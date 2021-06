Cookies de seguimiento: ¿Por qué Google decide alargar su adiós definitivo?

Google anunció que las cookies dejarían de funcionar en sitios para buscar alternativas para recopilar los datos de las personas. Todos los detalles.

La creciente demanda de privacidad de los usuarios y la posibilidad de dejar de lado a una herramienta obsoleta impulsaron a que el navegador principal de internet, Google, se sume al listado de aquellos que no permitirán rastrear y almacenar datos personales.

Se trata de una medida para equiparar a Chrome con competidores como Firefox o Safari, quienes ya trabajan con esta restricción de cookies de terceros. La propuesta, fechada inicialmente para 2022, habilitará a los internautas a no compartir su información y actividad conectados.

Sin embargo, Google reconoció que necesita más tiempo para reemplazar a las famosas 'cookies' de terceros de su navegador Chrome con otra metodología, por lo que ahora pospone hasta fines de 2023 la supresión del recopilador.

Más detalles

El reemplazo propuesto es a través de Privacy Sandbox, una iniciativa abierta cuyo objetivo es otorgar soluciones para crear un ecosistema web próspero que sea respetuoso con los usuarios y respete su privacidad de forma predeterminada. La idea es que sea el navegador el que almacene y procese la información sobre cada usuario.

Desde hace un tiempo, Google trabaja en tecnologías que protejan la privacidad de los usuarios al mismo tiempo que las empresas y los desarrolladores tienen a su disposición herramientas que les permiten desarrollar sus negocios digitales a través de esta clase de instrumentos.

Según un comunicado, la firma defendió la necesidad de "un conjunto de estándares abiertos que mejoren radicalmente la privacidad en la red, brindando a los usuarios más transparencia y un mayor control sobre cómo se utilizan sus datos".

El objetivo de la actualización del sistema de datos es retirar las 'cookies' de terceros del navegador Chrome, y hacerlo en plazos que no impliquen riesgos de los modelos comerciales de Google ni faciliten el reemplazo de las 'cookies' por otras formas de rastreo individual.

Además, la firma tecnológica puso a disposición el trabajo en comunidad web, para facilitar el debate ante las medidas propuestas.

En este sentido, Google, que inicialmente había planea eliminar las cookies de terceros en el año 2022, actualizó los plazos del proceso, por lo que ahora comenzaría a suprimirlas a mediados de 2023, "llegando a completar su retirada a finales de dicho año", de acuerdo a la información divulgada.

Sobre la decisión

La flamante previsión de Google establece dos etapas. La primera, que se iniciará a partir de fines de 2022, tendrá una duración estimada de nueve meses y en ella la compañía realizará un "seguimiento exhaustivo de la adopción de la tecnología y los comentarios recibidos".

En la segunda fase, a partir de mediados de 2023, Chrome comenzará a eliminar gradualmente las 'cookies' de terceros durante un periodo de tres meses, hasta su total eliminación.

¿Como son las nuevas cookies de Google?

FloC (Federated Learning of Cohorts) es el nuevo sistema que Google quiere utilizar y que buscaría acabar con las cookies. La compañía adelantó que en enero de 2022 eliminará el soporte para las cookies de terceros y ya prueba este sistema que nos añade a un grupo u otro según nuestras preferencias de navegación, nuestros gustos. No te trackea de forma individual sino como grupo, con un ID por cohortes.

¿Es mejor? Es diferente. Presume de privacidad porque lo hace como grupo y no como usuario único pero lo que consigue Google con FloC es recopilar más información de la que se recoge actualmente a través de las cookies, es por eso que causó una gran polémica. Un gran volumen de datos sobre nuestras preferencias y costumbres que Google puede usar para que los anunciantes acierten con lo que van a mostrarnos.

Google lo describía así en enero de 2021, cuando anunció su lanzamiento: "Se basa en la idea de aglutinar grandes grupos de personas con intereses similares. Por un lado, este concepto oculta al individuo 'entre la multitud'. Por otro, lleva a cabo un procesamiento en el dispositivo del usuario, con el fin de que el historial de una persona en la web no salga del navegador".

FloC asigna a cada persona o a cada usuario a una cohorte donde hay otros miles de usuarios o millones, con los que compartiría gustos o intereses. Es decir, Google categorizaría a sus usuarios en grupos según lo que hacen o los que les gusten. Recoge los datos de navegación de los distintos usuarios, datos de su actividad, lo que prefiere, lo que le gusta.

Luego, la firma los agrupa con otros que hacen lo mismo o similar. Los agrupa en una cohorte o grupo o conjunto de personas. Y cada uno de esos cohorte con gustos similares tiene una ID que es la que sabe la web a la que entramos. Es decir, es como un carnet de socio de un club o cohorte que es el que ve la página cuando entramos y así sabe cuáles son nuestros gustos o nuestros intereses.

No tiene nuestra información en concreta sino la del grupo al que pertenecemos. ¿Y podemos cambiarnos? No es algo que tú elijas sino que Google cuenta con un algoritmo que te clasifica según lo que hayas hecho, lo que hayas visitado. El algoritmo SimHash es el encargado y es el que crea los grupos según nuestra actividad. Además, no siempre estaremos en la misma cohorte sino que irá cambiando cada siete días según lo que nos vaya interesando a cada momento.