¿Querés ser millonario?: hay una billetera Bitcoin con u$s 690 millones que te está esperando

La billetera de Bitcoin encriptados es el tesoro más preciado por los hackers de todo el mundo que se quieren hacer de la suma millonaria que posee

Durante al menos un año, muchísimos hackers de todo el mundo intentaron decodificar una billetera Bitcoin que contiene cerca de u$s 690 millones o 69.370 bitcoins. Se trata de la séptima suma más grande de esta criptomoneda en circulación.

Desde su lanzamiento en enero de 2009, muchas personas han perdido el password de su billetera bitcoin. O incluso peor, hubo quienes tiraron los discos rígidos donde los almacenaban y perdieron sus ahorros digitales y no son pocos los que han intentado acceder a ellos.

Cómo se hace

Como publica el sitio VICE, a principios de esta semana el CTO de la empresa de inteligencia contra el ciberdelito Hudson Rock, Alon Gal, se percató que la billetera que contendría los 690 millones había sido ofertada en el foro de hackers RaidForums.

"El robo de billeteras bitcoin es un objetivo común de los cibercriminales en todo el mundo", aseguró Gal.

"Por lo general, están protegidas por contraseñas seguras y en el caso que un cibercriminal logre hacerse de una billetera y no pueda decodificar el password, lo vende a hackers oportunistas que tienen poderosas máquinas para intentar obtener la contraseña. Todo indica que esta billetera ha circulado por varias manos y ninguno tuvo suerte", agregó.

Mito o realidad

Más allá de la expectativa que pueden generar la millonaria cifra, no hay garantías de que esa billetera, un archivo wallet.dat, contenga la suma de dinero perdida.

Especialistas en criptomoneda señalan que pueden haber modificado la billetera para que tenga la dirección señalada, pero que no se corresponda con la contraseña.

En otras palabras, eso significa que no hay manera de saber si la billetera contiene o no la cuantiosa suma. Además, podría haber sido modificada para engañar al público para que paguen por ella algo que realmente no vale.

Y desencriptarla también podría resultar una misión imposible porque está protegida con un password extenso y único y el archivo wallet.dat está encriptado por dos algoritmos que harían muy lento procesarlo.

Como resume otra de las fuentes consultadas por el portal, habría que pasarse toda la vida intentando y, aún así, podría no funcionar.