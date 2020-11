De Amazon a Walmart: ¿quiénes financiaron las campañas presidenciales de EE.UU.?

El gasto en las elecciones presidenciales de 2020 de Estados Unidos ha sido de u$s 6.600 millones, el doble del total de hace cuatro años

En el marco de las elecciones de Estados Unidos, cuyo recuento se encuentra en la recta final, hay varios aspectos que llaman la atención cómo conocer quiénes son los que han apoyado más a un candidato u otro.

El demócrata Joe Biden informó haber recaudado casi u$s 1.000 millones en contribuciones individuales para su campaña hasta el 14 de octubre. Mientras, el presidente Donald Trump habría recaudado alrededor de u$s 600 millones.

Las entidades

Según un análisis publicado por Bloomberg News basándose en los datos de las plataformas de donación online ActBlue y WinRed, en la que los usuarios han podido dar a la campaña de su líder preferido, se ha observado una mayor captación de fondos por parte de Biden. Una recaudación que ha llegado masivamente desde los empleados de las empresas tecnológicas, hasta consultoras y minoristas.

Por su parte, este estudio resalta que la mayor base de donantes de Trump provino de empresas de entrega de paquetería, de Walmart y de la industria militar. Muy revelador para anticipar la orientación del voto por parte de los trabajadores estadounidenses.

Las contribuciones a mediante sendas plataformas todavía representan el 57% del total de las donaciones a las campañas de Trump y Biden.

No obstante, este análisis sobre las donaciones de los empleados a través de ActBlue y WinRed no tiene en cuenta todas las contribuciones individuales detalladas y no monitorea la cantidad lo que donaron los parados este año.

Biden atrae a Facebook, Microsoft y Apple

De las administraciones públicas, que se incluyen también en el citado análisis, aquellas cuyos empleados se inclinaron más hacia Trump fueron los del Departamento de Policía de Nueva York y los Marines de Estados Unidos, con casi el 70% de los trabajadores haciendo donaciones a favor de la campaña del actual presidente norteamericano.

En cambio, la mayor proporción de donantes de Biden provinieron de los trabajadores de Facebook y la Universidad de Washington, con más del 97% de sus integrantes haciendo donaciones por el candidato demócrata.

Pero Silicon Valley ha ejercido como punta de lanza frente a Trump de manera generalizada. El 97% de los trabajadores de Google también se decantaron por el aspirante demócrata, mientras que el 92% de los empleados de Apple también hicieron aportaciones a Biden. En Microsoft o Amazon fueron del 90% y 80%, respectivamente.

De hecho, los grandes directivos de los conglomerados tecnológicos también han mostrado esta dinámica, según ha publicado Protocol. Reid Hoffman, miembro de la junta de Microsoft y cofundador de LinkedIn contribuyó a la campaña de Biden con 7,6 millones. Allen Blue, vicepresidente de gestión de producto de LinkedIn, también aportó u$s 800.000; mientras que Kevin Scott responsable de tecnología de Microsoft (675.000 dólares) o Brad Smith, presidente de la compañía (u$s 219.000), se sumaron.

La mayoría de los trabajadores de servicios de paquetería como en UPS o FedEx se decantaron por el candidato republicano.

Igual ha sucedido con directivos de Facebook como Sheryl Sandberg, COO de la empresa, con una aportación de u$s 100.000 a la campaña de Biden, o el ejemplo David Fischer, CRO de la firma fundada por Mark Zuckerberg, con una donación de u$s 189.000. Pero la lista es interminable en la industria tecnológica.

Trump y Walmart

Por el contrario, esta tendencia es muy diferente en el ámbito de la logística, la restauración a baja escala o la industria militar. De hecho, los empleados de Walmart, en efecto, parece que ponen el contrapunto de este sentir general. Parece ser que es la empresa de gran dimensión cuya plantilla resiste a la seducción republicana, puesto que el 52% hizo donaciones online a Trump.

La mayoría de los trabajadores de servicios de paquetería como en UPS o FedEx se decantaron por el candidato republicano, con el 52% del total de los empleados haciendo aportaciones a su campaña.

La suerte ya está echada, pero los datos revelan la dirección del voto en función a la actividad que desempeñan los estadounidenses.