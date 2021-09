¿Querés ganar plata con el videojuego cripto Axie Infinity?: esta empresa te beca para que aprendas a crear NFT

La compañía Reserve propone hacerse cargo de la inversión inicial demanda por uno de los juegos del momento y fomentar el desarrollo de la comunidad local

En los últimos años, dos segmentos experimentaron crecimientos exponenciales en cuanto a la cantidad de usuarios alcanzados: las criptomonedas y a la industria del gaming, los cuales cruzaron sus caminos en la movida conocida como "play-to-earn" (jugar para ganar).

El videojuego blockchain Axie Infinity, basado en tokens no fungibles (NFT), es el ejemplo más popular de esta nueva tendencia. Aquí los usuarios pueden vender sus personajes únicos, los cuales cotizarán más alto de acuerdo a sus características que los hacen únicos.

Pero el título inspirado en Pokémon, que está tomando mucha fuerza en la región, tiene una puerta de entrada difícil de alcanzar para muchos interesados: hay que pagar un canon en criptomoneda Ethereum (ETH) para poder ingresar.

Inicialmente, es necesario comprar tres personajes, y el más económico se adquiere por 0,1 ETH, cifra cercana a los 300 dólares, cifra que se transforma en una frontera que muchos interesados no pueden atravesar

Luego los gamers tienen la posibilidad de mejorar sus NFT y venderlos por números que pueden duplicar su inversión inicial.

Programa de becas para acceder a Axie Infinity

Desde la compañía Reserve, responsables la stablecoin RSV, observaron esta problemática y decidieron lanzar una beca especial para que los usuarios puedan acceder al videojuego del momento dentro del mundo blockchain.

En diálogo con iProUP, Alejandro Visconti, Brand Manager de Reserve, explica que la iniciativa fue presentada el martes y la fecha de cierre de esta primera etapa es el domingo 19 de septiembre a la 19 horas.

"El deadline original era hasta este viernes, pero ante la gran convocatoria decidimos ampliarlo 48 horas más. Si bien no somos un proyecto play-to-earn, sino que nuestro fuerte está en la moneda estable, nos parece muy valioso transformarnos en un puente para proveer las herramientas para que el público se acerque", agrega.

El especialista detalla que quienes sean beneficiados con la beca, luego obtendrán el 50% de lo generado por mes dentro del juego, porcentaje que asciende al 60% si se crean contenidos educativos para la comunidad.

"Nos propusimos desembolsar la inversión inicial con nuestro sistema de becas, cifra que es privativa para miles de personas en la Argentina, y dar la posibilidad de que la comunidad crezca. Nosotros hacemos la inversión y luego los becados, con lo que van generando, se quedan con el 50% y la otra mitad la utilizamos para fondear nuevas becas", detalla Visconti.

Reserve es aceptada para hacer pagos en supermercados, pequeños comercios y hasta en aplicaciones del estilo Uber o Rappi

La respuesta del público

El especialista explica a este medio que los ingresos que puede generar Axie Infinity superan al salario básico en muchos países, factor que generó que para numerosos usuarios se transforme en el sustento de sus hogares.

"Y si bien el ingreso es muy volátil, una persona puede hacer desde u$s400 de base. Y eso es mucha plata", exclama.

Además el especialista de Reserve revela que "en Argentina se registraron cerca de 700 personas".

Es importante destacar que los requisitos para solicitar la beca son:

Residir en la Argentina

Comprensión básica de Axie Infinity

Una cuenta Reserve activa en la aplicación

Conexión a internet estable y confiable

PC o smartphone con capacidad suficiente para jugar a Axie Infinity y participar en servidores de Discord

No tener otra beca activa

Cumplir las misiones diarias que proporciona el videojuego

Asistir a las reuniones pautadas

Además el vocero agrega que la finalidad de esta campaña es lograr afianzar una comunidad gamer en el país y la región, motivo por el cual presentaron un servidor de Discord para fomentar contenidos vinculados al título.

"El programa ya fue lanzado con éxito en Venezuela, donde superamos los 8.000 inscriptos. También hay una iniciativa similar para nuestros usuarios en Colombia", subraya el Brand Manager de la compañía.

"Nuestra intención no es darle una beca a los usuarios y no verlos nunca más. La idea es que sigamos integrados desde diferentes aspectos, como puede ser el coaching para optimizar los rendimientos".

¡Axie Infinity aterriza en Reserve!Estamos muy emocionados por anunciar que, a partir de hoy martes 24 de agosto, los usuarios de Reserve podrán cambiar desde la app los tokens Axie Infinity Shard (AXS) y Smooth Love Potion (SLP) del videojuego Axie Infinity. pic.twitter.com/NXOT9EyPsK — ????Reserve (@holareserve) August 24, 2021

Reserve, la stablecoin que apunta al usuario "de a pie"

Reserve fue creada en 2019, se encuentra alojada legalmente en Estados Unidos, pero tiene gran desarrollo en Venezuela, donde la inflación es la más alta de la región.

El segundo mercado para expandirse, naturalmente, es la Argentina, donde los usuarios ven a este tipo de alternativas como una solución a la debilidad del peso.

Reserve, explican desde la compañía, es aceptada para hacer pagos en supermercados, pequeños comercios y hasta en aplicaciones del estilo Uber o Rappi, para evitar las dificultades del uso de efectivo.

Esta stablecoin se encuentra atada al dólar, es decir, es una criptomoneda cuyo valor sigue al de la divisa estadounidense y, por ello, no tiene la volatilidad de otras como el Bitcoin o Ether.

Pero además su uso viene ligado a una app que permite hacer pagos, aún en pequeñas compras en comercios.

"Las personas pueden de esta manera dolarizar su ahorros y estar parados en una moneda estable que los cubre de la devaluación. Y quienes más se vuelcan a su uso son usuarios cercanas al mundo de las remesas", explica a iProUP Visconti.

"Pero la moneda estable muchas veces no alcanza. Por eso desarrollamos la aplicación para que todos puedan utilizarla. Y por eso le es útil a tantas personas, para facilitar los procesos. No tiene restricciones a la hora de ahorrar y los montos mínimos para operar son muy bajos, para que esto no sea un limitante", agrega.

Mariano Di Pietrantonio, director de Marketing para América Latina en MakerDAO, comenta a iProUP que "desde hace dos años hay un crecimiento constante de la stablecoin a nivel mundial, que es un mercado que está creciendo mucho".

Además para el especialista, su penetración "va a seguir creciendo por la facilidad que ofrecen. Este tipo de moneda son: estables, verificables y seguras. Se trata de un sistema que otorga mucho bienestar. Si bien, el uso es más bien subjetivo, que crezca el mercado es muy significativo, ya sea para ahorro, envío de dinero, o inversión".

Di Pietrantonio dice que la pandemia aceleró mucho la tecnología y hoy vivimos en un mundo cien por ciento online.

"La utilización de las criptomonedas se volvió muy sencilla. Es solamente cuestión de animarse y empezar a participar. No hay una barrera de entrada muy grande (en cuanto dinero), creo que Argentina viene muy bien si se la compara con el resto de la región. Lo bueno es que este tipo de activos es fácil de entender y apunta a un público muchísimo más amplio, no solamente a gente que esté dentro del mundo cripto", sentencia el experto.