El plan de Elon Musk para que su empresa de "Internet espacial" llegue a Wall Street

Mediante una publicación en Twitter, Elon Musk dejó ver que planea separar Starlink, su empresa de internet satelital, de SpaceX. Además, dio pistas de cuándo ésta podría salir al mercado de valores, algo que muchos esperan con ansias.

Hace unos años el magnate dueño de Tesla declaró que la compañía se haría pública cuando su vehículo de Marte llevara gente al planeta rojo. Sin embargo, es posible que los inversionistas tengan la oportunidad de poseer una parte de la compañía antes.

Durante una conversación con sus seguidores, Musk confirmó que la actual filial de SpaceX, encargada de lanzar y operar una red de satélites para proveer internet, cotizará en la bolsa dependiendo de su desempeño financiero.

It will most likely make sense for Starlink to go public once the revenue growth is reasonably predictable — Elon Musk (@elonmusk) December 25, 2020