Tesla, imparable: la empresa de Elon Musk ya vale más que ExxonMobil, Shell y BP juntas

Esto confirma la influencia de la industria de los autos eléctricos, aunque lo que asienta es el peso de Musk en el la bolsa de valores tecnológicos

El huracán Tesla sigue llevándose todo por delante. Es que las acciones de la firma liderada por Elon Musk alcanzó la marca simbólica de u$s 2.000, que es más que el valor de las acciones de Exxon Mobil, Shell y BP juntas.

Esto confirma el dinamismo de la industria de los automóviles eléctricos, aunque en realidad lo que asienta es el comportamiento de la compañía de Elon Musk en el Nasdaq, la bolsa de valores tecnológicos.

La automotriz hoy vale; u$s 371.820 millones. Tesla no parece tener freno, incluso si este aumento precede a una división de acciones planificada por la empresa que quiere revolucionar la industria de los autos eléctricos y equipos asociados.

A principios de agosto, la compañía anunció que haría una división de acciones de cinco a uno. Esto significa que cada accionista recibirá un dividendo de cuatro acciones ordinarias adicionales por cada acción que tuviera antes de esa fecha.

Los accionistas recibirán sus acciones adicionales el 28 de agosto y Tesla planea negociar la división de acciones a partir del 31 de agosto. Sin embargo, el título de Tesla vale la suma de los de los gigantes petroleros ExxonMobil, Shell y BP juntos.

Este valor de las acciones podría llegar a ser una foto del futuro de las petroleras, que deberán reinventarse en un contexto en el que los autos eléctricos están en auge y los gobiernos fomentan cada vez más su compra.

La caída

Con la caída de la demanda y del precio del petróleo, la mayoría de las petroleras perdieron valor en bolsa, abandonando así su lugar en la cima de las firmas con los valores de mercado más importantes.

En abril pasado, las acciones de Netflix alcanzaron los u$s 448, por un valor de mercado de u$s 196.000 millones, mientras que ExxonMobil perdió un 3% hasta los u$s 39,30 por una capitalización de mercado de u$s 166.000 millones.

Además, en el caso de BP y Shell la situación tampoco está mucho mejor. Esta última, la angloholandesa, no levanta cabeza desde la declaración de la pandemia, y su capitalización bursátil no consigue llegar a los 100.000 millones de euros, la misma evolución que la británica con solo 57.390 millones de euros.

Pero es que si se suman los valores de las dos gigantes americanas del petróleo, ExxonMobil, u$s 166.000 millones y Chevron u$s 161.800 millones, todavía les quedarían mucho recorrido para dar alcance a Tesla.

El caso de Ibex 35

No obstante, si se compara el valor de las energéticas españolas, el resultado es aún más arrollador. Solo Iberdrola podría competir entre las grandes, al convertirse hace un mes en la primera empresa del país por capitalización bursátil, 71.377 millones de euros entonces, y a fecha de hoy por debajo de los 70.000 millones.

Aún así estaría lejos de alcanzar a las grandes petroleras. Y tampoco la suma del resto de energéticas de selectivo 35 llegaría a ser la mitad del valor de la compañía del cuarto hombre más rico del planeta, Elon Musk.

Aún así, si se junta todas las compañías energéticas se llegaría casi 150.000 millones, que no representan en su conjunto ni la mitad de lo que vale a día de hoy la compañía que desde hace años defiende un sistema de movilidad alejado de los combustibles fósiles.