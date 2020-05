El autor de Padre Rico, Padre Pobre te da un consejo para poder salvar las inversiones de la crisis

El empresario Robert Kiyosaki no es la única figura de alto perfil que aboga por recurrir a Bitcoin durante la crisis financiera actual, pero es uno de los pocos que lo hace parecer una decisión de vida o muerte.

El 19 de mayo, el autor best-seller del libro "Padre rico, padre pobre" publicó en Twitter en un mensaje en su mayoría en mayúsculas denunciando las acciones de la Reserva Federal durante la pandemia y su creencia de que activos como el oro, la plata y Bitcoin (BTC) serían los salvadores de los inversores durante esta crisis.

El anterior tweet de Kiyosaki, escrito apenas cinco horas antes, fue mucho más ominoso en sus advertencias, arrojando sombra al Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas y una figura muy conocida en la respuesta de los Estados Unidos al coronavirus. Expresó su preocupación por una "nueva pandemia" y "más miedo" más adelante en 2020.

Cointelegraph informó el 17 de Mayo de que el autor había utilizado Twitter para predecir un precio de u$s75.000 para Bitcoin con un mensaje algo más tenue: su temor a una economía moribunda, y la creencia de que la Reserva Federal ha manejado incompetentemente la crisis financiera.

NEW YORK CITY GOING BROKE. All cities count on INCOME TAX, SALES TAX & REAL ESTATE TAXES, especially COMMERCIAL RE. Add pension contributions for teachers firefighters & police. USA GOING BROZkE. FED PRINTING FAKE $ cannot SAVE YOU. Get gold silver Bitcoin and SAVE YOUR SELF. — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) May 19, 2020