pesar de eso cada vez tener más dólares.

Hágame caso, coseche las rosas del camino y no deje que el futuro tape el presente.

*Rodolfo Andragnes es fundador y actual Presidente de la ONG Bitcoin Argentina y uno de los principales referentes latinoamericanos. Lleva adelante más de 15 proyectos sin fines de lucro en el ecosistema. Es también columnista frecuente en varios medios y disertante internacional. Lidera incluso la más antigua e importante conferencia anual de la región llamada LABITCONF.

