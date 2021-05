Netflix: las series más vistas en 2021 que no te podés perder

El portal What's on Netflix realizó un listado de qué títulos de series que están teniendo más éxito en el catálogo de este 2021

La web What's on Netflix, por ejemplo, ha buscado la forma de calcular qué series son las más vistas alrededor del planeta en lo que llevamos de 2021. Lo han calculado con las listas de los títulos más vistos en los distintos mercados en los que se ha implementado la empresa de Reed Hastings y Ted Sarandos. Puede que tampoco sea la forma más fiable de saber cifras reales pero quizá nos sirve para orientarnos sobre lo que tiene éxito o no. ¿Y cuál es la serie a priori más exitosa? Bridgerton, como Netflix ya había informado.

'Bridgerton', la número uno según esta lista confeccionada con las listas de las series más vistas en los distintos mercados. Netflix

La empresa había comunicado a finales de enero que 82 millones de cuentas habían comenzado el drama romántico con el duque de Hastings (cuyo actor Regé-Jean Page ya ha avisado que no trabajará en la segunda temporada) durante el primer mes en el catálogo, convirtiéndolo en el mejor estreno para una serie exclusiva de Netflix.

'New Amsterdam' no es de Netflix pero es la segunda serie más vista de Netflix. Universal

En segundo lugar, en cambio, ya llegan las sorpresas. El drama médico New Amsterdam se ha hecho con la plaza, una serie que no pertenece a Netflix sino que es de Universal y, de hecho, se emite en la televisión en abierto de Estados Unidos a través del canal NBC. Esto pone de manifiesto una realidad que los medios ya hace tiempo que conocen: la importancia de adquirir contenidos a terceros y hacer fondo de armario, ya que a menudo son los títulos más consumidos y permiten que los abonados se den buenos vicios (New Amsterdam quizá sólo tiene dos temporadas en la plataforma pero en total son 40 episodios, una cifra elevada para un contenido de Netflix).

El podio lo remata Ginny y Georgia, la serie sobre la madre soltera y su hija adolescente que huyen de sus problemas y se instalan en una comunidad idílica. ¿Y quiénes van después? El maestro del robo francés Lupin y la serie de misterio (y morbosa) ¿Quién mató a Sara? que procede de México.

¿Quién mató a Sara? se ha colado en los primeros puestos con un quinto lugar. Netflix

En los últimos cinco puestos de la lista se encuentran la británica Detrás de sus ojos, el futuro distópico de Snowpiercer (que en Estados Unidos no emite Netflix), la emotiva El baile de las luciérnagas, la juvenil Destino: La saga Winx y finalmente Riverdale, otra adquisición a terceros (en este caso a Warner Bros y el canal The CW).

Esta lista es una forma original por parte de What's on Netflix de imaginar los títulos más vistos en la plataforma a partir de las listas que ofrece la plataforma. Curiosamente, no todas las cifras encajan. Por ejemplo, Ginny y Georgia está en tercer lugar cuando Netflix dijo que 52 millones de cuentas empezaron la serie en el primer mes. Lupin, por ejemplo, acumuló teóricamente 70 millones en ese mismo intervalo de tiempo y ¿Quién mató a Sara? llamó la atención de 55 millones de cuentas, que se encuentran justo detrás.

Una imagen promocional de 'La saga Winx', una apuesta juvenil que ha funcionado. Netflix

Fuente: La vanguardia