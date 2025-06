Las preocupaciones sobre los alcances que muestra día a día la inteligencia artificial (IA) aumentan a medida que la tecnología avanza y se integra en múltiples sectores.

En este sentido, un importante empresario expresó su preocupación sobre los riesgos que plantea el uso de la IA y destacó que la mayor amenaza no es la automatización del empleo, sino algo mucho peor.

CEO de DeepMind advierte sobre la amenaza "real" que ya trajo la IA

Se trata de Demis Hassabis, CEO de DeepMind, quien destacó que la principal amenaza que trae consigo el uso de la tecnología generativa es su potencial uso indebido por parte de actores malintencionados.

Durante su participación en el festival SXSW de Londres, Hassabis enfatizó la necesidad de establecer "regulaciones claras para evitar que sistemas avanzados de IA sean utilizados con fines perjudiciales".

El ejecutivo señaló que la IA general, aquella capaz de igualar la inteligencia humana, podría representar un peligro si cae en manos equivocadas.

"Un actor malicioso podría reutilizar estas tecnologías con fines dañinos", advirtió, subrayando la importancia de restringir el acceso a estos sistemas mientras se permite su uso para fines constructivos.

Demis Hassabis, CEO de DeepMind, advirtió sobre la principal amenaza que supone la IA

Hassabis también mencionó que la competencia entre Estados Unidos y China por el liderazgo en IA aceleró el desarrollo de estos sistemas sin que existan regulaciones sólidas, lo que incrementa los riesgos asociados que menciona.

Otro aspecto preocupante es la creciente sofisticación de la IA en la generación de contenido falso. El FBI ha alertado sobre el uso de IA para crear mensajes de voz que suplantan a funcionarios del gobierno estadounidense, mientras que un informe del Departamento de Estado concluyó que la IA podría representar riesgos "catastróficos" para la seguridad nacional.

Además, la proliferación de pornografía deepfake llevó a la promulgación de leyes como la Take It Down Act, firmada recientemente para prohibir la difusión de imágenes explícitas no consentidas.

El ejecutivo de DeepMind propuso la creación de un acuerdo internacional que establezca principios básicos sobre el uso de la IA y garantice que la tecnología se emplee únicamente para fines positivos.

Sin embargo, reconoce que la implementación de regulaciones efectivas es un desafío, dado el rápido avance de la tecnología y la falta de consenso global sobre cómo gestionarla