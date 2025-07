Este miércoles, XRP, logró una capitalización de u$s185.732,11 millones, tras experimentar un alza de 0,12% en las últimas 24 horas, operando a u$s3,14 en la plataforma de Binance.

Las criptomonedas suman este miércoles 30 de julio una capitalización global de u$s3,86 billones, de acuerdo con el panel de CoinMarketCap que rastrea 35.468 monedas.

De esta forma, el mercado total de monedas digitales decreció un -0,13% en el último día. Bitcoin mantiene una dominancia en el mercado del 60,74%, Ethereum ocupa un 11,91%, y el resto de las criptomonedas representan un 27,35%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Con datos al miércoles 30 de julio, estos son los precios promedio en dólares de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s117.800,68 (0,01%)

Ethereum: u$s3.809,41 (1,10%)

BNB: u$s790,87 (-2,53%)

Ripple: u$s3,14 (-0,12%)

XRP: u$s178,98 (-1,13%)

Cardano: u$s0,77 (-1,15%)

Polkadot: u$s3,83 (-1,77%)

Dogecoin: u$s0,22 (-0,52%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este miércoles 30 de julio, así cotizan en pesos las criptomonedas más importantes en las exchanges argentinas más reconocidas:

Bitcoin: $154,49 millones

Ethereum: $4,99 millones

BNB: $1,04 millones

Ripple: $4.118,83

Solana: $235.300,38

Cardano: $1.018,33

Polkadot: $5.026,76

Dogecoin: $292,04

Polygon: $286,90

En el mercado argentino, los dólares cripto o stablecoins más comunes tienen este miércoles 30 de julio los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.305

DAI: $1.311,45

USDC: $1.311,09

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP es una criptomoneda destacada, lanzada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb, respaldada por la empresa Ripple. Fue diseñada para mejorar la eficiencia de los pagos internacionales, reduciendo significativamente los costos y tiempos de las transferencias tradicionales.

A diferencia de otras criptomonedas, XRP no depende de la minería basada en Proof of Work o Proof of Stake. En su lugar, utiliza un algoritmo de consenso llamado "RippleNet", que permite procesar hasta 1.500 transacciones por segundo.

Con el apoyo de Ripple, XRP ha sido adoptada por instituciones financieras globales, permitiendo pagos transfronterizos rápidos y accesibles. Este enfoque ha posicionado a XRP como una opción viable para transacciones internacionales.

Aunque algunas voces critican la centralización de XRP, su solidez como una herramienta eficiente para pagos no se puede negar. Ripple sigue trabajando en mejorar la seguridad e infraestructura de su red.

Pese a los retos legales planteados por la SEC, XRP se mantiene como una de las criptomonedas clave en el sector de pagos globales.