MGM ahora sí es propiedad de Amazon: ¿qué películas y series sumará a su catálogo la multinacional?

El acuerdo deja en claro la voluntad del gigante eCommerce de apuntar con todo a la pujante industria de streaming. Todos los detalles

En mayo de 2021, Amazon y MGM confirmaron que arribaron a un acuerdo de fusión definitivo en virtud del cual la empresa de eCommerce adquiría MGM Studios por un precio de compra de u$s8.450 millones. Si bien el pacto se anunció por primera vez el año pasado, los procesos regulatorios llevaron a ambas compañías a confirmar el cierre definitivo del acuerdo este jueves 17 de marzo.

Al respecto, el gigante multiservicios destacó que "el estudio histórico de casi un siglo de antigüedad, con más de 4.000 títulos de películas, 17.000 episodios de televisión, 180 premios de la Academia y 100 premios Emmy, complementará el trabajo de Prime Video y Amazon Studios para ofrecer una oferta diversa de opciones de entretenimiento a los consumidores". Amazon adquirió al estudio cinematográfico MGM por u$s8.500 millones Más detalles La concreción de la operación se da luego de que la alianza Amazon-MGM recibiera la autorización del regulador antimonopolio de la Unión Europea, el cual aprobó "incondicionalmente" la adquisición propuesta por Amazon, en parte porque "el contenido de MGM no puede considerarse imprescindible".

A lo largo de 2021, el acuerdo estuvo pendiente de aprobación por parte de la Comisión Federal de Comercio (CFC) de EE.UU., a la que Amazon le solicitó un plazo de mediados de marzo para emitir una decisión sobre la aprobación de la transacción, según informó el Wall Street Journal.

Con la fusión, Amazon espera crecer en el mercado del streaming

Jennifer Salke es la directora de Amazon Studios y varios analistas de la industria llegaron a especular que podría quedar a cargo como jefa de un estudio combinado. El acuerdo, sin embargo, no especifíco si el elenco ejecutivo de MGM, que incluye al director de cine Michael De Luca y al director de televisión Mark Burnett, permanecerán tras la fusión.

"MGM tiene un legado de casi un siglo de producción de entretenimiento excepcional, y compartimos su compromiso de ofrecer una amplia gama de películas y programas de televisión originales a una audiencia global", comentó sobre la fusión Mike Hopkins, vicepresidente senior de Prime Video y Amazon Studios.

Por su parte, Chris Brearton, director de operaciones de MGM, indicó: "Estamos emocionados de que MGM y su generosidad de marcas icónicas, películas y series de televisión legendarias, y nuestro increíble equipo y socios creativos se unan a la familia Prime Video. MGM ha sido responsable de la creación de algunas de las películas y series más conocidas y aclamadas por la crítica del siglo pasado".

Y agregó: "Esperamos continuar con esa tradición a medida que avanzamos en este próximo capítulo, uniéndonos con el gran equipo de Prime Video y Amazon Studios para brindar al público lo mejor en entretenimiento en los años venideros".

El acuerdo potenciará el catálogo de Amazon en la industria on demand

El catálogo de MGM

La adquisición trae consigo más de 4.000 películas, incluidos exitasos como Rocky, RoboCop, The Handmaid’s Tale, Silence of the Lambs, Stargate, Tomb Raider, The Magnificent Seven, The Pink Panther, entre tantos y 17.000 programas de televisión, como Fargo, The Handmaid’s Tale y Vikings, todas bajo el control de Amazon ahora.

Rocky forma parte del patrimonio de MGM, y ahora también de Amazon

Fundada en 1924, Metro Goldwyn Mayer destaca en los Estados Unidos como uno de los estudios más emblemáticos, con ocho de las 200 series con mayor demanda desde principios de 2020 pertenecientes al mismo.

Las sagas de James Bond también formará parte del catálogo de Amazon

Aún así, Netflix sigue siendo más grande que Amazon en la llamada cuota de demanda de programación original, una medida de cuanto los espectadores realmente quieren ver esa programación, según Parrot Analytics.

El éxito de MGM, el catalizador definitivo para Amazon Prime Video

Amazon tuvo poco éxito haciendo películas propias. Sus mayores éxitos han sido las películas que adquirió en Sundance, como "Manchester by the Sea" y "The Report".

Sus dos películas más grandes de la pandemia, "Borat" y "Coming 2 America", también fueron adquisiciones. "Coming 2 America", la secuela de la popular comedia de Eddie Murphy, es una de las nuevas películas más populares en la historia de Amazon.

Amazon Prime Video quiere destronar a Netflix en la industria de video bajo demanda

Amazon pretende lanzar grandes películas y crear franquicias que puedan atraer a espectadores de todo el mundo. No tiene ningún interno ni ejecutivos con trayectoria. Pero ahora con MGM eso cambiaría radicalmente sus aspiraciones.

MGM también es único entre los objetivos de adquisición, ya que posee una biblioteca de títulos listos para explotar y no tiene la carga de redes de cable u otras empresas heredadas que no atraen a los servicios de transmisión.