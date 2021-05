Con la compra de MGM, Amazon va por todo en el mercado de video on-demand

El acuerdo anunciado este miércoles enfatiza la voluntad de Amazon de invertir mucho para seguir siendo competitivo en la industria de streaming

Amazon y MGM anunciaron este miércoles que arribaron a un acuerdo de fusión definitivo en virtud del cual Amazon adquirirá MGM Studios por un precio de compra de 8.450 millones de dólares, lo que significa un monumental desembarco del gigante del comercio norteamericano en la industria del entretenimiento, aliandose con un contendiente pasado por alto en el mercado del streaming.

MGM tiene casi un siglo de historia cinematográfica y complementa el trabajo de Amazon Studios, que se centró principalmente en la producción de programas de televisión. De acuerdo a lo anunciado por ambas compañías, la firma fundada por Jeff Bezos ayudará a preservar el legado y el catálogo de películas de Metro Goldwyn Meyer, y brindará a los clientes un mayor acceso a estas obras existentes.

Pero debido a que muchos de los clientes de video de Amazon obtienen el servicio como un bonus a su suscripción en la membresía Prime de envío rápido, muchos suelen bajar a la empresa del podio de los gigantes del streaming como lo son Netflix Inc. o Walt Disney Co.

Sin embargo, en términos de usuarios, Amazon Prime Video es el segundo servicio de transmisión bajo demanda más grande del mundo. Prime Video se ubica detrás de Netflix en este sentido, pero muy por delante de Disney+ y HBO Max de AT&T Inc.

Amazon permite a los clientes comprar Prime Video sin el acuerdo de envío por u$s9 al mes, lo que lo coloca en medio del paquete de rivales de transmisión en términos de precio. La membresía Prime completa cuesta u$s13 al mes en EE.UU. o u$s119 al año.

Amazon Prime Video quiere destronar a Netflix en la industria de video bajo demanda

Pero a pesar de su tamaño, Amazon solo tiene una fracción de los éxitos de Netflix, que atrajó suscriptores con programas de moda como "Stranger Things" y "Bridgerton", además de ser una de las más antiguas de la industria.

El acuerdo de MGM podría dar vuelta las tablas. La adquisición trae consigo más de 4.000 películas, incluidos exitasos como Rocky, RoboCop, The Handmaid’s Tale, Silence of the Lambs, Stargate, Tomb Raider, The Magnificent Seven, The Pink Panther, entre tantos y 17.000 programas de televisión, como Fargo, The Handmaid’s Tale y Vikings, todas bajo el control de Amazon ahora.

Rocky forma parte del patrimonio de MGM.

Desde la multinacional planean minar esa propiedad intelectual para crear nuevos éxitos. Mike Hopkins, vicepresidente sénior de Prime Video y Amazon Studios, comentó que trabajarán con MGM para "reimaginar y desarrollar" el material, por lo que se especula que el acuerdo resulte en el desarrollo de series derivadas, reestrenos y secuelas de varias de estas franquicias.

Por el momento, Netflix sigue siendo más grande que Amazon en la llamada cuota de demanda de programación original, una medida de cuánto los espectadores realmente quieren ver esa programación, según Parrot Analytics. Si MGM hubiera hecho "The Handmaid’s Tale" para Amazon, en lugar de Hulu, hubiera sido uno de los mayores éxitos de Amazon, estiman desde el gigante multiservicios.

También, la consultora destaca que en Estados Unidos, ocho de las 200 series con mayor demanda desde principios de 2020 pertenecen a MGM.

La franquicia James Bond de MGM podría ser, en última instancia, el premio más grande. Aunque es posible que pase algún tiempo antes de que la apuesta de Prime Video de sus primeros frutos.

James Bond ahora será propiedad de Amazon.

La última película de la serie, "No Time to Die", todavía está programada para su estreno en cines este año, y no se espera que eso cambie con el acuerdo de Amazon.

El éxito de MGM, el catalizador definitivo para Amazon Prime Video

Amazon ha tenido poco éxito haciendo películas propias. Sus mayores éxitos han sido las películas que adquirió en Sundance, como "Manchester by the Sea" y "The Report". Sus dos películas más grandes de la pandemia, "Borat" y "Coming 2 America", también fueron adquisiciones. "Coming 2 America", la secuela de la popular comedia de Eddie Murphy, es una de las nuevas películas más populares en la historia de Amazon.

Amazon quiere lanzar grandes películas y crear franquicias que puedan atraer a espectadores de todo el mundo. No tiene ningún interno ni ejecutivos con trayectoria. Pero ahora con MGM eso cambiaría radicalmente sus aspiraciones.

MGM también es único entre los objetivos de adquisición, ya que posee una biblioteca de títulos listos para explotar y no tiene la carga de redes de cable u otras empresas heredadas que no atraen a los servicios de transmisión.