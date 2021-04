El extraño caso de la criptomoneda Pi: ¿la divisa que vino a cambiar todo o simplemente una estafa?

Se publicita como la primera moneda capaz de ser minada desde el celular. Sin embargo, desde el 2019 el proyecto genera más dudas que certezas

Medallas no le faltan. La criptomoneda PI, a primera vista parece ser la nueva creación de los científicos de la Universidad de Stanford, una de las entidades educativas por excelencia de los Estados Unidos ubicada en San Francisco, y a la que cualquier aspirante a informático quisiera entrar. Cuna de los miembros más notables del ecosistema.

Vince McPhilip M.B.A, Chengdiao Fan Ph.D. y Nicolas Kokkalis Ph.D. ’13 cofoundadores de Pi Network. Foto: Benjamin Mattingly

PI, denominada así por el número matemático, aún no tiene una cotización en el mercado, pero su plataforma ya tiene más de 15 millones de usuarios.

Sus cofundadores son Vince McPhilip M.B.A, Chengdiao Fan Ph.D, y Nicólas Kokkalis Ph.D. Juntos crearon PI Network. Aunque consultados por iProUP, Mc Philip asevera que en la actualidad "se encuentra separado del proyecto y que no hace declaraciones al respecto". Primera alarma.

Pi fue lanzada en marzo del 2019 y prometió ser una "moneda disruptiva" que se diferencia de Bitcoin por apoyarse en un esquema de seguridad. Basándose en una red centrada en teléfonos inteligentes, en el que minado está garantizado, no por un algoritmo de cómputo como Bitcoin sino por un sistema en el que mismos usuarios garantizan la confiabilidad de los demás.

Según The Stanford Daily, PI utiliza el principio de meritocracia para que se convierta en una de las monedas más usadas.

White paper

Otro dato llamativo es que en el White paper de Pi Network y publicado en su sitio oficial, mencionan trabajar con Stellar, una de las redes más importantes del ecosistema de fuente abierta que conecta la infraestructura financiera a nivel mundial.

Sin embargo, fuentes directas de Stellar manifestaron: "esto es algo que viene desde hace algunos años". "No hay un desarrollo excepto algunas personas que comparten links de sus referidos. No sugerimos PI Network para ninguna persona. El caso de uso no es suficientemente claro". Segunda alarma.

Y para que no queden dudas, sugieren que "se trata, o se ve como un scam". Es decir, una estafa.

También, explican que "lo único que se sabe de Pi Network en la comunidad (cripto), es que se descargaron el core de la red Stellar e hicieron su propia implementación paralela".

"Corren su propia versión de la red, es decir, no es la red Stellar propiamente dicha. Es como bajarse una distribución de linux, ajustarle cosas, compilarla y lanzar una versión nueva", adivierten.

Más posiciones

Ezequiel Lo Cane, innovador y Director del Posgrado en Negocios Digitales de la Universidad de UCEMA, menciona: "es difícil determinar cuán diferente es con respecto a otras cripto vigentes".

"Dado que no es la primera ni la única criptomoneda que utiliza el celular como proceso de minería. Algunas criptomonedas anteriores como Electroneum (ETN) o Plexa (UPX) utilizan aplicaciones móviles también. Habría que hacer una comparación del uso de los recursos del teléfono de estas tres monedas a ver cuál tiene el menor ratio de utilización y mejor eficiencia", asevera Lo Cane.

Además, advierte: "quizás una de las diferencias es su origen apalancado por dos investigadores una universidad como Stanford o de la Ivy League como Harvard y Yale". Y añade: "aunque encontramos otras criptos como Solarcoin o Curecoin, que tienen en sus bases investigadores o académicos de una Universidad".

Lo Cane sostiene que Pi "aún no está en su mainet". "Como toda start-up hay que ver si pueden desarrollar su roadmap completo -la fase 3 que es clave, todavía no han definido cuando será. Quizás estén buscando fondeo adicional, para soportar los casi 12-15 millones de usuarios que tienen hasta ahora", remarca.

Juan José Otalvares, especialista en Fintech de JJ Abogados, comenta que "tienen una base muy grande de usuarios 15 millones". "Jurídicamente, lo que hoy venden es un derecho a la expectativa sobre una criptomoneda que hoy no cotiza, que no existe y cuyo valor es 0.1 que es un valor que ellos le dan. No puede ser trazable, no está disponible y se puede tener como los puntos del Candy crush", ejemplifica.

Además, explica que en el mundo cripto "hay diferentes tipos de scam y de diferentes niveles". "Si se tratara de una estafa podría llegar a ser de una denominada multinivel. Un nivel superior podría estar clasificado por los founders, que hoy por hoy, venden publicidad dentro de la aplicación y se encuentran generando ingresos a partir del trabajo de los que se encuentran abajo. Y después hay dos líneas más, quienes ingresaron primeros y los referidos", enfatiza.

"Los que ingresaron primero, tienen más derechos que los que ingresaron después, los referidos. Claramente hoy hay tres niveles. Piden un proceso de KYC (conozca tu cliente). También, hay otro tema que la inversión que se hace por minar es muy baja. Son proyectos, con los argumentos de libertad financiera, que minas desde el celular sin hacer nada, el ser tu propio jefe, a partir de ahí se puede enamorar a mucha gente pero si corres la cortina no hay nada. Hasta el momento, y desde el año 2019, nadie ganó nada. Hay gente que tiene 900 PI, y cree que tiene plata, pero el día de mañana. ¿Será plata?", se cuestiona.

Equipos de minado en Bitcoin

Precauciones

Según Pi Network, los usuarios solo necesitan instalar la aplicación en el teléfono, iniciar sesión y tomar asistencia cada 24 horas para poder recolectar números con la unidad Pi. Debido a la baja dificultad del algoritmo, el Pi se puede extraer en el teléfono. De hecho, desde su sitio web se puede leer el slogan que dice que "son la primera moneda digital que se puede minar desde el celular".

"Después de instalar el software en el teléfono, la velocidad de excavación predeterminada de Pi será de 0,12 Pi / h. Para acelerar, los usuarios deberán realizar PV KYC (verificación de identidad personal con información como número de teléfono, correo electrónico, foto de pasaporte e introducir más miembros".

Es decir, quien quiera participar del proyecto debe otorgar una serie de derechos a la plataforma que van desde el ID de dispositivos hasta contactos o información de llamadas.

Por esto, miembros de la comunidad critpo local se mostraron cautelosos a la hora de valorar el proyecto, y prefieren esperar a ver qué sucede. Al mismo tiempo de no ver posible que se pueda minar por el mobile.

En la misma línea, Jorge Senderovky, director de Soluciones Financieras JS Consulting, explica que "la minería es un proceso que difícilmente se puede hacer desde un celular".

"Yo lo práctico, mino con mi computadora y en mi celular, pero que se pueda usar el celular para minar suena raro porque no te da. Minar implica que tenés que tener una estructura diferente. Hoy los teléfonos no están preparados por eso. Es como si quisiera mandar un whatsapp con un teléfono que tuve hace 20 años. Es ridículo. Hoy por hoy los celulares tienen una fortaleza terrible pero no se puede minar. Por algo se sigue usando las estructura hardware con mucho soporte, es extraño minar con el celular", explica.

El experto recomienda que antes de invertir en un proyecto es fundamental conocerlo, estudiar a fondo de qué se trata y sus antecedentes para no caer en promesas o expectativas que no se cumplan.