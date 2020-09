¿Alianza en el horizonte?: los motivos por los que Elon Musk se reunió con el CEO de Volkswagen

Herbert Diess, CEO de Volkswagen ha publicado un vídeo donde se puede ver a Elon Musk, CEO de Tesla conducir un ID.3 por las pistas del aeropuerto de Braunschweig, en un encuentro sin precedentes.

Musk estuvo en Alemania la semana pasada supervisando algunos proyectos relacionados a Tesla, incluyendo los avances en la construcción de la Gigafactory en Berlín. Previo a su regreso a Estados Unidos aterrizó en en el aeropuerto de Braunschweig, instalaciones usadas, sobre todo, por Volkswagen.

La compañía posteriormente confirmó la reunión entre ambos CEOs, pero no dieron detalles de los motivos o los temas que se trataron entre los directivos. Ahora Diess ha publicado un vídeo de ambos subidos al ID.3, con Elon Musk al volante, probando el vehículo y haciendo algunos comentarios positivos.

El equipo de comunicación de Volkswagen ha aprovechado la oportunidad para promocionar el encuentro y que el máximo directivo de Tesla ha probado el ID.3, que es el primer gran esfuerzo de la compañía alemana en producir un vehículo construido desde cero para ser eléctrico.

"Thanks for the visit, @ElonMusk! Hope you like the video. It was great driving the @volkswagen ID.3 with you!" comments our CEO Herbert Diess on @LinkedIn. #ShapingMobilityhttps://t.co/NtcYXNRScC — Volkswagen Group (@VWGroup) September 7, 2020