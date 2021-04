Cardano tuvo un marzo récord y fluctuante: ¿una criptomoneda para confiar o sólo fue un golpe de suerte?

Es una de las criptomonedas más populares pero también más cuestionadas. Es estos días su futuro depende de la recepción de la comunidad

Esta semana, el equipo de Input Outut Hong Kong, mejor conocida como IOHK, una empresa para el desarrollo de soluciones Blockchain y crypto, responsable de la creación de Cardano dio a conocer la última implementación del hard Fork denominada Alonzo, con el que se creará una red avanzada para empresas y desarrolladores, al igual que un nuevo soporte adicional para contratos inteligentes.

Crece pero es altamente cuestionada

Guillermo Escudero, gerente de CrytoMarket para Argentina, comenta a iProUP que Cardaano en marzo tuvo una corrección. "La recuperación fue inmediata volviendo a tocar máximos históricos en Abril. No obstante si vemos todo el 2021 vemos un crecimiento exponencial de casi 4 dólares hasta su máximo histórico de hace unos días en 46.80".

Además, remarca que a nivel de proyectos, también, se esperan iniciativas muy prometedoras que hacen suponer un panorama optimista de cara no solo al precio de la criptomoneda sino también a la difusión del proyecto en sí.

"A nivel de análisis técnico, mucho no hay para decir porque es un proyecto joven y considerando el impulso alcista agresivo que recorrido es muy visible que las perspectivas son alcistas, pero siempre entiendo que las correcciones pueden ser igual de fuertes".

Sin embargo, el Centro de Estudios Económicos Argentina XXI, presentó un informe financiero mensual de marzo 2021, en el que establece que Cardano (ADA) reportó un rendimiento negativo durante el último mes de 8,07 por ciento, después de iniciar una corrección a mediados de mes tras superar los valores superiores de 1,4 dolares.

El dato es relevante porque Cardano acaba de pasar a ser 100 por ciento descentralizado desde el 31 de marzo. Lo que hace posible que se vuelva un competidor de mayor relevancia para Bitcoin y Ethereum.

Según el reporte, es importante señalar que, a pesar de la corrección, el activo tendió a una leve lateralización en torno a los 1,2 dólares. Y que va a ser importante testear el momento en que se rompa esa lateralidad y ver cuál termina siendo la tendencia que adquiere el activo durante los próximos meses.

Nicolás Verderosa, Jefe de Ventas para Latinoamérica de Arum Trade, menciona que Cardano es un proyecto que viene en desarrollo tiempo pero que aún no dio el gran salto. "Por ejemplo, hoy DAI está sobre la red de Ethereum. En Cardano no hay otros tokens, y eso me da a entender que le falta todavía. El proyecto arrancó al revés: primero por el marketing y después por desarrollo".

Cardano , entre las populares

Verderosa menciona que el haber comenzado de esta manera puede ser un beneficio a corto plazo e ir decrecimiento en el largo plazo.

"Cada proyecto es diferente. Hay alguno que van a la completa descentralización mucho más rápido. El desarrollo en sí depende de las decisiones empresariales pero hay que tener en cuenta que tender a la descentralización fue una cuestión de estrategia que comenzaran al revés: primero el conocer la marca, el marketing por medio de influencers y después vino el desarrollo. Si pueden equipar el nivel de desarrollo con el del marketing puede ser un buen competidor para Ethereum pero no para Bitcoin", dice.

Lucas Marincovich, Responsable de SeSocio, comenta a iProUP que Cardano subió bastante porque Coinbase la alistó entre sus monedas para hacer traiding. "Ahora están haciendo una actualización que va permitir crear contratos inteligentes en una red de prueba, básicamente, en una testnet. Y para que empiecen a probar los contratos inteligentes. Básicamente, esto va convertir a Cardano en una competencia para Ethereum. Ahora desde mi punto de vista, creo que Ethereum ya está en funcionamiento hace mucho tiempo. Cardano está en pleno desarrollo".

Por ota parte, uno de los referentes de la comunidad, Gabriel kurman, CoFounder de RSK & Koibanx, afirma que hoy por hoy Cardano está compitiendo de igual a igual a Ethereum.

"En el mundo de los Proof of Stake, Ethereum ya no tiene un diferencial frente a otras alternativas. Para mí, el futuro todas las innovaciones que se realicen en Blockchain de Proof of Stake van a ser rápidamente copiadas y lanzadas con la seguridad Bitcoin. Una vez que prueba que es segura, va a ser fácilmente copiable. Creo que, de hecho, en los próximos años van a tener que resignar la seguridad que provee el Proof of Work y pasar a ser más accesibles".

Además, esta semana el fundador de Cardano, Charles Hoskinson presentó la hoja de ruta para el 2025. Y menciona que la cripto se encuentra en la etapa Alonzo que se va terminar con un evento en línea anunciado para fines de abril. Una vez que haya concluido se trabajará en el tema de la escalabilidad.

Hoskinson menciona en un video de su canal, que desde un principio la creación de Cardano no fue un proceso fácil pero que espera que para el 2025 se pueda transformar en un ecosistema dinámico y completamente descentralizado en el que puedan participar tanto developers como miembros de la comunidad en general.