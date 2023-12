Javier Milei asumió formalmente cómo el nuevo presidente de la Argentina, tras ejercer dos años como legislador en la Cámara de Diputados.

A lo largo de ese período de dos años como diputado, que se extendió desde diciembre de 2021 hasta el mismo mes de 2023, el economista donó su sueldo todos los meses en su portal oficial "Mi Palabra".

Este 15 de diciembre, el ahora presidente electo, se encargó de donar su último salario como diputado nacional y realizó una transmisión en vivo para revelar al ganador.

Javier Milei sorteo su último sueldo como diputado: de cuánto fue

La ganadora del sorteo fue Verónica Magdalena Gómez, una mujer de 49 años oriunda de San Miguel de Tucumán, quién recibió la suma total de $2.119.432.

En esta última ocasión, se inscribieron al sitio web de La Libertad Avanza un total de 2.881.716 participantes, que representan el 6,3% de la población nacional, estimada en 46.044.703 habitantes.

Para formar parte del sorteo, era necesario brindar los siguientes requisitos:

Nombre completo

Fecha de nacimiento

DNI

Correo electrónico

Teléfono celular

El sorteo se llevaba a cabo mes a mes en la cuenta oficial de Instagram de Milei, a través de tranmisiones en vivo y la de este 15 de diciembre no fue la excepción.

"Se cumplió la palabra. Todas las dietas fueron sorteadas. Así como cumplí mi palabra como diputado y ahora la estoy cumpliendo como Presidente", remarcó Milei en sus redes sociales.

Además, el mandatario aclaró que su Gobierno está "totalmente abocado a terminar con la inflación y evitar la hiperinflación", para lo cual realizaron este "ajuste híper ortodoxo, sinceramiento de mercado de cambios y toda la reestructuración del Banco Central".

"Estamos haciendo un esfuerzo que recae 60% en la política y 40% en el sector privado", precisó, aunque aclaró que todo lo que recae en el sector privado tendrá carácter "transitorio".

¿Cuánto aumentó el sueldo de los legisladores desde que Milei entró en política?

Desde su asunción como legislador, y primer donativo de la dieta como diputado en enero de 2022, la recompensa ofrecida era de $205.000, que representa un incremento de 933,9% en sólo dos años. Es decir que los haberes se multiplicaron por diez.

El último sorteo, realizado el pasado 22 de noviembre, fue de un monto estimado de $1.762.835,69. De esta forma, el economista libertario cierra su ciclo como diputado tras el sorteo del salario número 24.

"Javier Milei devolvió una vez más su sueldo. 24 sueldos que se le devolvieron a la gente. Empezó sorteando $205.000 y hoy sorteó $2.119.432,74. El único sueldo que subió estos 4 años fue el de los políticos. Y el único que lo devolvió fue Milei", indicó el asesor y encargado de las redes sociales del Presidente, Iñaki Gutiérrez.

Qué hará Milei con su sueldo presidencial y a cuánto asciende

El último sueldo conocido que cobró el presidente anterior fue de $2.156.418,21 brutos a junio de 2023, una cifra que se espera sea actualizada por inflación este diciembre.

La cifra puede observarse en el sitio de Datos Abiertos del gobierno nacional, que permite visibilizar los montos que se otorgan en concepto de salarios a funcionarios públicos y que se actualiza cada seis meses. Al entrar al documento titulado "Asignación Salarial de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo Nacional", el usuario podrá ver toda la información salarial.

La posibilidad de donar su dieta estaba respalada por su actividad en el sector privado. Sin embargo, se estipula que, mientras ejercen sus funciones, ni el Presidente ni la vicepresidente pueden contar con otro trabajo o ingreso registrado, por lo que dificilmente pueda mantener la modalidad de dádivas en su nuevo rol.

De hecho, en reiteradas entrevistas que dio luego de ser electo cómo principal mandatario, Milei informó que aún debe definir que hará con el tema del salario como Presidente. "No sé si es compatible. Como diputado no tenía impedimento con dar conferencias, ahora no lo sé", mencionó en una oportunidad.

Así lo detalla el artículo 92 de la Constitución Nacional: "el presidente y vicepresidente disfrutan de un sueldo pagado por el Tesoro de la Nación, que no podrá ser alterado en el período de sus nombramientos. Durante el mismo período no podrán ejercer otro empleo, ni recibir ningún otro emolumento de la Nación, ni de provincia alguna".

Resta definir de cuánto será el salario que percibirá Javier Milei como presidente y qué hará con él

En cuanto a los ministros nacionales, estos cobraban un salario bruto mensual de $1.900.782,41 registrado a la misma fecha.