No sucumbir a la emoción, o apostar a una sola: los errores a evitar en la inversión en monedas digitales

El abanico de posibilidades de inversión en criptomonedas es amplio y se adecúa a los diferentes perfiles de ahorristas, pero conviene estar preparado

Al momento de buscar dónde invertir pesos dentro del enorme abanico de posibilidades que brindan los activos digitales, es importante que el ahorrista tenga en claro qué espera conseguir con esta apuesta.

No es lo mismo jugarse por una criptomoneda para obtener una ganancia al venderla en el futuro a un precio superior al que se la compró (y que lógicamente tiene diferentes niveles de riesgo que pueden hacerle ganar plata o perderla) o apuntar a las opciones estables que sirven como un refugio de valor y que en el fondo no están concebidas para transformarlos en millonarios de la noche a la mañana.

Pero antes e adentrate a este mundo tan particular de las finanzas internacionales, hay que prepararse e interiorizarse de sus particularidades, en especial saber qué errores hay que evitar, para estar tranquilo.

Errores de inversión en criptomonedas a evitar

1. Invertir sin saber

Ya sea que se trate de criptomonedas o de cualquier otro activo, lo primero que debes recordar al invertir es educarte y comprender en qué te estás metiendo. Antes de invertir un solo centavo, debes dedicar algo de tiempo a aprender los conceptos básicos de la inversión en criptomonedas. La misma sigue siendo impredecible y arriesgada y, si no sabes lo que estás haciendo, puedes terminar perdiendo dinero.

Aunque Bitcoin es la reina de las monedas digitales, no es la única en la que podés invertir

A continuación se muestran algunas de las cosas básicas que necesitas saber sobre este activo:

- Es completamente digital

- Es universal y puedes utilizar dinero digital en diferentes países y fronteras.

- Es peer to peer. Una transacción de criptomonedas solo ocurre en línea.

- Está encriptado. La razón por la que se llama criptomoneda es que está "oculta".

Por lo tanto, si inviertes en este tipo de activos, debes saber que eres responsable de tu propio dinero. Si tienes problemas con tu inversión, no puedes obtener ayuda de tu Banco Central, la Comisión de Bolsa y Valores o una Compañía de Seguros de Depósito porque las criptomonedas están completamente descentralizadas y no reguladas.

2. Pensar que la criptomoneda es infalible

Cifrado no significa seguro. Si hay un error que cometen los inversores novatos en los mercados de cifrado, es pensar que la naturaleza encriptada de una moneda digital es suficiente para hacerla segura. El cifrado lo hace confidencial, pero no significa que las criptomonedas no puedan ser pirateadas o robadas.

Como se mencionó anteriormente, este tipo de activo está descentralizado, por lo que mantener tu dinero digital seguro será tu única responsabilidad. A continuación, se ofrecen algunos consejos que pueden proteger tu inversión:

- No compartas tus llaves con nadie.

- No dejes tus criptomonedas en intercambios durante períodos prolongados, sin importar cuán popular sea.

-Guarda tus criptomonedas en una billetera digital.

3. No prestar atención a las matemáticas

Al invertir en cualquier cosa, no pierdas de vista el premio. Con el aumento proyectado de Bitcoin en 2021, debes concentrarte en el potencial de ganancias. Pero, ¿cómo sabrás que realmente estás obteniendo ganancias si no prestas atención a los números?

Por ejemplo, debes consultar las tarifas de transacción. Dado que las criptomonedas pueden ser muy volátiles, no es sorprendente ver múltiples cambios de precios en un día o incluso una hora. Si deseas aprovechar estos cambios, debes considerar las tarifas de transacción porque podrían eliminar una parte significativa de tus ganancias.

Hay que interiorizarse mucho y estar preparado antes de volcarse a hacer una inversión en monedas digitales

Otra cosa para recordar son los impuestos.

4. Tomar decisiones de inversión en criptomonedas basadas en emociones

HODL, FOMO y FUD son sólo algunos de los acrónimos que encontrarás en la inversión de criptomonedas. Cada uno de ellos representa algún tipo de estrategia, pero al mismo tiempo está impulsado por las emociones, lo que no debería impulsar tus decisiones de inversión.

HODL significa mantener su inversión sin importar cuán volátil sea el mercado. Esto está bien. Pero a veces, simplemente no tiene tiempo para esperar un buen retorno de su inversión. Cuando eso sucede, cortar sus pérdidas es una mejor opción.

FOMO o Fear of Missing Out (miedo a perderse algo) significa comprar en el bombo porque solo quieres seguir la tendencia. Este es el más peligroso porque serías susceptible a estafas improvisadas. Por último, FUD significa miedo, incertidumbre y duda. FUD puede evitar que inviertas en criptomonedas incluso si las estadísticas de investigación o los sentimientos del mercado te dicen que es un buen momento para hacerlo.

5. Invertir solo en una criptomoneda

Bitcoin es el santo grial de las criptomonedas. Si bien está teniendo una carrera alcista en este momento, aún puede caer en picado y desencadenar grandes pérdidas en cualquier período dado. Por lo tanto, es mejor diversificar sus activos digitales. Muchas otras criptomonedas pueden ofrecerte buenos rendimientos como Ethereum y Altcoin. No pongas todo tu dinero en una sola criptomoneda. Al igual que el viejo adagio sobre la inversión, no ponga todos los huevos en una canasta.

Conclusión

En una encuesta realizada por Deutsche Bank, el 41% de los inversores cree que el precio de Bitcoin estará entre 20.000 y 49.999 dólares en 2021, frente a los casi 10.000 dólares de enero de 2020. Cuando el Bitcoin sube, otras altcoins suelen seguir la tendencia. Esto significa que se espera que las criptomonedas, en general, tengan un buen desempeño este año.

Pero al igual que cualquier otro tipo de producto básico o activo, invertir en criptomonedas puede generar grandes pérdidas si no sabes lo que estás haciendo. Necesitas aprender sobre la forma correcta de invertir en activos de este tipo. Y antes de sumergir los dedos de los pies, debe tener un apetito de alto riesgo cuando se trata de invertir, indicó Entrepreneur.