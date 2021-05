Mirá el TOP 3 de las tarjetas de débito internacionales que te permiten gastar tus criptomonedas

Las tarjetas de débito de criptomonedas son cada vez más populares, en vista de que los HODLers buscan formas de gastar sus activos sin esfuerzo

Por ahora, la forma más aceptada de utilizar criptomonedas para pagos directos en la vida cotidiana es mediante el uso de tarjetas de débito de criptomonedas que permiten a los usuarios convertir sus tenencias de criptomonedas en dólares estadounidenses. Funcionan esencialmente de la misma manera que una tarjeta de débito prepagada.

Tres de las tarjetas de débito con un historial de éxito y atractivas recompensas son BitPay, Crypto.com y Nexo Card.

Bitpay

La tarjeta prepagada Mastercard de BitPay ha surgido como una de las principales opciones para muchos titulares de criptomonedas gracias a su facilidad de uso y sus bajas comisiones. Originalmente se lanzó en 2016 como una tarjeta de débito solo para EE.UU. y funcionaba principalmente como un procesador de pagos de Bitcoin.

Con estas opciones podrás gestionar tus pagos en criptomonedas con una tarjeta de débito

Ahora, BitPay admite ocho opciones diferentes de moneda fiduciaria junto con el soporte para Bitcoin, Ethereum (ETH), Gemini Dollar (GUSD), USD Coin (USDC), Paxos (PAX) y Bitcoin Cash (BCH). La empresa tuiteo: " ¿Has añadido ya tu tarjeta BitPay a Apple Pay? Realiza fácilmente compras en línea y en tiendas con criptomonedas".

Los usuarios que deseen obtener la tarjeta deben pagar primero una cuota de activación de u$s 9,95 y proporcionar su número de seguridad social y de carnet de conducir para poder acceder a ella. Una vez aprobado, el usuario puede cargar criptomonedas en su cartera BitPay y luego convertirlas a dólares para que estén disponibles en la tarjeta.

Los usuarios estadounidenses no tienen que pagar ninguna comisión por las transacciones, y la tarjeta tiene un límite de gasto diario de u$s 10.000 con un saldo máximo en la cuenta de u$s 25.000.

Para los fanáticos de las criptomonedas, la tarjeta de débito de Crypto.com es una de las mejores opciones debido a que tiene un token nativo incorporado llamado Crypto.com Coin (CRO) que funciona como moneda principal y token de recompensa para la cadena de bloques.

Los beneficios de usar la tarjeta incluyen el 100% de cashback en servicios de streaming populares como Netflix y Spotify, así como hasta el 8% de cashback en compras regulares.

Los usuarios de Crypto.com pueden elegir entre una lista de más de 100 de las principales criptomonedas para financiar su tarjeta, depositándolas en su cuenta y convirtiéndolas en una stablecoin que luego se carga en su tarjeta de débito. La empresa tuiteo: "Nos complace compartir la noticia de un momento histórico: ¡Crypto.com y Visa han realizado con éxito la primera liquidación de transacciones utilizando USDC! Un gran hito para la industria a medida que las redes de criptomonedas y fiat comienzan a converger".

El ecosistema de Crypto.com ofrece cinco tarjetas de débito Visa diferentes que tienen una estructura de recompensa escalonada que aumenta en función de la cantidad de CRO que el usuario haya apostado en su cuenta.

Los niveles van desde una participación de 5.000 CRO para la tarjeta Ruby Steel, hasta la necesidad de 5 millones de CRO para obtener la tarjeta Obsidian, que ofrece un 8% de devolución en todas las compras. También hay una versión básica de la tarjeta que no requiere ninguna participación y ofrece un 1% de cashback en todas las compras.

El proceso de compra con criptomonedas se facilitará con el uso de este tipo de sistema de pago

Nexo Card

Una tercera opción que ofrece una estructura diferente a la de la mayoría de las tarjetas de débito de criptomonedas es la Nexo Card y su criptomoneda nativa NEXO que actualmente cotiza a u$s 3,63.

En lugar de exigir a los usuarios que conviertan la criptomoneda que tienen en sus cuentas en dólares estadounidenses antes de usarla, Nexo emite un préstamo instantáneo basado en el valor de la criptomoneda que tienen en su cuenta y liquida la transacción en moneda fiduciaria. La empresa tuiteo: "¿Quieres hacer hodl con tus criptomonedas y gastarlas al mismo tiempo? Nuestra línea de criptocrédito instantánea es justo lo que necesitas".

Esto permite a los usuarios acceder al valor de sus activos de criptomoneda sin tener que venderlos. El préstamo puede ser devuelto usando criptomoneda o fiat a través de su cuenta Nexo con la posibilidad de tener el pago mínimo pagado por el rendimiento obtenido en los activos de criptomoneda apostados por los usuarios.

Las tasas de interés para los cargos de la tarjeta se fijan en el 5.9%, y no hay tasas de cambio mensuales o anuales. Además, los usuarios reciben un 2% de devolución de dinero en forma de tokens Nexo o BTC.

A medida que más bancos e instituciones en los EE.UU. y en todo el mundo toman una participación en el sector de las criptomonedas con el fin de encontrar maneras de capitalizar el mercado en crecimiento, es probable que las tarjetas de débito de criptomonedas se conviertan en un elemento más prominente en los canales de pago heredados, indicó Cointelegraph.