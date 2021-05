Qué es FLoC, y cómo influirá en la forma en que navegás por internet

Las cookies guardan información sobre nuestra actividad en Internet, pero Google ya trabaja en una tecnología de rastreo o seguimiento de usuarios propia

FLoC persigue lo mismo que las cookies pero es una alternativa a estas: quiere saber qué nos gusta, qué hacemos en Internet o cómo navegamos por Internet. Pero sustituye las cookies de terceros para ser el propio Google el que recopile la información de nuestros hábitos de navegación, de nuestros gustos y preferencias.

¿Qué es FLoC?

FloC es Federated Learning of Cohorts, un nuevo sistema que Google quiere utilizar y que buscaría acabar con las cookies. La compañía ha anunciado que en enero de 2022 eliminará el soporte para las cookies de terceros y ya está probando este sistema que nos añade a un grupo u otro según nuestras preferencias de navegación, nuestros gustos. No te trackea de forma individual sino como grupo, con un ID por cohortes.

¿Es mejor? Es diferente. Presume de privacidad porque lo hace como grupo y no como usuario único pero lo que consigue Google con FloC es recopilar más información de la que se recoge actualmente a través de las cookies, es por eso que ha causado una gran polémica. Un gran volumen de datos sobre nuestras preferencias y costumbres que Google puede usar para que los anunciantes acierten con lo que van a mostrarnos.

Google lo describía así en enero de 2021, cuando anunció su lanzamiento: "Se basa en la idea de aglutinar grandes grupos de personas con intereses similares. Por un lado, este concepto oculta al individuo «entre la multitud». Por otro, lleva a cabo un procesamiento en el dispositivo del usuario, con el fin de que el historial de una persona en la web no salga del navegador"

Las nuevas cookies de Google irán reemplazando o serán una alternativa a las de terceros

Cómo funciona

FloC asigna a cada persona o a cada usuario a una cohorte donde hay otros miles de usuarios o millones, con los que compartiría gustos o intereses. Es decir, Google categorizaría a sus usuarios en grupos según lo que hacen o los que les gusten. Recoge los datos de navegación de los distintos usuarios, datos de su actividad, lo que prefiere, lo que le gusta. Y los agrupa con otros que hacen lo mismo o similar. Los agrupa en una cohorte o grupo o conjunto de personas. Y cada uno de esos cohorte con gustos similares tiene una ID que es la que sabe la web a la que entramos. Es decir, es como un carnet de socio de un club o cohorte que es el que ve la página cuando entramos y así sabe cuáles son nuestros gustos o nuestros intereses.

No tiene nuestra información en concreta sino la del grupo al que pertenecemos. ¿Y podemos cambiarnos? No es algo que tú elijas sino que Google cuenta con un algoritmo que te clasifica según lo que hayas hecho, lo que hayas visitado. El algoritmo SimHash es el encargado y es el que crea los grupos según nuestra actividad. Además, no siempre estaremos en la misma cohorte sino que irá cambiando cada siete días según lo que nos vaya interesando a cada momento.

¿Cuándo llegará?

Google ya está en pruebas desde el primer trimestre de 2021 y se espera que acabe con la compatbilidad de las cookies de terceros en el año 2022.

Problemas con las cookies y alternativas

No es ninguna novedad que las cookies han sido protagonistas de muchos problemas y polémicas. Hace ya años que debes dar autorización a un sitio web para almacenar las cookies. Si no autorizas, no pueden almacenarlas. Deben preguntarte siempre y por eso ves la ventana cada vez que visitas una nueva página.

Las cookies de terceros implican que siempre la web esté rastreándote cada vez que haces algo en ella. En una tienda, comprobaría todo lo que estás haciendo, lo que visitas, lo que añades al carro. Sabría todo lo que te gusta para luego mostrártelo en la publicidad. Ahora no serían las webs de forma independiente sino que sería Google como un "todo" encargado de controlar lo que haces y con la recompensa de recibir "publicidad relevante" y que te interese.

Polémica con FLoC

La llegad de FLoC o la intención de ser sustituto de las cookies no ha pasado desapercibido y son muchos los que están en contra. Los navegadores y buscadores no están a favor en contra del sistema de rastreo y son muchos los que ya se han posicionado sobre los riesgos que puede suponer apostar por esta opción.

La decisión de Google no ha dejado de generar controversia y son muchos los que se han puesto en contra

Población vulnerable

Uno de los problemas y críticas que han surgido con relación a este FLoC es que segmentaría la publicación vulnerable. La Electronic Frontier Foundation (EFF) está en contra de este sistema de grupos o cohortes porque podría apostar por categorizar a la gente por raza o sexualidad o problemas económicos. Esto podría conllevar que Google hiciese grupos para "gente pobre" o para gente de otras razas. Aun así, la compañía se defiende asegurando que la inteligencia artificial utilizada será capaz de bloquear estas categorías sensibles. Actualmente ya prohíbe por política mostrar anuncios según estos criterios y no añadiría tampoco problemas económicos o raza o sexualidad cuando decida organizar a los usuarios en grupos, según ha confirmado.

Protección de datos

¿Es legal? Uno de los problemas que se ha encontrado Google con FLoC es la Unión Europea. Por el momento las pruebas no se están haciendo en Europa debido a la la protección de datos en la UE (GDPR) No significa que no llegue en un futuro pero sí se ha paralizado la prueba en los países miembros debido a que no queda claro, por el momento, si sería una excesiva invasión en la privacidad de los usuarios.

Navegadores y buscadores en contra

El navegador Vilvadi ha sido uno de los que se ha manifestado en contra del FLoC de Google. Lo hizo en abril de 2021 a través de su blog oficial donde emitía un comunicado en el que explicaba que no será compatible con estas tecnologías para los anunciantes. Para ello, alegaban defender los derechos de privacidad de los usuarios y no aprobar de seguimiento o creación de perfiles. Aunque este navegador utiliza el motor Chromium han decidido modificarlo para que no se permita.

Otro de los navegadores que se ha negado en rotundo a participar en este plan es Brave, que destaca por su privacidad. En un comunicado de prensa de abril de 2021 explicaba su negativa a ser parte de las pruebas de Google. Eran tajantes en su respuesta: "FloC pone en conocimiento de los sitios web tu historial de navegación así que hace que sea más fácil rastrearte a través de la web". Además, hablaban de la falsa sensación de privacidad de la que presumiría Google con esta tecnología.

El principal competidor de Google en el top de buscadores también estaría en contra. DuckDuckGo ha lanzado una extensión que permite bloquear FLoC, tal y como explicó en un comunicado el 9 de abril de 2021. Como los anteriores, DuckDuckGo era tajante: "FLoC es malo para la privacidad: te coloca en un grupo en función del historial y cualquier página web puede tener tu ID de FLoC". Por eso, la extensión de DuckDuckGo para Google Chrome permite bloquear los rastreadores y las interacciones con FLoC. Otra alternativa que proponen es dejar de utilizar Google Chrome, al menos por el momento. Ellos mismos tienen su propio navegador para iOS y Android como alternativa al que critican.

Cómo saber si estás usando FLoC

Puedes comprobar si ya estás usando FLoC y si Google te está añadiendo a uno de esos grupos. Por el momento solo está en pruebas y aún en muy pocos lugares está funcionando. De hecho, la prueba en Europa no está siendo probada pero conviene que tengas a mano la página web por si estás fuera de estos territorios o simplemente si tienes curiosidad por saber más sobre este tipo de rastreo. El porcentaje de usuarios que están siendo "escaneados" es muy bajo pero ya hay webs que nos permiten comprobar si somos parte de esas pruebas.

La página web Am I FLoCed? Permite comprobarlo. Según recogen, solo afecta actualmente a un 0,5% de personas, de usuarios en algunas regiones como Japón, Estados Unidos, Australia, Canadá., India… Pero ese porcentaje irá creciendo poco a poco y por eso basta con ir a esta web y tocar sobre el botón rojo para salir de dudas.

No participar

¿Y si no quieres participar? Puedes no participar en la prueba si deshabilitas las páginas de terceros o, simplemente, si utilizas otro navegador. No tienes que tener Google Chrome por defecto sino que puedes buscar alternativas como Firefox. Para desactivar las cookies de terceros los pasos son los siguientes:

Abre el navegador de Chrome

Toca sobre los tres puntos de la esquina superior derecha

Abre el botón de Configuración

En el menú de la izquierda, elige Privacidad y seguridad

Toca sobre "Cookies y otros datos de sitios"

Busca la opción "Bloquear cookies de terceros"