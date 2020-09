El CEO de Twitter no duda sobre el poder de blockchain: ¿por qué cree que será el futuro de las redes sociales?

Jack Dorsey, director ejecutivo de Twitter, asistió el viernes al Oslo Freedom Forum 2020. El CEO dijo que la tecnología blockchain será el futuro de la plataforma.

"Blockchain y bitcoin apuntan a un futuro, apuntan a un mundo, donde el contenido existe para siempre. Ya no estamos en el negocio de alojamiento de contenido, estamos en el negocio de descubrimiento".

El empresario dijo que hay planes para que la empresa sin fines de lucro Blue Sky desarrolle una especie de Twitter de código abierto descentralizado.

"Blue Sky es una organización sin fines de lucro completamente separada de la empresa Twitter. Nos enfocaremos en convertirnos en un cliente suyo, de modo que podamos construir un servicio y un negocio atractivos donde todos puedan acceder y todos puedan contribuir ".

La descentralización de una plataforma como Twitter podría ampliar significativamente las posibilidades de la red social, agregando confianza y reduciendo los riesgos de falla humana en la administración de la plataforma y los datos de los usuarios.

El ataque de hackers que tuvo lugar el año pasado, donde se invadió el panel de administración de Twitter, generó fuertes discusiones a pesar del control que tiene la plataforma sobre las cuentas y los datos de los usuarios. Una red social descentralizada podría reducir el riesgo de tales ataques a casi cero.

"La seguridad no es algo que se pueda mejorar, es una carrera constante. Cuanto más le demos a la persona las llaves, más seguros estaremos. Aprecio la diferencia entre el anonimato y el seudonimato ", afirmó. "El seudonimato es una identidad construida. Queremos proteger eso".

Mientras tanto, Ant Goup, la empresa socia de Alibaba, anunció la creación de un mercado descentralizado con el objetivo de facilitar el comercio global a través de contratos inteligentes registrados en blockchain. La tecnología parece caminar a pasos agigantados para proporcionar la descentralización de Internet.

Twitter comenzó a probar en junio una nueva función con la que envía recordatorios a los usuarios que van a compartir una noticia sin haber hecho clic en el enlace antes, en los que les invita a leerla.

Después de tres meses de prueba, la compañía ha afirmado que con esta función los usuarios abren los artículos un 40 por ciento más a menudo después de ver la notificación.

We shouldn't have to say this, but you should read an article before you Tweet it. https://t.co/Apr9vZb2iI So, we’ve been prompting some people to do exactly that. Here’s what we’ve learned so far. ⤵️ — Twitter Comms (@TwitterComms) September 24, 2020