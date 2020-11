¿Cuánto vale el "dólar cripto" y el Bitcoin en plena bajada del blue?

La divisa digital empezó a elevar su precio y superó su máximo histórico, por encima de los u$s13.000. A cuánto cotiza hoy la moneda digital

El dólar blue retrocedió este martes tres pesos y se ofreció a $165 para la punta vendedora en cuevas del microcentro porteño.

Esto se dio luego de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmara que este año no tomará más fondos del Banco Central, lo que supondría un freno para la emisión de pesos.

En ese contexto, los inversores miraron de cerca las cotizaciones bursátiles. El dólar contado con liquidación se ubicó en $145,41 (estable). Por su parte, el dólar Bolsa, o MEP, cotizó en torno a los $140,18 (+0,7%).

Por otro lado, este miércoles, y antes de la apertura del mercado oficial, el dólar cripto bajó y reflejó este precio en distintas plataformas virtuales.

En Airtm rates, el AirUSD (stable ligada al precio de la divisa norteamericana) tenía a primera hora de la mañana un precio de compra de $161,06 y $150,86 para la venta.

Por su parte, la venta de DAI (otra stable ligada a los "verdes") comenzó la jornada con un precio de compra de $167,32 y un precio de venta de $158,71 en Ripio.com.

En Buenbit.com, la cotización es un poco menor: $161,30 para la compra de DAI y $155,10 para la venta.

El precio del Bitcoin

El precio del Bitcoin arrancó este miércoles con una leve subida en su precio, luego de su disparada que la llevó hasta máximos históricos. Empezó la jornada a un valor de u$s13.713,19 tanto para la compra como para la venta. En las últimas 24 horas, la variación de precio de la moneda digital fue del 1,55%.

Actualmente, la capitalización de mercado de Bitcoin es de u$s254.713.779.534 y circulan 18.533.525 BTC.

La variación del precio del Bitcoin en el último año. Fuente: coinmarketcap.com

Cabe destacar que la criptomoneda logró alcanzar un máximo anual por encima de los u$s14.000.

En plataforma de compra y venta de criptomonedas Ripio, alcanza hoy el valor de $2.274.679,56 en pesos para la compra y $2.175.365,95 para la venta, con una variación del -2.27%. Cabe destacar que este nuevo valor se eleva por la disparada del dólar paralelo en la Argentina.

La variación del precio del Bitcoin en pesos en el último año. Fuente: Ripio

El precio de las otras criptomonedas:

Ethereum : u$s382,54 (1,23%) : u$s382,54 (1,23%)

XRP : u$s0,236 (2,03%)

Tether : u$s1,00 (-0,02%)

Chainlink : u$s10,25 (-0,87%)

Bitcoin Cash : u$s236,40 (-2,03%) : u$s236,40 (-2,03%)

Litecoin : u$s53,10 (0,52%)

Bitcoin SV : u$s149,20 (-0,78%) : u$s149,20 (-0,78%)

Crypto.com Coin : u$s0,074 (0,16%)

Binance Coin: u$26,47 (-0,93%)

¿Qué opinan Trump y Biden del BTC?

Llegó el día en el que se define quién será el próximo presidente de los Estados Unidos. El republicano Donald Trump, actual jefe de Estado, buscará este martes la reelección ante su rival demócrata Joe Biden. Sin embargo, en una elección de pronóstico reservado, qué dijeron los candidatos sobre bitcoin (BTC) y las criptomonedas.

Las opiniones de Trump y Biden sobre la principal criptomoneda del mercado contrastan significativamente. Para el mandatario estadounidense bitcoin no es dinero. Además, se trataría de un activo sin regulación que está basado en "el aire".

....Similarly, Facebook Libra’s "virtual currency" will have little standing or dependability. If Facebook and other companies want to become a bank, they must seek a new Banking Charter and become subject to all Banking Regulations, just like other Banks, both National... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2019

Trump y sus tweets

"No soy un fanático de Bitcoin y otras criptomonedas, que no son dinero, y cuyo valor es altamente volátil y está basado en el aire. Los criptoactivos no regulados pueden facilitar el comportamiento ilegal, incluido el tráfico de drogas y otras actividades ilegales", publicó Trump en Twitter el 12 de julio de 2019.

La reacción del presidente se produjo solo horas después de que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, dijera ante el Comité de la Banca del Senado de EE. UU. que "casi nadie usa Bitcoin para los pagos", pero que sí era utilizado "como una alternativa al oro".

El comentario de Trump no solo apuntó contra bitcoin, sino que también arremetió contra el proyecto de criptomoneda de Facebook, Libra. El también empresario predijo que la propuesta tendrá poca reputación y confiabilidad. Incluso, envió un mensaje a la compañía detrás de la red social: "si quieren convertirse en un banco, deben estar sujetos a todas las regulaciones bancarias".

En cambio, el presidente defendió al dólar estadounidense al que catalogó como la única "moneda real" del país. Según su criterio, el dólar está "más fuerte que nunca" y que, por mucho, era la moneda más dominante en el mundo.

Pero además, en junio de este año que, de acuerdo con el exasesor de seguridad nacional, John Bolton, el propio Trump había ordenado al Departamento del Tesoro "ir tras bitcoin". La afirmación del exfuncionario está plasmada en un libro que recoge sus memorias al que llamó "La habitación donde ocurrió".

Biden apuesta a la neutralidad

Del otro lado de la moneda está la posición que ha mostrado Biden, no solo como candidato presidencial, sino también como vicepresidente en ejercicio durante los dos períodos presidenciales de Barack Obama entre los años 2009 y 2017.

A diferencia de Trump, Biden no ha cuestionado directamente a bitcoin. De hecho, en julio de este año, y luego del hackeo masivo a Twitter en el que se promocionó una estafa para robar BTC, el candidato presidencial confesó que no posee ningún bitcoin. A través de Twitter indicó lo siguiente:

I don’t have Bitcoin, and I’ll never ask you to send me any.But if you want to chip in to help make Donald Trump a one-term President, you can do that here: https://t.co/8XtBjuU5fX — Joe Biden (@JoeBiden) July 16, 2020

"No tengo Bitcoin y nunca te pediré que me envíes ninguno. Pero si quieres contribuir para ayudar a que Donald Trump sea un presidente de un mandato, puedes hacerlo aquí", escribió Biden en la red social sin criticar a la criptomoneda ni cuestionar otros proyectos en desarrollo.

De acuerdo con un artículo publicado en el año 2015 en el periódico The Hill, existió un proyecto de recaudación de fondos en bitcoin ante la potencial aspiración presidencial de Biden por el partido demócrata para las elecciones del 2016.

En ese entonces se informó que las contribuciones en BTC iban en "consonancia con el fuerte apoyo del vicepresidente Biden a la tecnología y a la innovación a lo largo de su carrera", según declaró, Joseph Schweitzer, director del grupo que incentivaba la candidatura.

En ese entonces se informó que las donaciones estarían limitadas a u$s 100 por contribuyente y se requerían cumplir con requisitos de identificación de los contribuyentes a la posible campaña. No obstante, el partido demócrata se inclinó por la candidatura de Hillary Clinton, secretaria de Estado de los Estados Unidos en el primer mandato de Obama.

Las teorías especulativas que apuntaban a que Biden sería un mejor candidato presidencial para bitcoin que Trump, crecieron a mediados del 2019. Una nota editorial publicada en el sitio web de Trust Nodes titulado Joe Biden, ¿el candidato de Bitcoin?, se preguntó sobre esta posibilidad. Sin embargo, el artículo presenta a Biden dentro de un escenario de innovación en el que no ha dicho presente, todavía.

Independientemente de quien gane la contienda electoral, Bitcoin seguirá desarrollándose como criptomoneda. No obstante, su precio en el mercado podría variar ya que se trata de una elección que acapara la atención mundial, con compradores y vendedores a la expectativa, publicó CriptoNoticias.

Las cifras publicadas en agosto por Statista mostraron que la adopción de criptomonedas había alcanzado los dos dígitos en Brasil, Colombia, Argentina, México y Chile, informó Cointelegraph.

Oportunidad de inversión

En el marco de la suba del precio de Bitcoin, Maximiliano Hinz, Latam Operations Launcher de Binance afirmó que este fenómeno sirve para analizar en conjunto con variaciones del mercado de Argentina. Además, dijo que en ese mercado se pueden ver oportunidades de inversión.

Binance es una compañía global de blockchain dueña de uno de los exchange de activos digitales más conocidos en el mundo.

Pero además, con relación con el mercado argentino, Hinz explicó: "Esta subida en el precio de Bitcoin es muy interesante para analizar en conjunto con las variaciones del mercado local. En menos de 10 días el precio de bitcoin pasó de negociarse a 1.8 millones de pesos, a superar los 2.3 millones".

"Sin duda es un activo volátil y como toda inversión tiene que realizarse de manera consciente, pero las oportunidades que existen en Argentina son aún mejores que las del resto de los mercados. Aquellos que estén interesados en invertir en bitcoin, pueden hacerlo con montos tan pequeños como 100 ARS", agregó.