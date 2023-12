Javier Milei asumió formalmente cómo nuevo presidente de la Argentina, luego de ejercer dos años como legislador en la Cámara de Diputados.

Durante ese período de dos años como diputado, que se extendió desde diciembre de 2021 hasta el mismo mes de 2023, Milei se encargó de donar su sueldo todos los meses en su portal oficial "Mi Palabra".

Ahora, como máximo mandatario a nivel nacional, muchos se preguntan qué pasará con su salario y a cuánto asciende.

Qué salario cobrará Javier Milei como presidente

El último sueldo conocido que cobró el presidente anterior fue de $2.156.418,21 brutos a junio de 2023, una cifra que se espera sea actualizada por inflación este diciembre.

La cifra puede observarse en el sitio de Datos Abiertos del gobierno nacional, que permite visibilizar los montos que se otorgan en concepto de salarios a funcionarios públicos y que se actualiza cada seis meses. Al entrar al documento titulado "Asignación Salarial de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo Nacional", el usuario podrá ver toda la información salarial.

El último salario de Milei como diputado fue de $1.700.000, un monto considerablemente más elevado que su primer ingreso en la legislatura, que fue de $205.000 en diciembre de 2021.

Resta definir de cuánto será el salario que percibirá Javier Milei como presidente y qué hará con él

La posibilidad de donar su dieta estaba respalada por su actividad en el sector privado. Sin embargo, se estipula que, mientras ejercen sus funciones, ni el Presidente ni la vicepresidente pueden contar con otro trabajo o ingreso registrado, por lo que dificilmente pueda mantener la modalidad de dádivas en su nuevo rol.

De hecho, en reiteradas entrevistas que dio luego de ser electo cómo principal mandatario, Milei informó que aún debe definir que hará con el tema del salario como Presidente. "No sé si es compatible. Como diputado no tenía impedimento con dar conferencias, ahora no lo sé", mencionó en una oportunidad.

Así lo detalla el artículo 92 de la Constitución Nacional: "el presidente y vicepresidente disfrutan de un sueldo pagado por el Tesoro de la Nación, que no podrá ser alterado en el período de sus nombramientos. Durante el mismo período no podrán ejercer otro empleo, ni recibir ningún otro emolumento de la Nación, ni de provincia alguna".

En cuanto a los ministros nacionales, estos cobraban un salario bruto mensual de $1.900.782,41 registrado a la misma fecha.