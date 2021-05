Video viral: ¿por qué el experto en bitcoin Andreas Antonopoulos se burló del peso argentino?

Según varias fuentes, durante el 2020 la cantidad de argentinos que decidieron volcarse a las monedas digitales para invertir o ahorrar creció un 300%

Las criptomonedas son un furor en la Argentina, nadie lo niega y los números lo muestran. Según una encuesta Sherlock Communications, una agencia de relaciones públicas y marketing digital, el 71% de los argentinos se muestra interesado en las criptos y ven en ellas la posibilidad de invertir sus ahorros para preservarlos y cuidarlos de la inflación.

Aumento de la inversión

Teniendo en cuenta este escenario, Andreas Antonopoulos, experto en Blockchain y Bitcoin de nacionalidad griega y británica conocido en todo el mundo, explicó en un video publicado en 2017 pero que resurgió en los últimos días por qué invertir en Bitcoin es una buena decisión para gente que vive en países como la Argentina.

En el video se puede ver a Antonopoulos responder a una pregunta asegurando que "depende absolutamente de en qué país estés y estoy hablándole principalmente a esta audiencia. Si estás en Argentina, a cualquier porcentaje de dinero que pusiste en Bitcoin le fue mucho mejor que el peso argentino".

Y agregó que "cada año de los últimos siete años e incluso en los peores años de Bitcoin, de alguna manera a la economía de la Argentina le iba peor. Y eso aplica a Zimbabue y Venezuela y una gran lista de lugares. Si tu país tiene 45% de inflación, la volatilidad de Bitcoin parece una inversión sólida".

A pesar de haber sido subido hace 4 años, el video se volvió viral en redes sociales en los últimos días, tanto en la Argentina como en la región.

Es lógico teniendo en cuenta que según el Indec, la Argentina reportó una inflación del 17% en lo que va del año mientras que los analistas aseguran que el 29% esperado por el ministro de Economía Martín Guzman, será imposible de cumplir a este paso.

Mientras tanto el Bitcoin se mantuvo por encima de los u$s57.000 por unidad, luego de una corrección que superó el 10%. Sin embargo, continúa siendo una inversión redituable a comparación del peso argentino, según Antonopoulos.

Stablecoins: la segunda inversión más popular de la Argentina

Además del Bitcoin, hay otras criptomonedas que llaman la atención de los argentinos como las stablecoins. Estas se mueven al ritmo y en paridad con el dólar estadounidense, como DAI, USDT y BUSB y se comercializan en grandes volúmenes en el país.

Los argentinos eligen las stablecoins porque no tienen límite de compra, se pagan en pesos, no tocan reservas y por el momento no están reguladas por el Estado.

Otra de las monedas elegidas por los argentinos es DAI, según los volúmenes de inversión registrados por el exchange Bitso. Se trata de una stablecoin que tiene un valor estable y constante de u$s1.

Fuente Infotechnology