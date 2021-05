Confirmado: Amazon compra el estudio de James Bond y Rocky por u$s8.450 millones

El acuerdo anunciado este miércoles enfatiza la voluntad de Amazon de invertir mucho para seguir siendo competitivo en el abarrotado mercado de streaming

Amazon y MGM anunciaron este miércoles que arribaron a un acuerdo de fusión definitivo en virtud del cual Amazon adquirirá MGM Studios por un precio de compra de 8.450 millones de dólares, lo que significa un monumental desembarco del gigante del comercio norteamericano en la industria del entretenimiento.

MGM tiene casi un siglo de historia cinematográfica y complementa el trabajo de Amazon Studios, que se ha centrado principalmente en la producción de programas de televisión. De acuerdo a lo anunciado por ambas compañías, la firma fundada por Jeff Bezos ayudará a preservar el legado y el catálogo de películas de Metro Goldwyn Meyer, y brindará a los clientes un mayor acceso a estas obras existentes.

"MGM tiene un amplio catálogo con más de 4000 películas: 12 hombres enojados, Instinto básico, Creed, James Bond, Legalmente rubia, Moonstruck, Poltergeist, Toro salvaje, Robocop, Rocky, Silence of the Lambs, Stargate, Thelma & Louise, Tomb Raider, The Magnificent Seven, The Pink Panther, The Thomas Crown Affair y muchos otros íconos, así como 17,000 programas de televisión, incluidos Fargo, The Handmaid’s Tale y Vikings, que en conjunto han ganado más de 180 premios de la Academia y 100 Emmy", dijo Mike Hopkins, vicepresidente senior de Prime Video y Amazon Studios.

"El valor financiero real detrás de este acuerdo es el tesoro de la propiedad intelectual en el catálogo profundo que planeamos reimaginar y desarrollar junto con el talentoso equipo de MGM. Es muy emocionante y ofrece muchas oportunidades para contar historias de alta calidad", agregó.

Kevin Ulrich, presidente de la Junta Directiva de MGM, indicó que "ha sido un honor haber sido parte de la increíble transformación de Metro Goldwyn Mayer. Para llegar aquí se necesitaron personas inmensamente talentosas con una verdadera creencia en una visión. En nombre de la Junta, me gustaría agradecer al equipo de MGM que nos ayudó a llegar a este día histórico".

"Estoy muy orgulloso de que MGM’s Lion, que ha evocado durante mucho tiempo la Edad de Oro de Hollywood, continuará con su historia, y la idea nacida de la creación de United Artists sigue viva de la forma en que los fundadores originalmente pretendían su visión. La oportunidad de alinear la historia de MGM con Amazon es una combinación inspiradora", agregó el ejecutivo.

De acuerdo a la periodista Annie Palmer de CNBC, el acuerdo anunciado este miércoles "enfatiza la voluntad de Amazon de invertir mucho para seguir siendo competitivo en el abarrotado mercado de streaming.

James Bond ahora será propiedad de Amazon.

Amazon, Netflix, Disney y otros servicios de transmisión de video han estado buscando fortalecer sus bibliotecas de contenido para ganar suscriptores, comprometiendo miles de millones para licenciar contenido y desarrollar programación original".

En los últimos años, Amazon se ha convertido en uno de los grandes jugadores de la industria del entretenimiento por medio de Amazon Prime Video. Las suscripciones a su plataforma -cuyos competidores directos son Netflix y Disney Plus- superan los 200 millones en todo el mundo. Su inversión fue de 11 mil millones en contenido de video y música durante 2020, frente a los 7,8 mil millones de dólares de 2019.

MGM -que hasta hoy era propiedad de fondos de cobertura como Anchorage Capital Group- ha sido considerado un objetivo de deseo por parte de varios compradores potenciales durante años, pero nunca se había podido cerrar la venta. La compañía dio un nuevo impulso el año pasado, ya que habría contratado a asesores para buscar ofertas. Finalmente, Bezos logró quedarse con la codiciada firma de cine y televisión.

El estudio también ha buscado otras formas de extraer dinero de sus películas. Mantuvo conversaciones con Apple y Netflix acerca de llevar su nueva película de James Bond directamente a streaming, dijeron el año pasado personas familiarizadas con el asunto. El estudio optó por un estreno en cines para la película, que debuta en Estados Unidos el 8 de octubre.

Rocky forma parte del patrimonio de MGM.

Más inversiones de Amazon en video

La flamante adquisición de MGM no es la única apuesta de Amazon en la industria del entretenimiento. También ha hecho un aterrizaje agresivo en el deporte, firmando un acuerdo con la NFL en mayo para transmitir Thursday Night Football a partir de 2022, de acuerdo a CNBC.

La empresa de Bezos -el hombre más rico del mundo- tiene un representante experimentado en Hollywood. La compañía anunció hace pocos días que traería de regreso a Jeff Blackburn, un ex alto lugarteniente del fundador de Amazon, para supervisar una nueva división Global Media & Entertainment.

La fusión de WarnerMedia y Discovery, anunciada también la semana pasada, podría crear un nuevo competidor para las líderes de los contenidos en streaming al reunir una de las mayores bibliotecas de propiedad intelectual y un abanico de marcas que incluye HBO y Warner Bros. Ahora, Amazon y MGM planean dar pelea en ese terreno.