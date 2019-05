Tengo un teléfono nuevo: ¿cómo hago para transferir transferir fácilmente los chats de WhatsApp sin perder nada?

Al comprar un nuevo celular surge la necesidad de restaurar las conversaciones antiguas, algo que es mucho más fácil de lo que muchos suponen

Llega el teléfono nuevo, abrís la caja y llega el momento tan temido: perder o no todo lo que teníamos en nuestro viejo teléfono, entre ellas las conversaciones de Whatsapp. Pero no hay que sufrir más, acá te contamos como hacerlo fácilmente según tu sistema operativo y sin llamar a Hackerman.

Gracias a Google Drive, las conversaciones de Whatsapp se pueden guardar automáticamente por lo que con solo iniciar sesión en Google en el nuevo dispositivo las podemos recuperar. Para activar los chats en Google Drive tenés que ir a

Ajustes>Chats>Copia de seguridad y acá seleccionar la opción "Guardar". Cuando instales la app en el nuevo teléfono, te preguntará si querés recuperar los chats y archivos multimedia y elegir "restaurar".

Para iPhone el sistema es básicamente igual que en Android. Entrá en Configuración>Chats>Copia de seguridad y elegí "Realizar copia ahora". También podés programar esta acción para que se realice automáticamente, abriendo la cuenta de iCloud en el nuevo iPhone y al iniciar Whatsapp la app te preguntará si querés restaurar las conversaciones.

En el caso de que quieras migrar tus conversaciones de iPhone a Android o viceversa te recomendamos recurrir a aplicaciones externas pagas como WazzapMigrator. Queda en uno evaluar si vale la pena pagar los 6,71 dólares que cuesta actualmente la app para recuperar la información.