Twitter agrega una nueva función para evitar la difusión de "fake news": así es cómo funciona

Twitter ha anunciado que añadirá recordatorios para que los usuarios lean una noticia antes de compartirla, después de probar la función durante unos meses y afirmar que es efectiva.

Twitter comenzó a probar en junio una nueva función con la que envía recordatorios a los usuarios que van a compartir una noticia sin haber hecho clic en el enlace antes, en los que les invita a leerla.

Después de tres meses de prueba, la compañía ha afirmado que con esta función los usuarios abren los artículos un 40 por ciento más a menudo después de ver la notificación.

Asimismo, los usuarios que abren los artículos antes de retuitearlos a través de la plataforma han aumentado en un 33 por ciento. Incluso, algunos usuarios decidieron no compartir el artículo después de leerlo, según ha indicado Twitter.

Estos recordatorios se muestran a los usuarios cuando van a compartir una noticia. En ese momento, se analiza si la persona ha hecho clic recientemente en el enlace desde Twitter, pero no se tienen en cuenta otras formas externas de acceder a los artículos.

Además, las notificaciones únicamente recuerdan a la persona si quieren leer la noticia antes de compartirla, por lo que sigue siendo posible retuitearla antes de leerla.

La compañía ha afirmado que los recordatorios pasarán a ser más pequeños después de haberlo visto una vez y que está trabajando para llevar esta nueva función a todo el mundo pronto, informó Portaltic.

