Google revela qué fue lo más googleado sobre el mundo cripto en 2022

El gigante estadounidense informó cuáles fueron los términos que mayor interés generaron durante un año muy complejo para las criptodivisas

El 2022 fue un año agitado para el sector de las criptomonedas. El llamado "criptoinvierno" a mediados de año y el desplome de la plataforma FTX en noviembre pasado marcaron en gran medida el pulso de los acontecimientos.

Sin embargo, el interés por las criptomonedas no decayó y las búsquedas en Google son un buen indicador de que la curiosidad y el interés de muchas personas siguen firmes.

Según el buscador de Google resulta evidente que en 2022 todavía hay mucha gente que quiere comprender mejor qué son las criptomonedas y cómo funcionan.

Esto queda claro considerando el ránking de las 5 preguntas más googleadas sobre criptomonedas:

¿Qué son las criptomonedas?

¿Qué son las cripto?

¿Cómo invertir en criptomonedas?

¿Qué es el minado de criptomonedas?

¿Cómo comprar criptomonedas?

Un aspecto interesante es que las preguntas siguen un orden de menor a mayor complejidad y que las preguntas 3 y 5 revelan un interés en pasar a una acción, más allá de la comprensión.

Para algunos analistas, esto también podría indicar que el proceso de inversión en criptomonedas necesita ser simplificado y que se desconoce cómo operan las plataformas de intercambio.

Qué fue lo más buscado este año

De los "qué" a los "por qué"

Más allá de estos conceptos elementales sobre criptomonedas y tecnología blockchain, entre el " top ten de curiosidades" de los internautas también aparecieron preguntas referidas a los "por qué" de sus caídas (en las cotizaciones).

Particularmente, se destacaron "why is crypto crashing" (por qué se hunden las cripto) y "why is crypto down" (por qué bajan las cripto).

Estas preocupaciones se ubican por debajo de las referidas a cómo comprar y cómo invertir algo que, paradójicamente, podría significar que hay un interés creciente en los activos digitales pero una preocupación por su extrema volatilidad.

