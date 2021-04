Netflix, el rey del streaming, revela sus planes para mejorar el servicio en 2021

Aún así, y pase lo que pase, la firma anunció que "continuará entregando una asombrosa variedad de títulos" para los miembros de la plataforma con "más contenido original" que el año pasado.

Desde Netflix esperán acelerar pronto la creación de contenidos propios, ante los parates de 2020

El gigante del streaming se vio perjudicada este último tiempo, debido a un descenso enorme de contenidos novedosos desde que la producción se retrasó en 2020 como consecuencia de los protocolos de seguridad de la pandemia. En concreto, las producciones originales decayeron 20%.

De la mano con esta caída de programas originales, el grupo tuvo un impacto directo en su gama de usuarios, dada la desaceleración de nuevos suscriptores durante el primer trimestre de 2021 a pesar del notable récord conseguido en 2020.

En 2021, Netflix sumó menos de 4 millones en el primer trimestre y espera tan solo 1 millón de nuevos miembros en el siguiente.

De todas formas, en la carta a los accionistas, aguarda que el crecimiento de la membresía de pago "aumente nuevamente" en la segunda mitad del año "con el regreso de nuevas temporadas de varios de los grandes éxitos, así como una emocionante lista de películas".

Entre algunos de sus más destacados hits, se espera el regreso de Sex Education, The Witcher, You, el final de The Kissing Booth, la película de Gal Gadot y Ryand Reynolds Red Notice y Don't look up.