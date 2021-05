Instagram permitirá subir fotos desde PC's de escritorio en una de sus próximas actualizaciones

Instagram, la red social de fotografía y vídeo propiedad de Facebook, siempre fue una aplicación enfocada casi de manera exclusiva para los smartphones desde su creación en 2010, dada la capacidad y diferentes variantes que presentan año tras año las camaras de las mismas.

Su versión web aparecería en una de las primera actualizaciones de la misma, y si bien siempre se mantuvo como una opción muy reducida, empieza a tomar cada vez más protagonismo por el nuevo enfoque que presenta su empresa matriz de volverla un modelo multidispositivo completo, parecida a lo que es la propia Facebook actualmente.

Es por eso que finalmente consideraría permitir la subida de fotos desde las computadoras de escritorio o notebooks, uno de los pedidos más demandados por sus usuarios desde siempre.

Alessandro Paluzzi, un conocido desarrollador italiano que suele filtrar este tipo de novedades en Twitter, descubrió en el código de Instagram que la plataforma ya prueba internamente la forma de publicar fotos y videos desde la versión web.

#Instagram is working on the ability to create posts from the desktop website ???? pic.twitter.com/pATuOHiTGE — Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 14, 2021