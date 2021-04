Amazon Prime anuncia un aumento de su suscripción: ¿cuánto cuesta ahora?

La plataforma de streaming regala 30 días de prueba y la cuenta de un solo usuario podrá ser utilizada hasta en tres dispositivos.

Amazon Prime Video, una de las plataformas que se vio más beneficiada por la migración de usuarios de Netflix con el correr del aislamiento preventivo por la pandemia global de coronavirus COVID-19, anunció a sus clientes que aumentará su precio.

¿Qué se puede encontrar para ver en Amazon?

La popularidad de Amazon fue creciendo en los últimos años a partir del éxito de producciones como "Homecoming", "Fleabag", "The Boys", "La Jauría", "Tales from the Loop", "Jack Ryan", y "La maravillosa señora Maisel".

Existen cada vez más plataformas de streaming

También suma clásicas sitcoms como "Seinfeld", "The Office", "Malcolm in the Middle", "How I Met Your Mother", "The Big Bang Theory" y "Parks and Recreation" y dramas como "Mad Men", "Dexter", "Homeland", "The X-Files", "This Is Us" y "Buffy, la cazavampiros".

El punto débil de Amazon es su interfaz. A pesar de que la transmisión en línea no tiene cortes y no exige demasiado ancho de banda, el buscador puede resultar impreciso en sus resultados y las recomendaciones no son demasiado personalizadas.

En ese sentido, una de las grandes fortalezas de Netflix es su algoritmo de búsqueda y recomendaciones, las cuales ayudan mucho a los usuarios a la hora de hallar producciones acordes a sus gustos y a lo que ya hayan visto en la plataforma.

En cambio, uno de los diferenciales de Amazon Prime es la función X-ray, que permite conocer el elenco en la misma pantalla, a través de la información suministrada por IMDb y la música. Recientemente, la plataforma habilitó la creación de distintos perfiles para que no haya cruces en el visionado.

¿Cuánto costará Amazon Prime?

Los suscriptores de Amazon Prime Video recibieron un e-mail en el que se les informó que a partir del 16 de mayo, la plataforma de streaming cambiará su tarifa a $319, más los impuestos aplicables, siendo que en la Argentina suma un 65% más, lo cual termina en un precio de $528.

Amazon Prime llegó a la Argentina para competir con Netflix

El nuevo costo aparecerá actualizado en el resumen de la tarjeta registrada en la cuenta. Por otra parte, algunas de las películas y series que se encuentran por recomendación de la plataforma son originales y exclusivos de Amazon:

El Presidente

La Jauría

The Boys

Salvajes

Súbete a mi moto

El día del fin del mundo

Fuente: Bae Negocios