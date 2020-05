Ante boom del ecommerce en cuarentena, Mercado Libre aprovecha para su crecimiento regional

Entre un 15% y 20% de las compras que se realizan en Chile son online y en el caso del market place la demanda tuvo un fuerte incremento

El director general de Mercado Libre Chile, Alan Meyer, conversó sobre el impacto que ha tenido la pandemia del Covid-19 en el e-commerce, la transformación por la que está atravesando en el país trasandino, y compartió sus proyecciones para el rubro, en un nuevo capítulo de "Visión de Líderes" de Itaú.

Meyer aseguró que entre un 15% y 20% de las compras que actualmente se realizan en el país trasandino, son online y explicó que en el caso de Mercado Libre la demanda ha tenido un fuerte incremento.

"Están comprándonos, aproximadamente, el doble de las personas, y cada una de esas personas nos está comprando el doble de productos", detalló. También reveló que por el lado de la oferta también ha existido mayor actividad, ya que en los últimos 45 días, entre 2 mil y 3 mil empresas se han sumado a Mercado Libre para ofrecer sus productos.

Categorías boom del ecommerce en pandemia

Según el experto en comercio online, los rubros donde el incremento de las ventas ha sido más explosivo durante esta crisis sanitaria son supermercados, deporte y vestuario. ¿Por qué está ocurriendo esto? Según Meyer, "se están generando capacidades que a Chile le faltaban para que no sólo se venda por internet, sino que para que sea como la gente quiere".

Dijo que durante este período se están aprendiendo muchas lecciones que en el futuro harán mucho más fácil la experiencia de las personas con comercio electrónico.

"Latinoamérica está dando un salto que probablemente nos hubiera tomado tres años en menos de dos meses", pero advirtió que aún queda mucho por mejorar la experiencia de los usuarios.

En esa línea, aconsejó a las empresas que están usando el comercio online a preocuparse de no generar expectativas que no pueden cumplir y sentenció: "Si no tengo certeza de que no puedo dar una buena experiencia, es mejor no vender. Es preferible que los clientes sepan, por ejemplo, que tardaré seis semanas en hacerles llegar un producto antes que prometerles que entregaré en una semana y hacerlo en tres".

Explicó que a pesar de que en el segundo caso el tiempo de despacho fue menor al del primero, la mejor experiencia la tuvo quien sabía exactamente las condiciones bajo las cuales estaba comprando.

Meyer también dijo que uno de los principales desafíos en Chile tiene que ver con las políticas de retorno de los productos adquiridos por internet. "Tenemos que volver a confiar y darnos cuenta de que en su gran mayoría, cuando la gente devuelve las cosas, lo hace porque no fuimos claros en comunicarles nuestra propuesta de valor", explicó Alan Meyer.

Supermercado Libre

Tal como adelantó iProUP, el unicornio presentó en Argentina Supermercado Libre, la sección para compras de artículos de primera necesidad –alimentos no perecederos, bebidas y productos de higiene y limpieza– que se lanzó "de apuro" ante el aislamiento obligatorio y que motivó a los argentinos a volcarse casi de forma masiva al ecommerce para "hacer los mandados".

"Estamos colapsados, las ventas se dispararon cuatro veces respecto a un día normal", grafica el ejecutivo de una importante cadena, quien añade a iProUP: "Estamos reclutando gente porque nos 'faltan manos', en especial en horario matutino, para armar los pedidos".

Te puede interesar Gratis y sin comisión: cómo funciona Shops, la nueva apuesta de Facebook e Instagram contra Mercado Libre

El directivo señala que el 50% de los repartos está siendo canalizado a través de las apps de delivery, ya que su sistema de envío propio posee demoras de "al menos cinco días". La foto se repite en sus cadenas rivales.

De esta forma, Mercado Libre está aprovechando que las entregas su servicio Full (cuyos envíos se hacen desde el centro logísitico directo al domicilio) se realizan en tiempos más cortos .

Además, el unicornio está ofreciendo agresivos descuentos, de hasta el 40%, para seguir potenciando Supermercado Libre y que así deje de ser apenas una categoría para convertise en una sección con vida propia, con funciones y aspecto diferenciales respecto al resto del marketplace.

"Adelantamos el desarrollo de la sección Supermercado porque en este momento nuestra prioridad es acercar de manera más fácil y rápida productos de primera necesidad a los argentinos en cuarentena", confirman a iProUP desde el gigante del ecommerce. Y contempla las siguientes características y beneficios:

- Navegación especial: "Similar a la de un supermercado online, incorporando nuevos filtros y divisiones para las categorías de limpieza, higiene personal, bebidas y productos para mascotas", indican desde la firma

- Carrito de compras: permite agrupar en un solo pedido productos de diferentes publicaciones y vendedores

- Envío gratis: sólo para compras mayores a $2.500 (alrededor de medio ticket promedio en un súper convencional) en los productos catalogados como Full o provistos por el mismo vendedor

- Entregas rápidas: varían según la localidad de compra

Según la compañía, se trata de una "una primera etapa", en la que se desarrolló "un micrositio que hace más sencilla la búsqueda y compra de productos de consumo masivo". Pero va por más.

En aumento

Si bien por estas horas el unicornio prefiere no dar cifras sobre sus niveles de comercialización en cuarentena, fuentes consultadas por iProUP coinciden en que el ritmo de ventas de productos de almacén ha sido récord.

Te puede interesar De Narváez, cerca de volver a sus origenes: el empresario suena como nuevo socio de Walmart Argentina

Javier Goilenberg, CEO y cofundador de Real Trends, firma que se conecta a la API del unicornio para ofrecer analíticas a vendedores, asegura a iProUP que la categoría "Alimentos y Bebidas" es la segunda en crecimiento, sólo superada por "Salud y Equipamiento Médico".

"Las grandes cadenas de supermercados no están pudiendo mantener el correcto funcionamiento de sus páginas online de manera permanente, por lo que Mercado Libre se convierte en la gran opción para comprar sin salir de casa", afirma el directivo a la hora de explicar el fenómeno.

Matías Lonardi, CEO y cofundador de Treggo, plataforma de entregas en moto que forma parte de Mercado Envíos Flex, revela a iProUP: "El delivery de bebidas, alimentos saludables y snacks registró un crecimiento de 200% intermensual". De acuerdo con el ejecutivo, más del 70% de los productos de primera necesidad que reparten son de "supermercados", a saber: - Higiene personal y limpieza del hogar: 42%

- Farmacia: 30%- Alimentos: 25%- Bebidas con y sin alcohol: 20%

"Notamos que varias empresas multiplicaron por cinco sus operaciones al migrar todo su volumen de retiro por el local a entrega a deomicilio en el mismo día", completa Lonardi. De este modo, la cuarentena obligatoria sirve como catalizador de la sección Supermercado Libre, que además imita a los supermercados físicos con rebajas del 40% en sus seis "góndolas" principales:

- Pañales por 40 unidades: $500 en Supermercado Libre contra $729 en una cadena tradicional (46% más barato)

- Cápsulas de Café por 16 unidades: $578 contra $680 (-18%)

- Shampoo por 400 ml: $204 contra $265 (-30%)

- Jabón de tocador Lux por 125 gr: $34 contra $50 (-47%)

- Vino tinto por 750 ml: $140 contra $195 (-39%)

- Papas fritas en tubo por 124 gr: $175 contra $235 (-34%)

- Galletitas de agua por 330 gramos: $54 contra $73 (-35%)

Además, la firma que conduce Marcos Galperín también tiene su propio programa de "Precios Cuidados": no son funcionarios quienes monitorean su cumplimiento sino, más bien, un algoritmo que verifica que los importes no se incrementen por encima de los de plaza.

Te puede interesar Google quiere manejar tu plata y esta es su estrategia para hacerlo

"Los productos de primera necesidad sufrieron alzas en la semana del 23 al 27 de marzo de 2020, pero no en todos los casos, ya que el equipo de Mercado Libre se está encargando de multar o eliminar publicaciones que suban drásticamente sus precios en épocas de crisis sanitarias", revela Goilenberg, de Real Trends.

Sin embargo, el ejecutivo asegura que las principales subas fueron registradas en elementos de salud y desinfección, imitando la tendencia de locales "offline", a saber:

- Barbijos: pasaron de $650 en la primera semana de marzo a $1.499 a principios de abril. Hoy, están en $2.999

- Alcohol en gel (200 ml): valía $65 la primera semana de marzo, ahora a $210

- Lavandina (5 litros): de $555 a los $621 actuales

Esta fuerte apuesta del unicornio responde a su estrategia, apurada por la pandemia, de lanzar la versión "completa" de SuperMercado Libre, como la que ya está funcionando en México.

Apoyo a las pymes

Mercado Libre desarrolló una plataforma integral de capacitación para profesionalizar y potenciar a pymes de todo el país. Según su industria, sus necesidades y el estadío de su desarrollo, tanto pequeñas como medianas empresas así como emprendimientos de triple impacto, podrán realizar estas capacitaciones online para escalar sus negocios.

La compañía informó que desarrolló tres programas específicos y 100% online para que puedan recibir herramientas para continuar desarrollando su negocio.

Algunas pymes aún no han incursionado en el mundo en línea, lo que hoy puede resultar una barrera para comercializar sus productos en un contexto de aislamiento social obligatorio.

Mercado Libre, cuyas acciones crecieron a doble dígito este año, diseñó un curso rápido para principiantes con contenidos y tutoriales que recorren todo el proceso de venta en línea para operar en la plataforma en pocos días. Los interesados pueden ingresar al curso a través del centro de vendedores y capacitarse con información desarrollada por especialistas del equipo de Mercado Libre.

Además, para quienes ya están operan en la plataforma y buscan mejorar sus ventas, Mercado Libre ofrece un ciclo de seminarios en línea. Expertos en comercio electrónico brindarán webinarios en directo e interactivos que abarcan todo el ecosistema de e-commerce: Marketplace, Mercado Envíos, Mercado Libre Publicidad, Mercado Shops y Mercado Pago. Las clases serán interactivas y gratuitas, con inscripción previa. Las fechas de los webinarios se actualizarán cada 15 días.

La nueva edición del programa Emprendedores 4.0 está abierta a pequeñas y medianas empresas de todo el país, y no hace falta que vendan en Mercado Libre. Destinado a líderes de pymes,, la capacitación tiene como objetivo profesionalizarlos y ofrecerles herramientas para fortalecer su negocio, obtener mayor volumen de ventas y, así, incrementar la facturación.