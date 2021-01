Dio el salto: Ethereum sube y rompe la barrera de los u$s 900, ¿continuará en alza?

Ethereum rompe la barrera de u$s 900, no será superado por Bitcoin este fin de semana: su precio acaba de alcanzar su precio más alto desde enero de 2018

Ethereum, la segunda moneda más grande por capitalización de mercado, superó hoy los u$s 900 en un último impulso del fin de semana. El precio sigue siendo de aproximadamente u$s 500 por debajo del máximo histórico de Ethereum de u$s 1.432, que estableció en enero de 2018.

El impulso de fin de semana de Ethereum significa que la moneda ha subido un 20% el día anterior y un 43% la semana pasada. Su precio actual, u$s 912, significa que tiene una capitalización de mercado de u$s 104 mil millones. Esto es aproximadamente una sexta parte de la capitalización de mercado de Bitcoin Bitcoin tiene una capitalización de mercado de u$s 626 mil millones, al momento de escribir este artículo.

Alt-Szn está entre nosotros una vez más. Todos los alts subieron hoy: Dogecoin en un 70%, VeChain en un 26%, Litecoin en un 17% y Maker en un 15%. Incluso Tether, la criptomoneda que se supone que está vinculada al dólar estadounidense, alcanzó hoy los 1,02 dólares

XRP, la moneda que a menudo se beneficia más de los empujes de altcoin, cayó; la moneda cayó un 1,41% hoy y un 22% la semana pasada. Su colapso se debe a la demanda que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.

Monero, que esta semana se estrelló junto con ZCash y Dash, dos monedas con fuertes características de privacidad, después de que el intercambio de criptografía Bittrex anunciara que pronto las eliminará de la lista. Monero cayó un 3%, un 16% menos la semana pasada, mientras que ZCash logró retroceder y ganar un 1% esta semana (aunque todavía ha bajado un 8%). Dash ha subido un 0,27%, pero aún ha bajado un 13% la semana pasada.

Ryan Taylor, director ejecutivo de Dash Core Group, dijo: "Nos hemos comunicado con Bittrex para ofrecer asistencia para abordar las inquietudes de terceros, como procesadores de pagos o reguladores. Dash ha sido eliminado de otros intercambios en el pasado y hemos tenido mucho éxito en volver a cotizar una vez que nuestro soporte está disponible ".

Bitcoin impulsa el impulso, la moneda más grande por capitalización de mercado que esta semana subió a máximos de u$s 34.408, un máximo histórico. Eso significa que Bitcoin ha aumentado alrededor de u$s 4.000 este fin de semana.

Los analistas atribuyen esto a una afluencia de inversores institucionales, un algoritmo comercial deshonesto y un aumento de la actividad de los inversores minoristas.

Algunos sienten que el asombroso aumento de Bitcoin podría ser el resultado de un cruce hacia la aceptación general. Skybridge Capital, el fondo de cobertura del exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, abrirá un enorme fondo de bitcoins el lunes, y el CEO de MicroStrategy, Michael Saylor, continuará apoyando el token, después de darle el último voto de confianza con una inversión de diez cifras.

Parece que los observadores de alto perfil de la ficha, como Elon Musk y Warren Buffett, caminan por una línea cuidadosa entre comentarios geniales, burlas juguetonas y burlas abiertas. Después de su reciente aumento de precios, solo se puede especular sobre cómo deben sentirse acerca de esta carrera alcista, indicó Decrypt.